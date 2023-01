Mi történt a Paksi Atomerőművel? Ezért kellett sorozatosan csökkenteni a termelését

2022 végén és az új év első napjaiban többször is csökkentették a Paksi Atomerőmű termelését az alacsony fogyasztás és a jelentős európai zöldáramtermelés miatt, a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében. Bár a technológiai, anyagi és klímavédelmi szempontok látszólag ellene szólnak, mégis megérhette bevonni az erőművet a szabályozásba.

A villamosenergia-rendszer zavartalan működéséért felelős MAVIR ZRt. és az MVM Paksi Atomerőmű ZRt. honlapjának tanúsága szerint az elmúlt karácsonyi-újévi időszakban több mint tucatnyi leterhelést hajtottak végre a paksi blokkokon, akár egyszerre több egységen is, melyek hatására egy időben akár 300 MW-tal, közel 15 százalékkal is csökkent a 2059 MW névleges (elektromos) teljesítményű erőmű termelése, akár közel nyolcórás időtartamra is.

Forrás: Mavir

A többszöri leterhelésre (vagy másképp: leszabályozásra vagy visszaterhelésre) nem valamilyen műszaki hiba vagy tervezett karbantartás miatt került sor, hanem a villamosenergia-rendszer zavartalan működésének biztosítása céljából. Ha ugyanis a rendszerben kereslet nélküli forrástöbblet jelentkezik, leszabályozással tartható fenn az egyensúly, mégpedig jellemzően a termelők (erőművek) termeléscsökkentésével vagy a fogyasztók fogyasztásnövelésével; amennyiben pedig forráshiány lép fel a rendszerben, akkor az ellátásbiztonság érdekében úgynevezett felszabályozásra van szükség, ami a termelők többlettermelésének, illetve a fogyasztók esetleges fogyasztáscsökkentésének elrendelését jelenti.

Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a MAVIR különféle szabályozási tartalékokat vásárol a piaci partnerektől, vagyis az erőművek üzemeltetőitől: az esetleges forráshiányra való felkészülés érdekében mozgósítható plusz termelési kapacitást köt le, amelyet a termelés vagy az import nem tervezett csökkenése esetén bekapcsolva pótolhatja a kieső energiát, míg az esetleges forrástöbblet jelentette probléma megoldása érdekében olyan termelési kapacitást köt le, amelyet szükség esetén lekapcsolva vonhatja ki a felesleges energiamennyiséget a rendszerből. A beavatkozás mértéke nem ritkán a több 100 MW-ot is eléri.

Forrás: Mavir

A MAVIR folyamatosan fenntart bizonyos mennyiségű le- és felirányú szabályozási tartalékot, amelyet a szabályozási energia piacán rendszeresen tartott rendszerszintű szolgáltatási tendereken vásárol meg az ajánlatot benyújtó szereplőktől. Ezek aktivizálására - vagyis a le- és felszabályozásra - gyakran szükség is van, ha például valamilyen műszaki hiba miatt az előzetesen tervezetthez képest visszaesik a termelés, vagy ha az időjárásfüggő megújuló termelők termelése az időjárás bizonyos mértékű előrejelezhetetlenségének hatására bármelyik irányban eltér a várttól - ahogyan ez az említett időszakban is történt.

Ez a tevékenység - a villamosenergia-piac egyéb területeihez hasonlóan - piaci alapokon működik, azaz a MAVIR mint szolgáltatást vásárolja meg az erre szerződött és akkreditált résztvevőktől. A beavatkozás a szolgáltatást nyújtók által a rendszerszintű szolgáltatások piacán megajánlott ár szerinti sorrendben történik, értelemszerűen elsőként a legolcsóbb, majd sorban a következő szereplők igénybevételével

- hangsúlyozza a MAVIR a honlapján.

