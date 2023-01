Itt az újabb őrület: minden mozdítható tojást megvesznek, de már a tyúkokat sem kímélik

Senkit sem ér meglepetésként az élelmiszerárak emelkedése, hiszen mindenki a bőrén tapasztalja az inflációt a bevásárlások alkalmával. Tovább súlyosbítja a helyzetet amikor egy termék iránt a kereslet rövid idő alatt ugrásszerűen megugrik, ezzel jelentősen drágítva az adott termék árát. Ez játszódott le az Egyesült Államokban a tojással, amelynek az ára meredeken emelkedett az elmúlt időszakban a madárinfluenza-járvány következtében. A tojáshiány már-már a vécépapír gurigák elkapkodására emlékeztet a Covid-időszakból, és a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Google keresésekben már a csirkékkel kapcsolatos kérdések is elszaporodtak. Ez ráadásul még nem is a sztori vége, ugyanis az amerikai vám- és határvédelem arról számolt be, hogy jelentősen felpörgött a Mexikóból származó tojáscsempészet.

Tojáshiány

A koronavírus-járvány kitörését követően amerikaiak milliói rohanták meg a boltokat, hogy feltöltsék a készleteiket a legfontosabb javakkal. Hamar elkapkodták a vécépapírt, az élelmiszereket, a fegyvereket, a lőszereket és más, a túléléshez nélkülözhetetlen árucikkeket. Most egy újabb hiánycikk ütötte fel a fejét, amely nem más, mint a tojás. Az elmúlt időszakban sorra jelentek meg a hírek és a Twitter-posztok arról, hogy a tojás elfogyott az amerikai szupermarketekben.

Costco and Walmart were both out yesterday...and when they have them there's a limit now. #EggShortage — Matt (McAllister) January 10, 2023

Hogy számokkal is érzékeltessük a tojáspiacon játszódó folyamatokat, egy tucat A minőségű tojás ára az USA-ban a szupermarketekben 4,25 dollár fölé emelkedett - 220 százalékkal magasabbra, mint a 2020 augusztusában. Mexikóban eközben egy 30 darabos tojás körülbelül 3,40 dollárba kerül.

Forrás: USA Munkaügyi minisztérium

A tojásválság súlyosságát mutatja, hogy a Google keresési trendjei alapján pánikhangulat alakult ki a lakosság körében, akik lázas kutatásba kezdtek a tojótyúkok után a háztáji tojástermeléshez. A "hol vehetek tyúkot a közelemben" keresési trend közel több évtizedes csúcsra emelkedett.

A „csirkét vennék a közelemben" keresések szintén robbanásszerűen megnőttek az Egyesült Államokban.

A Covid alatti megugrást leszámítva a "hogyan neveljek csirkét" keresés is egy évtizede nem látott szintre ugrott.

A tojáshiány olyan súlyos, hogy a múlt héten az amerikai vám- és határvédelem arról számolt be, hogy Mexikóból történő tojáscsempészet jelentősen felpörgött, ugyanis nagy a különbség a mexikói és az amerikai tojás ára között.

Eggs in rural Mexico!100.00 pesos = USD 5.33 for a flat3.80 pesos for six eggs = .20 cents USD I think I need to get into the egg smuggling business! pic.twitter.com/6Qk7JEfctS — Eric (S) January 15, 2023

Az amerikai vám- és határvédelem 108 százalékos növekedést jelentett a határon lévő szárazföldi kikötőkben lefoglalt tojások és baromfihúsok számában október 1. és december 31. között.

Azt tanácsolom, hogy ne hozzák át őket. Ha nem jelentik be őket, vagy megpróbálják becsempészni őket, polgári jogi büntetésre számíthatnak

- mondta Charles Payne, a CBP mezőgazdasági felügyelő szakembere.

A tojások lefoglalása olyannyira elharapózott, hogy a CBP twitteren közölte, hogy a csempészeket 10 000 dolláros bírsággal sújtják.

Egg smuggling into the US from Mexico increased by 108% due to a sharp rise in prices In a number of cities, the price for 12 pieces reached $ 8, so the product began to be smuggled in for those who would like to save money. pic.twitter.com/QlKnYH59k8 — marina (alikantes) January 22, 2023

Mi van a tojásőrület mögött?

A tojáshiány és a tojás árának hirtelen emelkedése mögött elsősorban a madárinfluenza-járvány kitörése áll, amely egy rendkívül fertőző vírus, amely a csirkékre gyakran halálos kimenetelű – írja a New York Times. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium szerint a járvány tavaly februári kitörése óta több mint 57 millió madarat érintett több száz kereskedelmi és háztáji állományban.

A fertőzött vagy veszélynek kitett állományokat a vírus terjedésének megakadályozása érdekében leölik. Ez az intézkedés a járvány kitörése óta több mint 44 millió tojótyúk elpusztítását eredményezte az Egyesült Államokban - közölte a mezőgazdasági minisztérium. A kereskedelmi létesítményekben végzett leölések a járvány kitörése óta havonta átlagosan 7,5 százalékkal csökkentették a hazai tojáskínálatot - közölte a minisztérium.

Lyndsay Cole, a mezőgazdasági minisztérium Állat- és Növényegészségügyi Ellenőrző Szolgálatának szóvivője elmondta, hogy miután a létesítményeket fertőtlenítették és egészséges tojótyúkokkal töltötték fel, körülbelül négy-öt hónapba telik, amíg "elérik a havi 24 tojás körüli maximális termelékenységet".

