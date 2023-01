Nem lassít a növekedésben az AutoWallis, ütésálló választ adott a válságra

A rekordok és amik mögötte vannak

Az AutoWallis Csoport által értékesített gépjárművek száma tavaly 25 százalékkal 31 303 darabra bővült, ami új rekordnak számít. Ezen belül a nagykereskedelmi üzletágban 34,4 százalékkal nőttek az eladások, de a csoporthoz tavaly októberben került Renault Hungária (Renault, Dacia és Alpine márkák magyarimportőre) nélkül, organikusan is 23 százalékos volt az üzletág növekedése.

Az erős értékesítési számok elsősorban annak voltak köszönhetők, hogy a meglévő márkák jól teljesítettek, és a vállalat organikusan is nőtt annak ellenére, hogy a belföldi személyautó-piac összességében 8,5 százalékkal csökkent tavaly – bár ez a csökkenés nem volt jellemző az összes régiós országra, ahol a vállalat jelen van. Andrew Prest szerint amellett, hogy a cégben jelen van egy erős növekedési szemlélet, sokat hozzátett az értékesítési számok emelkedéséhez, hogy a vállalat portfóliójában jelentős súllyal vannak prémium márkák.

Amikor a reálgazdasági helyzet romlik, ezek a márkák továbbra is tudnak növekedni

– mondta a szakember, utalva a felsőkategóriás márkák fogyasztóinak nagyobb ellenállóképességére a válságok során.

Az organikus növekedés mellett a negyedik negyedévben már hozzájárult az értékesítés növekedéséhez a Renault Hungáriának a portugál Salvador Caetano vállalattal közösen végrehajtott felvásárlása (1 873 darab gépjárművel), amellyel elindult a Renault, a Dacia és Alpine értékesítés nagykereskedelmi szinten.

Ennek ellenére, ha negyedéves bontásban nézzük a tavalyi évet, akkor az látszik, hogy az első kilenc hónap alatt tapasztalt folyamatosan növekvő tendencia után az utolsó három hónapban csökkent a nagykereskedelmi értékesítés és a teljes értékesítés is az előző negyedévhez képest - bár a korábban is volt rá példa, hogy a negyedév/negyedév alapú csökkenés mellett fennmaradt az éves szintű dinamika.

Andrew Prest szerint, ugyan a 2021-es évben hasonlóan alakult az utolsó két negyedévben az értékesítési dinamika, nem szezonalitásról van. A szakember szerint a tavalyi utolsó negyedévben látható lassulást az autógyártók szállításainak hektikussága magyarázza.

Nagyon sok autót adunk el a nagykereskedelmi üzletágban, ami Ázsiából származik. Ha egy hajót december 10-re várunk, és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a szállítmány 10 napot késik, akkor decemberben nem tudjuk őket leszállítani, mivel azok az autók január elején érnek fel hozzánk.

A logisztikai problémák emellett visszavezethetők a teherautóhiányra, valamint a sofőrhiányra, amelyek miatt Koperből (amely Szlovénia egyetlen tengeri kereskedelmi kikötője) lassabban érnek el a piacokra az autók.

Pont egy ilyen eset miatt kevesebb autót adtunk el decemberben, de hangsúlyozom, hogy nem a piac átalakulása miatt történt ez, hanem az említett logisztikai problémák álltak a háttérben. Mi ezt egyáltalán nem úgy éljük meg, hogy fékezett volna a piac

– mondta a szakember, aki hozzátette, hogy ezek a szállítások nem kiestek, hanem csak 2023-ra tolódtak át.

Ehhez kapcsolódóan Andrew Prest kifejtette, hogy a vállalat rendelésállománya továbbra is nagyon magas, és jelentős időre biztosítottak az átadások.

Ha megnézzük a keresleti indikátorokat, egy területen sincs olyan vörös jelzés, ami miatt aggódni kellene.

A szakember szerint, ha lenne is ilyen vörösen villogó jelzés valamelyik országban, annak hatásait a földrajzi diverzifikácó kezelné, hiszen 14 országban van jelen a vállalat. Ezen felül a márkadiverzifikáció is ütésállóvá teszi a csoportot, elsősorban a prémium márkáknak köszönhetően.

A növekedés motorjai

Ahogy 2021-ben is, tavaly is a SsangYong és az Opel volt az értékesítés növekedésének motorja. A SsangYong eladásai a duplájukra nőttek a bázishoz képest, és mivel a teljes belföldi piac csökkent, így a márka piaci részesedése is jelentősen, közel 2,5-szerésre nőtt 2022-ben.

Nagyon látványos volt tavaly a SsangYong növekedése. Ezt az is jól mutatja, hogy tavaly a gyártó Korando modellje volt a hatodik legnépszerűbb autó a magánvásárlók körében itthon.