Az erőművek termelésének a rendszeregyensúly fenntartását szolgáló csökkentése tehát nem különleges eset, alkalmazása napi rutin a rendszerirányító számára, melyben a Paksi Atomerőmű is részt szokott venni. Az általános helyzethez képest viszont eltérés, hogy az erőmű az elmúlt ünnepi időszakban a szokásosnál nagyobb aktivitással, számos alkalommal és jelentős mértékben vette ki a részét a leszabályozásból.

A naperőműveket is leszabályozzák

Ez azért tűnhet meglepőnek, mert az atomerőművek a technológia jellegéből adódóan kevésbé rugalmasan szabályozhatók, optimális körülmények között pedig szinte folyamatosan a névleges teljesítményükön, illetve annak közelében, magas kihasználtsággal üzemelnek, és ez az alapeseti "zsinóráram-termelés" az atomerőmű-beruházás gazdaságosságának is feltétele. A nukleáris blokkoknál jobban szabályozhatók fel és le a földgáz- és széntüzelésű erőművek, sőt, ma már az időjárásfüggő megújulós erőművek is részt vesznek a szabályozási energia piacon, értelemszerűen elsősorban a leirányú szabályozás biztosításában.

Az említett időszakban Magyarország villamosenergia-ellátásában jelentős szerepet játszottak a hazai gázos, szenes és megújuló termelő kapacitások, közben pedig az ország végig jelentős áramimportra is szorult, vagyis ellátásbiztonsági/energiafüggetlenedési, klíma- és technológiai szempontból úgy tűnhet, lettek volna más, alkalmasabb opciók is a leszabályozásra, mint a magyar atomerőmű termelésének csökkentése. Valójában azonban egyrészt a MAVIR más kapacitásokat, például naperőműveket is igénybe vett ehhez, másrészt a Paksi Atomerőmű leszabályozására az erőműnek a rendszerszintű szolgáltatások piacán saját szándékból tett árajánlata, illetve ennek a többi ajánlathoz képesti besorolása nyomán került sor.

Más termelők mellett a Paksi Atomerőmű leterhelését az tette szükségessé az ünnepi időszakban, hogy miközben a felhasználás (rendszerterhelés) az ilyenkor megszokott alacsony szinteken alakult, addig a kínálat - elsősorban az Európa-szerte vártnál erőteljesebb megújulóenergia-termelés miatt - meghaladta az igényeket. Az országokat egyre szorosabban integráló európai villamosenergia-rendszerben az ilyen időszakok rendszerint azzal járnak, hogy bár az adott ország bizonyos mértékig maga is leszabályozza átmenetileg feleslegessé váló egyéb kapacitásait, a többlet zöldáram jelentős része exportra megy. Ilyenkor a kínálat megugrása a korlátozott kereslet mellett az azonnali villamosenergia-piaci árak csökkenését is maga után vonja, az egyes országoknak pedig gyakran megéri akár saját forrásaikat is leszabályozva növelni a máshol megtermelt olcsó import zöldáram arányát az ellátásban.

Ez azzal járhat, hogy a helyi alacsony karbonkibocsátású források (naperőművek, atomerőmű) termelését is mérsékelni kell, miközben látszólag a gázos és szenes kapacitások termelése is tovább csökkenthető lenne.

Ráadásul a karbonszegény termelés költsége alacsonyabb is, mint utóbbiaké; a paksi áram 12 forint/kWh körüli önköltsége még az olcsó napenergiáénál is kisebb (összevetésül, a legutóbbi Metár-tenderen a legjobb ajánlati ár 23,90 forint/kWh volt).

