Belevág az EU: megreformálja az árampiaci modellt

A háború által felerősödött tavalyi európai gázválság miatt látványosan kiütközött az egyébként sokáig jól működő uniós árampiaci modell, az árképzési rendszer gyenge pontja, miszerint a gáz ára igen jelentősen rángatja az áramárakat is amiatt, hogy az utolsó rugalmas kapacitásként jellemzően a gázerőművek tudnak belépni az áramtermelésbe sok országban. Ez a szoros kapcsolat pedig oda vezetett (lásd alábbi ábránkon), hogy az ipari, intézményi és lakossági fogyasztók széles rétege számára is drasztikusan megugrottak az áramárak, komoly költségoldali nyomást és versenyképességi nehézségeket is a felszínre hozva, ami sok szereplőt a környezetszennyezőbb technológiák felé is kényszerített (pl. szén, vagy olajalapú fűtés, illetve áramtermelés).

A szoros kapcsolat gyengítése, az áramszámlák leszorítása, és egyúttal a dekarbonizációs úton való továbbhaladás érdekében vizsgálta tavaly nyár óta az Európai Bizottság azt, hogy milyen módokon és mely pontokon lehetne beavatkozni az árampiaci árképzési modellbe úgy, hogy az több közösségi hasznot hozzon, mint amennyi kárt (nem-kívánt) mellékhatást okoz. Az árampiaci modellbe való reformszintű beavatkozás tervét Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök már a szeptemberi érvértékelő beszédében is felvázolta, majd a Bizottság energiaügyi biztosa tavaly karácsony előtt vázolta a terveket a tagállami szakminiszternek és ezek után érkeztünk el ahhoz, hogy egy mától három hétig tartó nyilvános konzultációs szakaszt is meghirdetett a Bizottság.

A fenti kihívások miatt

reformra van szükség a háztartások és a vállalkozások magas energiaáraktól való jobb megóvása, a rugalmasság növelése, valamint az európai zöld megállapodásban és a REPowerEU tervben meghatározott átmenet felgyorsítása érdekében

– indokolta a beavatkozás szükségességét mai közleményében a Bizottság.

Leszögezik: alapvető fontosságú, hogy a megújuló energiaforrások növekedéséből és alacsony működési költségeiből minden európai polgár - a nagy ipari fogyasztóktól kezdve a kkv-kon át a háztartásokig - részesüljön. Ahhoz, hogy minden fogyasztó számára biztosítható legyen a megfizethető tiszta energiához való közvetlen hozzáférés, olyan piaci eszközökre lesz szükség, amelyek stabilabb árakat és az energiatermelés valós költségein alapuló szerződéseket eredményeznek. Utóbbi arra utal, hogy az ún. cotract-for difference típusú illetve a hosszú távú áramvásárlási szerződéses megoldásokat. Utóbbiak lényegéről és konkrét magyarországi terjedési lehetőségeiről részletes cikkünk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 24. Több ezer cégnek jöhet kapóra egy újfajta áramvásárlási szerződés, de vannak még kihívások

A ma indított konzultáció támogatja a Bizottság munkáját a jogalkotási javaslaton, amelyet az idei év első negyedévében kíván előterjeszteni – mutat rá a közlemény és megemlíti, hogy a február 13-ig tartó konzultáció négy fő területre összpontosít:

A villamosenergia-számlák függetlenítése a fosszilis tüzelőanyagok rövid távú áraitól, valamint a megújuló energiaforrások elterjedésének ösztönzése; a piac működésének javítása az ellátás biztonságának biztosítása érdekében, valamint a gáz alternatíváinak - például a tárolás és a keresletre adott válasz - teljes körű kihasználása; a fogyasztóvédelem és a fogyasztói jogkörök erősítése; a piac átláthatóságának, felügyeletének és integritásának javítása.

Címlapkép forrása: Shutterstock