A SsangYong kifejezetten erős teljesítményével kapcsolatban Andrew Prest elmondta, hogy a fogyasztók egyre jobban ismerik a márkát, amit a számok is visszaigazolnak. Azon felül, hogy a SsangYongnak jó a hírneve és megbízható autókat gyárt, az egyre dominánsabb SUV szegmensben játszik.

Szeretik a kereskedők, mert általában boldog vevő van az értéklánc végén. Kiváló az ár-érték arány, nagyon gazdag az autók felszereltsége, tehát a vevő sokat kap a pénzéért.

Mindezen felül az is egy fontos tényező volt, hogy a gyártó stabilan tudott tavaly szállítani – ellentétben az olyan gyártókkal, amelyek számára nehezebb volt a szállítás a chiphiány miatt.

A SsangYong továbbá az ausztriai terjeszkedés szempontjából is kiemelten fontos, elindult a felkészülés és a márkakereskedői toborzás az új piacon.

Még nem nyitottuk meg az első kereskedést, de folyamatosan haladunk ebbe az irányba.

A szakember hangsúlyozta, hogy az osztrák projekt valójában egy befektetés, melynek célja, hogy a vállalat a szomszéd piacon is megalapozza az AutoWallis nevet.

Első körben egy jó minőségű hálózatot, és egy jó csapatot szeretnénk felépíteni.

– mondta Andrew Prest a projekttel kapcsolatban, hozzátéve, hogy ugyan jelenleg még nem az eladások számának felfuttatásán van a fókusz, a későbbiekben a cég többi piacához hasonlóan Ausztriában is négy számjegyű értékesítés várható.

A SsangYong mellett kiemelten fontos az AutoWallis számára az Opel, amely stabil eladásokat produkált tavaly annak ellenére, hogy csökkent a teljes piac. Ez egyben a piaci részesedés növelését is jelentette a márka számára.

Andrew Prest emellett kiemelte a Jaguar Land Rovert, amely esetében csökkent az értékesítés, mivel a gyártó nem tudott elég modellt szállítani a chiphiány miatt. Hozzátette azonban, hogy ennek ellenére nőtt az üzletág profitabilitása, mivel a nagyobb értékű, még inkább prémium autókra fókuszál a cég.

Ennek köszönhető, hogy kisebb darabszám mellett abszolút nőtt a fedezet a Jaguar Land Rover esetében.

Meddig emelkedhet az autók ára?

Számos más termékkel együtt az autók ára is jelentősen emelkedett a tavalyi évben, az inflációval párhuzamosan. Ez alapvetően a hazai piacon két faktorra vezethető vissza: egyrészt az autógyárak árat emelnek a globálisan magas infláció miatt; másrészt a forint leértékelődése is hajtja itthon az inflációs folyamatokat és az autók árát felfelé.

Andrew Prest ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a hazai inflációs folyamatok és a magas kamatszint miatt jelentősen csökkent a finanszírozott autók száma. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magas infláció nem fog örökké tartani.

Azt látjuk, hogy a gyárak oldaláról már lassul az áremelési ütem, tehát a legnehezebb időszakon talán már túl vagyunk. Ez a csökkenő ütem persze nem azt jelenti, hogy nem lesznek áremelések, hiszen az infláció továbbra is velünk van, viszont nem kell olyan drasztikus emelkedésre számítani, amit megszoktunk tavaly. Ehhez természetesen a belföldi piacon a forint erősödése is hozzájárulhat.

Széllel szemben

A vállalatok számára az inflációval összefüggésben az emelkedő munkaerőköltségek és az energiaárak is kihívást jelentettek a tavalyi évben. Az AutoWallis nagykereskedelmi üzletágában a legnagyobb költség az autók beszerzési ára, amelyet a marketingköltség követ. Az előbbit befolyásoló tényezőkről már volt szó, utóbbi esetében pedig az egyre növekvő vállalat, a piaci pozíciójának köszönhetően is tudott tenderben árcsökkentést érvényesíteni. Ennek eredményeként a marketingben a bázishoz képest jelentősen csökkentek az árak, melynek eredménye akár megtakarítás, akár intenzívebb marketing tevékenység lehet – mondta Andrew Prest.

Ami az energiaárakat illeti, ezek hatása a kiskereskedelmi üzletágban jobban érzékelhető, hiszen ahhoz a szegmenshez tartoznak a nagy autószalonok és szervizek, jelentősen megvilágított, fűtött vagy hűtött területekkel. Ezek szempontjából előnyös az AutoWallis számára, hogy relatíve fiatal ingatlanparkkal rendelkezik, megfelelő technológiai fejlettséggel, amelyek energiahatékony megoldásokat biztosítanak. Ezen belül törekednek a zöld megoldásokra, így például a napelemparkok létesítésére, korszerű fűtési megoldásokra. Ezt a zöld szemléletet egyébként is kiemelten kezelik a csoportban – mondta Andrew Prest.

