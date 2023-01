Ha ilyen ütemben "okosodik" a mesterséges intelligencia, pár év múlva rá sem lehet majd ismerni az internetre

A szakértő szerint 2025-re eljuthatunk odáig, hogy az online tartalmak 90 százalékát AI állítja majd elő, amennyiben a technológia a jelenlegi, exponenciális ütemben fejlődik tovább. Schick a közelmúltban hatalmas népszerűségnek örvendő chatbotot, a ChatGPT-t emelte ki, amely egyre több platformon és alkalmazásban fog megjelenni.

Schick szerint érthető, hogy most a ChatGPT – ahogy az korábban a szintén OpenAI által fejlesztett Dall-E-val is történt – uralja felhasználók tömegeinek fantáziáját, de néhány hónapon belül csak egy eszközként fognak rá tekinteni. A szakértő szerint fontos megérteni, mit is jelent pontosan a generatív AI. A generatív modellek olyan új dolgokat képesek létrehozni, amelyeket eddig az emberi intelligencia és kreativitás kizárólagos eredményeinek tekintettünk. Ezek a szoftverek szöveget, videót, zenét, hangot és programkódokat is képesek létrehozni egy pillanat alatt.

A szakember arra számít, hogy hamarosan egyre több techcég ugrik fel a generatív-AI szekérre, és nemsokára ChatGPT-szerű botokkal találkozhatunk szinte minden általunk használta alkalmazásban. A ChaGPT felbukkanásakor sokan hangoztatták, hogy a Google keresőmotorjának leáldozott, ám Shick szerint erről szó sincs, a techóriás inkább be fog szállni a versenybe saját fejlesztésű mesterséges intelligenciával.

Érdemes felidézni, hogy a Microsoft már lépett: míg a techóriás már az OpenAI indulásakor 1 milliárd dollárral támogatta a ChatGPT fejlesztését, most újabb tárgyalások folynak további 10 milliárd dollárnyi befektetésről. A The Information nevű lap ráadásul úgy tudja, a Microsoft saját keresőmotorjába, a Bingbe is beépítené a ChatGPT-t.

