Jön a hét legfontosabb eseménye, a piacok eséssel várják a döntést

Portfolio 2023. február 01. 19:13

Ma reggel az ázsiai tőzsdék is jellemzően emelkedtek, az európai piacnyitás is az optimizmus jegyében telt, a vezető magyar részvények árfolyama is emelkedett a piacnyitást követően, az európai piacokon vegyes volt a kép. A Fed döntéséhez közeledve az amerikai befektetők óvatosabbá váltak, mínuszokat látunk a tőzsdéken. Ma este 8-kor jön a kamatdöntés.