Az Equinor vezére szerint ideje hozzászokni a magas energiaárakhoz

A norvég energiaóriás, az Equinor vezére kijelentette, hogy nem számít arra, hogy a gáz- és villanyszámlák visszatérnek a Covid előtti szintre. Anders Opedal a BBC-nek azt mondta, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról a kevésbé káros energiaforrásokra való áttérés miatt a költségek magasak maradnak. Opedal azt is elmondta, hogy az energiavállalatokra kivetett különadók befolyásolják az Egyesült Királyságban a projektekbe történő beruházásokat.

Az energiavállalatok rekordnyereségről számoltak be a magasabb gázárak miatt. Az Equinor, amely a legtöbb pénzt olaj- és gázkitermeléssel keresi, Európa egyik legnagyobb energetikai vállalata, amely a világ 36 országában tevékenykedik. Legutóbbi negyedéves jelentésében 24,3 milliárd dollár adózás előtti nyereségről számolt be július és szeptember között, szemben az előző év azonos időszakában elért 9,7 milliárd dollárral.

A nagykereskedelmi árak a Covid-korlátozások enyhülésével emelkedtek, de azután, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát, és az országok szankciókkal támadták a Kremlt, még magasabbra szöktek az árak.

Az elmúlt hetekben - részben a szokásosnál melegebb európai időjárásnak köszönhetően - a gázárak visszatértek az ukrajnai orosz invázió előtti szintre.

Forrás: Tradingeconomics

A háztartások és a vállalkozások gáz- és villanyszámlái azonban továbbra is magasak, ami sokak megélhetését veszélyezteti. Opedal szerint kétséges, hogy a gáz- és villanyszámlák visszatérnek-e ahhoz az időszakhoz, amikor egy átlagos brit háztartás évente körülbelül 1300 fontot fizetett. A háztartások átlagos éves számlája jelenleg 2500 font körül van, amelybe beletartozik az Egyesült Királyság kormányának támogatása is.

Opedal szerint az egész európai energiarendszer egyfajta átrendeződése zajlik, különösen azután, hogy az orosz gáz kiesett. Szerinte hatalmas beruházásokra van szükség a megújuló energiaforrásokba, beleértve például a hidrogén nagyobb mértékű használatát.

Ehhez rengeteg beruházásra lesz szükség, és ezeket a beruházásokat meg kell fizetni, ezért feltételezem, hogy az energiaszámlák kissé magasabbak lehetnek, mint a múltban, de nem olyan volatilisak és magasak, mint ma

- mondta Opedal.

A jövőre nézve azt mondta, hogy az energiát úgy kell kezelnünk, mint valami olyasmit, ami nem áll rendelkezésre bőségesen.

Úgy gondolom, hogy a múltban sok olcsóbb energiát kaptunk, és valószínűleg elpazaroltunk belőle valamennyit, ezért most meg kell győződnünk arról, hogy a megfelelő beruházásokat hajtjuk végre, és mindenkinek a lehető legkevesebb energiát kell használnia

Tavaly az Egyesült Királyság különadót vezetett be az energiaipari vállalatokra, amelyek hasznot húztak az árak emelkedéséből. Az eredetileg 25 százalékos, úgynevezett energiaprofit-adó januárban 35 százalékra emelkedik, és 2028 márciusáig marad érvényben. Az adó a brit olaj- és gázkitermelésből származó nyereségre vonatkozik, de nem vonatkozik más tevékenységekre, például az olaj finomítására és a benzin és a gázolaj árusítására a töltőállomásokon. A rendszer lehetővé teszi továbbá, hogy a vállalatok az Egyesült Királyságban fosszilis tüzelőanyagok kitermelésébe fektetett minden egyes font után 91 penny értékű adómegtakarítást igényeljenek.

Opedal elmondta, hogy az adó nem befolyásolta az Equinor befektetési stratégiáját az Egyesült Királyságban: "Befolyásolja az egyes projektek megítélését, mivel figyelembe kell vennünk, hogy az adó mértéke mennyire jelentős az összes többi kockázathoz képest."

Példaként említette a Shetland-szigetek partjainál lévő Rosebank olajmezőt, amelyet az Equinor a kormány jóváhagyásától függően szeretne fejleszteni. Az Equinor szerint a mező csúcspontján napi közel 70 000 hordó olajat termelhetne ki, ami 2026 és 2030 között az Egyesült Királyság teljes olajtermelésének 8 százalékát jelentené.

Környezetvédelmi aktivisták azonban a terveket az Egyesült Királyság éghajlatvédelmi céljainak "teljes elárulásának" nevezték. Opedal azt mondta: "Már két változás történt az adórendszerben, és most azon gondolkodunk, hogy vajon lesz-e még több is a jövőben? A Rosebank egy olyan projekt, amelyre szerintünk az Egyesült Királyságban az energiabiztonság szempontjából szükség van".

Hozzátette: "A bizonytalanság, hogy mi lesz az adószint, fontos része lesz a döntésnek a folytatásról, mert például most néhány olyan mezőn, ahová befektettünk, még mindig nem vagyunk nyereségesek, de már most is adót fizetünk a különadók alapján. Szóval mi minden projektet így értékelünk."

Az Equinor norvégiai tevékenységei teszik ki az olaj- és gázüzletágának mintegy kétharmadát. Olaj- és gázüzletágának többi része 30 országra oszlik, két legnagyobb művelete a brazíliai Peregrino-mező és a Shetland-szigeteknél lévő Mariner-mező, amely 2019-ben kezdte meg a kitermelést.

A cégnek vannak befektetései a megújuló energiaforrások, köztük a vízenergia területén is. Nemrégiben jelentette be, hogy a német RWE-vel közösen hidrogénüzemű erőművek fejlesztését tervezi. Az erőművek kezdetben gázzal fognak működni, de idővel képesek lesznek áttérni a megújuló energiából előállított hidrogén használatára.

Címlapkép: Getty Images