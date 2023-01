Pluszban zárt Amerika, nagyot mentek a technológiai cégek

A pluszok egészen a zárásig kitartottak, a vezető indexek emelkedéssel fejezték be a napot. A Dow 0,8%-ot emelkedett, napközben volt 1%-on is. Az S&P 500 index 1,2%-ot, a Nasdaq 2%-ot emelkedett ma. Kifejezetten jó napja volt ma a technológiai részvényeknek, ez húzta fel a Nasdaq-ot is.