Újra szexi lehet a biotech - Tavaly elhanyagolták, idén a tőzsde sztárja lesz?

Kedvez a környezet a biotechnológiai részvények feltámadásához idén azt követően, hogy tavaly alulteljesítő volt a szektor a nagy gyógyszergyártókhoz képest - írja a The Wall Street Journal. A 2023-as év eddig jól indult a szektornak, az árazási szintek azonban aggasztóak.

Két táborra szakadt a gyógyszeripar, ami a hangulatot és a kilátásokat illeti – írja a The Wall Street Journal a JP Morgan múlt héten lezajlott éves egészségügyi konferenciáján hallottak alapján. Az egyik oldalon ott állnak azok a gyógyszeripari vezetők, ahol a vállalatok bőségesen el van látva készpénzzel és a részvényárfolyamok rekordmagasságok közelébe emelkedtek. A másik oldalon viszont ott találjuk a pénzszűkében lévő kis biotechnológiai vállalatok vezetőit, akik elbocsátásokról és felfüggesztett klinikai vizsgálatokról beszéltek.

Az amerikai Merck & Co. (MSD) vezérigazgatója az optimisták közé tartozott, Robert Davis több mint 20 alkalommal használta prezentációjában a „bizakodó” szót, egy alkalommal még oda is fordult beszélgetőpartneréhez, a JP Morgan elemzőjéhez, hogy „Remélem érzékeled, hogy meglehetősen magabiztos vagyok”. Nem csoda, hogy az amerikai gyógyszeripari óriás vezetője jól érzi magát a bőrében, hiszen a vállalat részvényei tavaly 49 százalékkal értékelődtek fel, szemben az S&P 500 index 18 százalékos esésével. Ez nem rossz egy olyan cégtől, ami még ebben az évtizedben elveszti egy olyan gyógyszerének szabadalmi védettségét, amely jelenleg bevételeinek közel felét adja.

De a hinta idén átbillenhet, még pedig a biotech cégek felé – írja a The Wall Street Journal, a szektor javuló kilátásaira utalva. Ezt több tényezővel támasztja alá.

Feltámadhat a biotech-szektor

Elsőként ott a makrogazdasági környezet. Tavaly a kamatok emelkedése a defenzívebb egészségügyi részvények felé terelte a befektetőket, elszívva az olyan növekedési területektől, mint a biotechnológia. A kamatok stabilizálódásával azonban idén más helyet kereshetnek maguknak ezek a pénzek. Ahogy az Evercore ISI elemzője emlékeztetett rá a közelmúltban: 2022-ben a nagykapitalizációjú vállalatok részvényeinek sztoriját a tőkeáramlások és a kamatok biztosították, nem pedig a vállalatvezetés, szemben azzal, amit sok cég hisz.

Bár a kilátások továbbra is bizonytalanok és számos kockázatot hordoznak, mint a recesszió fenyegetése, a friss adatok azonban azt mutatják, hogy az infláció decemberben mérséklődött, ami azt jelenti, hogy lassan a Fed elkezdheti mérsékelni a kamatemeléseket. Sőt, a piacok az év vége felé már kamatvágásokat áraznak. Ez pedig azt jelenti, hogy a biotechnológia szektornak jó esélye van arra, hogy magához térjen idén.

Az év eddig jól indult a biotech cégeknek, hiszen miközben az S&P Biotech ETF közel 6 százalékot emelkedett, addig a NYSE Arca gyógyszeripari indexe minimálisan csökkent idén. Ez fordulatra utal a tavalyi évhez képest, amikor is a biotechnológiai index mélyen alulteljesítő volt.

Nem minden rózsás azonban a szektorban, a JP Morgan egészségügyi konferenciáján résztvevő gyógyszeripari vezetők sokat panaszkodtak a nemrégiben elfogadott inflációcsökkentő törvényről, az úgynevezett IRA-ról (egyes vezérigazgatók egyenesen innovációcsökkentő törvénynek nevezik), amely első alkalommal teszi lehetővé, hogy a kormány tárgyalásokat folytasson a gyógyszerárakról. Az amerikai egészségügyi minisztérium már publikálta az ütemtervet a gyógyszerár-tárgyalások kapcsán, az első 10 kiválasztott készítmény listáját szeptemberben publikálják. Ettől kezdve kézzel foghatóbb lesz a befektetőknek a törvény.

Az ilyen jogi nyomás abba az irányba terelheti a nagy gyógyszercégeket, hogy egyesítsék erőiket a biotechnológiai cégekkel - írja a The Wall Street Journal. A JP Morgan konferenciáján az AstraZeneca, az Ipsen és a Chiesi is külön-külön 1 milliárd dollárt közelítő megállapodásokat jelentettek be, melyek mindegyike tartalmazza, hogy a cégfelvásárlásoknál további kifizetéseket biztosít, ha bizonyos készítmények elérik az előre meghatározott mérföldköveket. A Mizuho befektetési bank egészségügyi szakértője szerint az ilyen ügyletek segítenek csillapítani az idegességet a szektorban, mivel a gyógyszeróriások nem szívesen fizetnek sokat a vállalatokért, pedig sok biotechnológiai cég még mindig a 2021-es év magas árazását várja el.

Az üzletkötési kedv fennmaradhat, ami a The Wall Street Journal szerint lendületet adhat a biotechnológia szektornak, amely így tovább folytathatja az év elején megkezdett kiemelkedő teljesítményét.

Mi a helyzet az árazással?

A fundamentumok kedveznek a biotechnológia szektornak, viszont ha az árazást nézzük, az alapján kevésbé vonzóak jelenleg az amerikai biotechnológiai papírok. Pillanatnyilag a 10 éves átlaghoz képest magasabb a szektor 12 havi előretekintő P/E rátája.

Az S&P 500 indexhez képest jelenleg prémiummal forognak a biotech részvények, ami a múltban nem volt jellemző.

A gyógyszerszektort követő S&P indexnél pedig szintén magasabb a biotech index értékeltsége jelenleg.

