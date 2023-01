Jócskán letekerték a fűtést az európai háztartások

Az energiatakarékossági felhívásokra hallgatva az európai háztartások télen csökkentették a fűtési hőfokot, a friss adatokból pedig az is kiderült, hogy egyesek csaknem egy hónappal később kapcsolták be a fűtést otthonaikban – írja a Reuters

A müncheni székhelyű Tado vállalat európai háztartásokban elhelyezett több százezer intelligens hőmérőiből származó adatok azt mutatják, hogy a téli időszak beköszöntével a háztartások reagáltak az energiatakarékossági felhívásokra.

A háztartások és a vállalkozások Európa-szerte egyaránt egyre gyakrabban használnak intelligens mérőeszközöket, hogy jobban nyomon követhessék fogyasztásukat. Az eszközöket pedig lehetőség van összekapcsolni az energiaszolgáltatók rendszereivel is a költségek kiegyenlítése érdekében, amit Németországban már kötelezővé is tettek az új épületek esetében.

Az előző télen a bekapcsolt fűtéssel rendelkező háztartások aránya Európa-szerte november 28-án már meghaladta a 90 százalékot, az előző három évben ezt a küszöböt már hetekkel korábban, november 7-én, 12-én, illetve 5-én lépték át - derül ki a Tado adataiból.

Az adatok alapján a háztartások fűtési beállításai ezen a télen átlagosan majdnem egy fokkal alacsonyabbak voltak, mint az előző években, azonban nem csak a háztartások takarékoskodtak, miután a német hatóságok 19 fokra csökkentették a hőmérsékletet az irodahelységekben.

Az elmúlt időszak után az energiaszabályozók nem csak az idei, hanem a következő téli időszakkal kapcsolatban is nyugodtabbak lehetnek Európa gázellátási kilátásait illetően, fontos azonban kiemelni, hogy a takarékossági törekvések mellett továbbra is az időjárás alakulása a legmeghatározóbb tényező, az idei tél pedig jóval enyhébbnek bizonyul az átlaghoz viszonyítva, ami megmutatkozik a tagállamok töltöttségi adatain is.

Címlapkép: Getty Images