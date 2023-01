Egyre csúnyább, ami a tőzsdéken történik

Az év eleji emelkedést követően alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken, Amerika után pedig ma az európai tőzsdék is mínuszban vannak. A mai napon idehaza és külföldön sem várhatóak nagyobb piacmozgató események, viszont érkezik az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, melyből akár a jövőbeli kamatpályát illetően is kiderülhetnek friss adatok, egyes források szerint már lassabb kamatemelésekre készülhetnek a döntéshozók. Emellett pedig a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon is folytatódik.