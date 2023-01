Már a legnagyobb optimisták is megtörtek – Mi jön most a tőzsdéken?

Még az igazán megrögzötten optimista részvénypiaci stratégák is megtörtek a tavalyi év utolsó hónapjaiban, amikor a piacok 2022-es mélypontjukra estek, szeptemberben a Goldman Sachs vezető stratégája, a híresen pozitív David Kostin is visszavágta az S&P 500 indexre vonatkozó célárát. (A jelenleg érvényben lévő célára 4000 pont az év végére az átfogó amerikai indexre, ami csökkenést jelent az aktuális szintről.) Érdekes, hogy ez egybeesett azzal, hogy egy másik jellemzően optimista stratéga, Marko Kolanovic a JP Morgantől, szintén pesszimistább lett három hónappal ezelőtt.

A Zerohedge szerint múlt héten már akadtak arra utaló jelek, hogy a Goldman stratégái és közgazdászai elkezdtek bizakodóbbá válni, ami alapján akár céláremelés jöhet hamarosan. Ezt támasztja alá az is, hogy múlt héten a Goldman két vezető stratégája javuló befektetési környezetről számolt be elemzésében kiemelve, hogy a legutóbbi munkaerőpiaci és inflációs adatok után a piacok soft landinget áraznak az amerikai gazdaságra, amivel a Goldman is számol. Európa sem tart már a recesszió felé a Goldman szerint, a GDP-növekedésre vonatkozó várakozásaikat a pozitív tartományba módosították az elemzők és a kínai növekedés is lendületet kaphat, 2023 negyedik negyedévében meghaladhatja a 7 százalékot.

De a Goldman részvénypiaci stratégái arra figyelmeztetnek, hogy ezt a „minden szipi szuper” hangulatot kockázatok árnyékolják be, amelyek a makro szintről a mikro szintre helyeződnek át.

A vállalati profitprognózisok lefelé módosítása extrém szintet ért el, olyan mértékű jelenleg, amire utoljára az előző recessziós időszakokban, 2000-ben és 2008-ban volt példa.

A negyedik negyedéves eredményvárakozások és az elemzői konszenzus csökkenése azt mutatja, hogy a vállalati profitabilitás gyengülő trendje, ami az utóbbi negyedévekre jellemző volt, folytatódik.

A negyedik negyedéves jelentési szezon megkezdődött, pénteken az amerikai nagybankok vegyes eredményekkel indították a szezont. Jelenleg a konszenzusos várakozás az, hogy az S&P 500 indexben szereplő vállalatok összesített egy részvényre jutó eredménye 1 százalékkal csökkenhetett 2022 negyedik negyedévében év/év alapon, ha pedig az energiaszektorral nem számolunk, akkor 5 százalékos lehetett a visszaesés mértéke. Az eredményfelülvizsgálatok negatívba fordultak, ami tovább táplálja a befektetők recessziós félelmeit.

Ha a profitabilitási mutatók közül a saját tőke arányos nyereséget (ROE) vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy az S&P 500 12 havi gördülő mutatója 29 bázisponttal csökkent a harmadik negyedévben, 20,6 százalékra. Sorozatban három negyedéve csökken a ROE, amely 2021 negyedik negyedévében érte el történelmi csúcsát 22 százalékon. A 11 iparági S&P indexből 7 esetén csökkent a ROE, a legnagyobb mértékben az IT szektorban.

A Goldman stratégái szerint a ROE csökkenése mögött a profit marzsok szűkülése áll. A mutató a 2021-ben látott javulást követően 2022 első és második negyedévében csökkent, ami a harmadik negyedévben is folytatódott. A teljes index szintjén a visszatekintő EBIT-marzs 48 bázisponttal csökkent a harmadik negyedévben negyedév /negyedév alapon (miután a második negyedévben volt egy 90 bázispontos visszaesés).

Az EBIT-szint visszaesése mellett a magasabb kamatlábak és az adófizetési kötelezettségek szintén negatív irányba hatottak a profitokra.