A költségstruktúrában mindezeken felül a bér is fontos tényező. Andrew Prest ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az AutoWallis is követte a munkaerőpiaci trendeket és béremeléseket hajtott végre, továbbá javította a hatékonyságot, és optimalizálta a létszámot.

Viszont a 2022-es év számunkra nem a költségracionalizálásról szólt, mivel már eleve egy nagyon hatékony és prudens gazdálkodással rendelkezünk, és a méretgazdaságosság miatt tudtunk adott esetben a széllel szemben is haladni.

Idén akár még nagyobb növekedés jöhet a nagykereskedelemben

Bár már a tavalyi számok is kifejezetten erősek voltak, az idei évben akár még nagyobb növekedés is jöhet a Renault Hungária felvásárlásának köszönhetően. Tavaly több mint 10 000 autót adott el a Renault és a Dacia, így a magyar piacon együttesen az 5. helyen végeztek az eladásokban. A Renault emellett második helyezett a kisteherautó piacon, 14 százalékos piaci részesedéssel. Andrew Prest továbbá kiemelte a Renault konszernhez tartozó Alpine márkát, amely a következő években várhatóan több modellt is piacra fog dobni, a sportautók mellett többek között hobbi terepjárókkal is megjelenik az autópiacon.

Az Alpine-nal sokan nem számolnak, de mi úgy gondoljuk, hogy ez a harmadik márka egyre fajsúlyosabb lesz a következő években, amely kiaknázatlan lehetőségeket is tartogat

A Renault és a Dacia teljes éves (2022-ben még csak az utolsó negyedév szerepelt) számai is benne lesznek tehát már a 2023-as értékesítési mennyiségben, ez pedig jelentősen növelni fogja az eladott darabszámot. A Renault Hungária felvásárlása által megszerzett márkaimportőri jogokat illetően erős a bázis, ismert, elfogadott márkákról van szó.

Egy kiemelkedően jó, nagyon tapasztalt, elkötelezett, és országos Renault és Dacia márkakereskedői hálózatot vettünk át, ami nagyon komoly hátszelet fog jelenteni az idei évben

– mondta Andrew Prest, hozzátéve, hogy ugyan a Caetano-val való együttműködés nagyon friss, de mindkét fél nyitott az együttműködés további bővítésére.

Ezen felül az is várhatóan pozitív hatással lesz az eladásokra, hogy a 2023-as évben a Renault-nál új modellek érkeznek, például az Austral, de nemrég elkezdődött az elektromos Megane értékesítése. A Daciánál emellett érkezik a Jogger hibrid változata, valamint folyamatosan érkeznek a különböző elektromos és hibrid hajtású modellek.

Andrew Prest azt is elmondta, hogy az Opel esetében is növekedésre lehet számítani az előzetes allokáció és az ügyfélmegrendelések alapján. Jön az Astra kombi változata, amely Magyarországon történelmileg nagyon sikeres, így egyben nagyon fontos modell is. A modellnek sok flottás, illetve céges vevője van – tette hozzá.

A január mindig egy nehéz hónap, de nagyon egészséges működésre utaló jeleket látunk. Az Opel és a Renault esetében is arra számítunk, hogy idén többet fogunk eladni, mint tavaly – függetlenül attól, hogyan alakul a teljes piac mérte.

Ami pedig a Jaguar Land Rovert illeti, a Range Rover és a Range Rover Sport lehetnek azok a modellek, melyek iránt a legjelentősebb érdeklődés mutatkozik. Ezek magas presztízzsel rendelkező, nagyértékű autók, amelyek jelentős fedezettermelést is lehetővé tesznek – mondta Andrew Prest.

Végül a további terjeszkedésről a szakember ugyan nem osztott meg konkrét részleteket, de azt mondta, hogy az AutoWallis továbbra is szeretné fenntartani az elmúlt években megszokott ütemet.

Az elmúlt években számos akvizíciót hajtottunk végre, és ezt az ütemet tartani szeretnénk. Ahogy nő a cég, úgy egyre több megkeresés érkezik a különböző gyártóktól, cégektől. Viszont nem csak a projektek mennyisége, hanem minősége is fontos, ezért szelektívek maradunk. Ezzel együtt továbbra sem szeretnénk lassítani, fenntartjuk az eddigi tempót.

Címlapkép: Portfolio