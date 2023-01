Ha ez így megy tovább, az összes hivatali ügyet rábízhatjuk a mesterséges intelligenciára

Portfolio 2023. január 26. 14:28

A digitalizációs folyamatok az elmúlt tíz évben Magyarországon is jelentős fejlődésen mentek keresztül és az állami szektorban is megjelentek a mesterséges intelligenciára (MI) épülő technológiai megoldások. Ezek közé tartozik a MIA chatrobot is, amely 2021 májusa óta sikeresen nyújt támogatást az ügyintézőknek a 1818 Közigazgatási Ügyfélvonalnál. A szolgáltatás bevezetése óta a chatrobothoz beérkező kérdések száma közel 1 000 000 db volt, ezek megválaszolása során az MI-vel támogatott válaszok aránya már elérte a 95%-ot. További előrelépés, hogy a tavaly beérkezett megkeresések 38%-át a chatrobot már automatikusan, emberi beavatkozás nélkül kezelte.