A Zerohedge hozzáteszi, hogy bár a legtöbb szektornak csökkent a saját tőke arányos eredménye a legutóbbi negyedévben, még így is a historikus átlag felett alakul a profitabilitásuk, az S&P 500 11 szektorából 9 a hosszú távú átlag felett áll. A legnagyobb visszaesést a technológia szektor szenvedte el, ahol 237 bázisponttal csökkent a sajáttőke arányos nyereség, míg az energiaszektoron kívül a ciklikus fogyasztási javak, az ipar és a közszolgáltatók szegmensben javult a ROE.

Ez alapján arra számítanánk, hogy az energiaszektor, amely a részvénypiacon felülteljesítő volt 2022-ben, túlárazottá vált, az igazság azonban pont az ellenkezője. A legtöbb szektor árazása a helyén van P/B alapon a saját tőke arányos eredményhez viszonyítva, kivéve az energiaszektort és a közszolgáltatókat.

Az energetika diszkonttal, a közszolgáltatók pedig prémiummal forognak ahhoz képest, ami a ROE alapján indokolt lenne.

Az energiaszektor esetén ez magyarázható azzal, hogy az idei évre kétszámjegyű profitcsökkenést várnak az elemzők, a szektor egy részvényre jutó eredménye 15 százalékkal csökkenhet (a tavalyi több mint 160 százalékos emelkedést követően) és a hosszabb távú növekedési kilátások is gyengébbek. A közszolgáltatók viszont profitálnak abból, hogy defenzív jellegük miatt vonzóbbá váltak a recessziós félelmek közepette - írja a Zerohedge a Goldman véleménye alapján.

A Goldman stratégája szerint az amerikai vállalatok profitabilitásának javulását nehéz lesz elérni 2023-ban az emelkedő tőkeköltségek és a magasabb adók következtében.

A kilátásokkal kapcsolatban rossz hír, hogy tovább eshetnek a legtöbb szektorban a profit marzsok, a konszenzusos EPS-várakozások csökkenhetnek, emellett az adók, az eladósodottság és a hitelköltségek emelkedése következtében nehéz lesz 2023-ban javulást elérni a sajáttőke arányos eredmény tekintetében. A múltban a magasabb tőkeáttétel és az alacsonyabb adófizetés volt az, ami a leginkább hozzájárult a ROE emelkedéséhez, 1975 óta a csökkenő kamatlábak és a kevesebb adó adta a legnagyobb hátszelet a vállalati profitabilitáshoz. A csökkenő kamatlábaknak köszönhetően a magasabb tőkeáttétellel a vállalatok részvényesi értéket tudtak növelni, amihez a csökkenő hitelköltségek is hozzájárultak.

A Goldman stratégája hozzáteszi, hogy most a magasabb tőkeáttételtől nem számíthatunk a ROE javulására a Fed szigorítása következtében emelkedő tőkeköltségek miatt. Az amerikai vállalatok súlyozott átlagos tőkeköltsége (WACC) 200 bázisponttal emelkedett és egy évtizede a legmagasabb szintet érte el. A súlyozott átlagos tőkeköltség 2023-ban stagnálhat a jelenlegi szinthez képest, és a magasabb tőkeáttétel költségesebb lesz, így ezen a csatornán keresztül nem tudnak ROE-t növelni a cégek. A jó hír, hogy a hitelköltségek emelkedése nem lesz drámai hatással, mivel az S&P 500 indexben szereplő vállalatok hitelei nagyrészt hosszú távúak és fix a kamat, mindössze a 24 százalék jár le 2023 és 2025 között.

Az effektív adókulcs emelkedése szintén negatív hatással lehet a vállalati eredményekre, különösen azokban a szektorokban, ahol eddig alacsony volt az adófizetés, mint az IT vagy az egészségügy.

A Zerohedge szerint most, hogy már a Goldman is a pesszimista szcenárióval számol 2023-ra, annak ellenére, hogy az elemzők csak lassan vágják lefelé az igen optimista várakozásaikat, azt sejthetjük, hogy a Wall Street már hozzáadta a saját személyes diszkontját a konszenzushoz és ami még fontosabb, hogy a marzsok és az EPS csökkenését beárazták mostanra.

Egy masszív recesszióra lenne szükség ahhoz, hogy további csökkenést kezdjenek árazni a piacok.

Címlapkép: Shutterstock