Folytatódik az FTX-saga, újabb fordulat a drámában

Az FTX tiltakozott az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) kérése ellen, hogy független vizsgálatot indítsanak az egykor kiemelkedő kriptotőzsde összeomlásával kapcsolatban, mondván, hogy már széleskörű vizsgálatot folytatnak, amelybe az FTX alapítójának, Sam Bankman-Friednek a családtagjait is bevonják - írja a Reuters.

Az FTX a szerdán késő este benyújtott bírósági beadványában azt állította, hogy a DOJ által javasolt vizsgálat csak további költségeket és késedelmet okozna. Az FTX elismerte "csalást, tisztességtelenséget, inkompetenciát, helytelen magatartást, rossz gazdálkodást és szabálytalanságot" korábbi magatartásában, de azt mondta, hogy korábbi helytelen magatartását már vizsgálja a vállalat új vezetése, hitelezői és a bűnüldöző szervek.

Saját vizsgálatának részeként az FTX arra kérte John Dorsey amerikai csődbírót, aki az eljárást felügyeli, hogy segítsen neki megszerezni a Bankman-Friedtől, családtagjaitól és más bennfentesektől származó dokumentumokat, amelyek információkat tartalmaznak az FTX "eltulajdonított és lopott" pénzeszközöket felhasználó tranzakcióiról. Ezek közé az ügyletek közé tartozik egy 16,7 millió dolláros bahamai ingatlanvásárlás Bankman-Fried szüleinek, Joseph Bankmannak és Barbara Friednek a neve alatt.

Az FTX emellett a Barbara Fried által alapított Mind the Gap politikai akcióbizottság, valamint a Sam Bankman-Fried és testvére, Gabriel Bankman-Fried által alapított Guarding Against Pandemics nevű érdekvédelmi szervezet politikai adományairól is információt kér. Az FTX szerint a Mind the Gap több millió dolláros washingtoni székhelyét hűtlenül kezelt pénzeszközökből vásárolták.

Bankman-Friedet és családtagjait nem lehetett azonnal elérni kommentárért.

Az FTX, amely egykor a világ vezető kriptotőzsdéi közé tartozott, novemberben azzal rázta meg a szektort, hogy csődöt jelentett, így a becslések szerint 9 millió ügyfél és más befektető összesen több milliárd dolláros veszteséggel nézett szembe.

Az amerikai igazságügyi minisztérium csődfelügyeleti szerve független vizsgálatot kért az összeomlással kapcsolatban, és ezt a kérést az amerikai szenátorok kétpárti csoportja is támogatta.

Sam Bankman-Fried, akit azzal vádoltak, hogy több milliárd dollárt lopott el az FTX ügyfeleitől, hogy kifizesse a kriptofókuszú fedezeti alapjának adósságait, ártatlannak vallotta magát a csalás vádjában. A tervek szerint októberben áll bíróság elé.

