Kiderült: hatalmas nyereségbónuszt kapnak a Mercedes-gyár dolgozói (2.)

Április 10-ig a Mercedes Benz Manufacturing Hungary minden dolgozója bruttó 870 ezer forintos bónuszt kap – közölte Facebook-oldalán a Vasas Szakszervezeti Szövetség. Cikkünk megjelenése után reagált a cég a szerkesztőségünknek a bónuszkifizetés kapcsán.

A Mercedessel kötött bérmegállapodásba tavaly került be a nyereségrészesedés, a kecskeméti az első Németországon kívüli gyár, ahol ezt sikerült kialkudni – emlékeztet a szakszervezet. A megegyezés értelmében a 2022-es nyereség után április 10-ig minden dolgozó bruttó 870 ezer forintos extra juttatást kap.

Cikkünk megjelenése után reagált a cég a bónuszkifizetés kapcsán és néhány fontos részletet is elárult az állásfoglalásában, amelyeket az alábbiakban emelünk ki:

"A kecskeméti Mercedes-Benz gyár történetében most először a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. aktív dolgozói, valamint a gyárban aktív szerződéssel rendelkező kölcsönzött munkavállalók is eredményrészesedési juttatást kapnak.A bruttó 870.000 forintos összeg egy egyszeri kifizetés formájában, április elején, a márciusi fizetéssel együtt kerül a munkavállalók számláira.A nyereségrészesedés az egyik eleme annak a 2022. decemberi bérmegállapodásnak, amelyet a vállalat a Vasas Szakszervezeti Szövetség MBMH Vasas Alapszervezetével és a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetével (MTSZSZ) folytatott sikeres tárgyalások után kötött. A 2023-as évre vonatkozó bérmegállapodás többek között magában foglalja a többlépcsős, 17+7 százalékos béremelést, valamint az inflációkövető külön kifizetéseket is."

Címlapkép: Getty Images