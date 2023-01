Nagyobb botlással indították a hetet az amerikai tőzsdék

Tavaly október közepén nagy fordulat állt be a globális tőkepiacokon, azóta kifejezetten jó a hangulat a tőzsdéken, ráadásul a magas importkitettség miatt a magyar gazdaság szempontjából kiemelten fontos gázár is jelentősen csökkent, és a dollár is gyengült, ez pedig a magyar részvények árazását is alaposan átalakította, a hazai blue chipek árfolyama nagyot ralizott. Most azonban több részvény árfolyama is fontos szinthez ért, mutatjuk a fontosabb magyar részvények technikai képét.