Az atomerőmű a megtermelt áramot nagyjából az önköltséginek megfelelő nettó egységáron értékesítheti az ugyanahhoz az állami tulajdonú MVM Csoporthoz tartozó MVM Partner nagykereskedőnek is, amely viszont ennél magasabb, akár sokszoros tarifákon adhatja azt tovább. És bár a hazai megújuló áram nagy többségét adó (20 MW vagy annál kisebb) naperőművek által termelt zöldáram garantált (KÁT) átvételi ára idén már több mint 40 forint/kWh, viszont miután 2021 nyara óta a piaci áramárak emelkedése miatt a zöldáram termelésének támogatását szolgáló rendszerek (KÁT és Prémium pénzeszközök fenntartásának költségei negatívvá váltak, vagyis a piaci árak jócskán meghaladják a kötelező átvételi tarifát, a támogatási rendszer jelentős nettó visszafizető lett, amely havi szinten akár több tízmilliárd forinttal járul hozzá a rezsicsökkentés fenntartásához.

A szabályozási tartalékok lekötése tehát hangsúlyozottan piaci alapon történik, vagyis a ZRt. formában működő atomerőmű saját, vélhetőleg jól megfontolt döntése nyomán tette meg ajánlatát, tehát azt az árat, amennyiért neki megéri részt venni a leszabályozásban. A rendszerirányító eme árajánlat alapján veszi igénybe a szolgáltatását, az olcsóbbak felől a drágábbak felé haladva, vagyis a legkisebb költség elvét szem előtt tartva. (A MAVIR-nak a szabályozási intézkedések során bizonyos esetekben – például a távhőszolgáltatás fenntartása érdekében – a technológiai adottságokra is figyelemmel kell lennie, de a legtöbb esetben az ilyen portfólióval rendelkező piaci szereplők ezt már az árazásnál is figyelembe veszik.)

Vagyis, bár a technológiai, anyagi és klímavédelmi szempontok látszólag ellene szólnak, feltételezhető, hogy a Paksi Atomerőmű részvételére a rendszerszabályozásban a fő szempontok messzemenő figyelembevételével került sor, és összességében megérte bevonni az erőművet a szabályozásba.

A paksi termelés csökkenéseit időnként más okok is magyarázzák. A rendszerirányító nem csak a rendszerintű szolgáltatások keretében tett önkéntes ajánlatok mentén dönthet a termelés csökkentéséről, de kötelező jelleggel is visszafoghatja az erőművek termelését, ha ezt a rendszer érdekében indokoltnak látja. Márpedig az ünnepi időszakokban jó eséllyel forrástöbblet jelentkezhet a rendszerben, ezért az erőművek számíthatnak rá, hogy a MAVIR csökkenti termelésüket, aminek akár a termelés önkéntes visszafogásával is elébe mehetnek. Ez akár anyagilag is megérheti nekik, már csak azért is, mert sok karbantartási és egyéb munkálatra kizárólag az erőmű leterhelése alkalmával lehet sort keríteni.

A történetet ugyanakkor árnyalhatja az atomerőmű vezérigazgatójának január 13-i leváltása is; a körülmények alapján nem zárható ki, hogy az azonnali hatállyal történő, indoklás nélküli intézkedés mozivációi között esetleg a leszabályozási „ügynek” is lehetett szerepe, amit az atomenergiát kiemelten kezelő állami tulajdonosi jogokat gyakorló kormányban nem mindenki nézhetett jó szemmel.

Összességében azonban megállapítható, hogy bár az atomerőmű bevonása a szabályozásba nem ideális, de olyan szükségszerűségnek tűnik, amelynél a jelenlegi keretek között nincs jobb megoldás. A megújulók gyors terjedését a klímavédelmi megfontolások mellett már a fosszilis energiahordozók drágulása és az ellátásbiztonsági szempontok is hajtják, ez pedig egyre fontosabbá teszi, hogy a villamosenergia-rendszer rugalmasan legyen képes kezelni a nap- és szélerőművek által a rendszerbe hozott kiszámíthatatlanságot és volatilitást. Ennek a felértékelődő rugalmasságnak pedig jelenleg az egyik legfontosabb eszköze az erőművek termelésének le- és felszabályozása, amelyhez nagyrészt piaci alapon az olyan, viszonylag rugalmatlan szereplők is érdemben hozzá tudnak és hozzá is kell járulniuk, mint a nap- és atomerőművek.