A United Egg Producers, az Egyesült Államokban a legtöbb kereskedelmi tojástermelőt képviselő csoport szerint a vírust világszerte kimutatták, többek között Kanadában, valamint európai és dél-amerikai országokban is.

Emily Metz, az American Egg Board elnök-vezérigazgatója egy interjúban elmondta, hogy bár a madárinfluenza szerepet játszott, az üzemanyag, a takarmány és a csomagolás növekvő költségei szintén hozzájárultak a tojások drágulásához és a hiányhoz.

A madárinfluenza tényező? Igen. Ez az egyetlen tényező? Nem, és azt állítom, hogy még csak nem is ez a legnagyobb tényező abban, hogy hol tartanak most ezek az árak

- mondta Metz.

Mivel az elmúlt hetekben kevesebb madárinfluenzás esetet jelentettek a kereskedelmi tojástermelő létesítményekben, Daniel Brey farmtulajdonos úgy véli, hogy a tojáshiány és a magas árak hamarosan enyhülni fognak. Brey azonban azt mondta, hogy aggódik amiatt, hogy tavasszal a megbetegedések újra kiújulhatnak, és átterjedhetnek más madarakra, például libákra, kacsákra, sólymokra és sasokra.

Idén eddig jelentősen csökkentek a madárinfluenza regisztrált esetei: az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai szerint mindössze egy kereskedelmi és 10 háztáji állományt érintett a betegség, szemben a decemberi több mint 5,07 millió és a novemberi több mint 3,75 millió madárral.

A United Egg Producers múlt heti közleménye megismételte ezt az értékelést, mondván, hogy a következő két hónapban várhatóan elcsendesedik a vírus, de a csoport figyelmeztetett arra, hogy "a tavasszal és a vándorlási szezon újbóli beindulásával az észlelések száma gyorsan növekszik".

Cole azt mondta, hogy ahogy a gazdaságok feltöltik készleteiket, a kínálat valószínűleg javulni fog, de figyelmeztetett arra, hogy a vírus még mindig jelen van az Egyesült Államokban.

Tudjuk, hogy a házimadarakat továbbra is veszély fenyegeti, amíg a HPAI vírus a vadon élő madarakban kering, ezért minden madártulajdonosnak továbbra is ébernek kell lennie

- mondta Cole a madárvírusra utalva.

Egyelőre az üzletek, köztük a Kroger, a Whole Foods és a Lidl egyes üzletei korlátozzák a vásárlók tojásvásárlását. A Kroger szóvivője elmondta, hogy a madárinfluenza miatt "több tízmillió madarat kellett kivonni az amerikai ellátási láncból és a tojástermelésből az elmúlt kilenc hónapban", de a Kroger "tojásellátása továbbra is megfelelő". A Lidl szóvivője azt mondta, hogy "a termékkínálathoz képest nagy kereslet idején, ahogyan azt a kiskereskedők országszerte ma a tojások esetében tapasztalják, üzleteink átmeneti mennyiségi korlátozásokat vezethetnek be a nagy keresletű termékekre".

Kinek áll ez érdekében?

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságnak (FTC) meg kellene vizsgálnia a vezető tojástermelő vállalatokat a drágításra utaló jelek miatt - közölte egy mezőgazdasági termelői csoport -, mivel az amerikaiak továbbra is többet fizetnek a háztartási alapélelmiszerért, mint valaha.

Az amerikai szabályozó hatóságok, a gazdák és az ipar az elmúlt években gyakran vitatkoztak a vezető mezőgazdasági cégek ármeghatározó hatalmáról, például amikor a marhahús ára 2021-ben az egekbe szökött - írja a Reuters.

Az ország trösztellenes szabályozó hatóságának meg kellene vizsgálnia a vezető tojástermelő vállalat rekordmagas profitját - állította a Farm Action csütörtökön az FTC elnökének, Lina Khannak címzett levelében.

A Cal-Maine Foods, amely a kiskereskedelmi tojáspiac 20 százalékát birtokolja, az értékpapír- és tőzsdefelügyelethez benyújtott december végi bejelentés szerint negyedéves szinten 110 százalékkal magasabb bevételekről és több mint 600 százalékkal emelkedő profitról számolt be az előző pénzügyi év azonos negyedévéhez képest.

A vállalat a rekorderedmények okaként a madárinfluenza miatt országszerte csökkent tojáskínálatra hivatkozott, ami az árakat felhajtotta.

A vállalat egyetlen farmján sem volt pozitív madárinfluenza-teszt.

Az amerikai tojástermelés októberben mintegy 5 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi évhez képest, és a tojáskészletek decemberben 29 százalékkal csökkentek az év elejéhez képest, derül ki az USDA legfrissebb adataiból - ez jelentős csökkenés, de nem biztos, hogy magyarázatot ad a rekordmagas árakra, mondta Basel Musharbash, a Farm Action ügyvédje.

Azt akarjuk, hogy az FTC ásson bele, és nézze meg, hogy a fogyasztókat nem verték-e át az árakkal

- mondta Musharbash.

A Cal-Maine közleményében azt állította, hogy a magasabb termelési költségek a madárinfluenzával együtt hozzájárultak a magasabb árakhoz. Az American Egg Board, egy tojásforgalmazó csoport közleményében azt mondta, hogy a tojásárak számos tényezőt tükröznek, és hogy a tojás nagykereskedelmi árai kezdenek csökkenni.

A Cal-Maine részvényei az elmúlt hetekben estek, miután tavaly csaknem 50 százalékkal emelkedett a jegyzés.

Címlapkép: Getty Images