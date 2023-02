Itt a nagy kitörés – Indulhat a rakéta a tőzsdéken?

Melyik a világ legfontosabb részvényindexe? Az S&P 500. Mi történt vele? Beszűkült. Mi következik ebből? Nagy mozgás. Merre? Most úgy tűnik, hogy felfelé.

Reménysugár

A Federal Reserve tegnap esti 25 bázispontos kamatemelése nem okozott nagyobb meglepetéseket a piaci szereplők számára, Jerome Powell jegybankelnök szavai azonban kapitulációra késztették a shortos befektetőket, legalábbis egy időre biztosan.

A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Powell ugyan elmondta, hogy továbbra sem arattak győzelmet az infláció felett, de a Fed inkább egy adatvezérelt üzemmódra vált, ami azt jelenti, hogy a beérkező adatok fényében fognak döntést hozni a további kamatemelésekről.

Ami viszont már sokkal fontosabb volt, hogy Powell többször is utalást tett az esetleges kamatvágásokra, valamint megemlítette, hogy az infláció vártnál gyorsabb csökkenése esetén a jegybanknak megvannak az eszközei, amelyeket használni is fog.

Ez volt tehát az első (nagyon halvány) utalás arra, hogy a jegybank akár kamatot is vághat idén, a Fed mindeddig elzárkózott ettől a - piacok által decemberre árazott - lehetőségtől.

Visszakanyarodva az adatvezérelt üzemmódra, a soron következő, március 22-i ülés előtt még két munkaerőpiaci, és két inflációs adat kerül publikálásra, a piaci szereplők pedig már gyakorlatilag biztosra veszik az újabb 25 bázispontos emelést, ezzel együtt pedig a kamatpálya 5 százalékos tetejét is.

Forrás: CME

Megtörtént a várva várt kitörés

Powell szavait követően széleskörű részvénypiaci rali vette kezdetét, melynek következtében eldőlt az elmúlt napok legfontosabb részvénypiaci kérdése is, ugyanis a beszűkülést követően az S&P 500 kilépett a közel egy éve tartó csökkenő trendvonalból, amely az időszak során már négyszer is komoly ellenállásnak bizonyult.

A mostani kitörést segítette, hogy a tavaly októberi 3 491 pontos lokális mélypont óta tartó emelkedő trendvonal is éppen most találkozott az eső trend vonalával, így némi hezitálást követően Powell szavai megfelelő adalékként szolgáltak a kitöréshez, amelyet követően az emelkedés a mai napon tovább folytatódhat, ugyanis a határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint az S&P 500 0,6 százalékos pluszaban nyithat.

A napi grafikonon az RSI 65, nem alacsony, de nem is tragikusan magas, támogathatja a további emelkedést, a gyorsjelentési szezon alakulása azonban ennek ellenére megtörheti a lendületet, különösen a hét utolsó kereskedési napján, amikor olyan nagyvállalatok teszik közzé negyedik negyedéves gyorsjelentéseiket mint az Amazon vagy az Apple.

Előbbi esetében pedig nem túl optimisták a várakozások, hiszen a 2022-es üzleti év lehetett az első veszteséges éve a vállalatnak 2014 óta, emellett pedig az sem kizárt, hogy az eredményeket tekintve a dotcom lufi 2000-es évek eleji kipukkanása óta a legrosszabb évét zárta a vállalat,

a várakozások szerint egy 1 milliárd dolláros vagy annál is nagyobb negatív nettó eredmény születhetett, ami

AZ AMAZON TÖRTÉNETÉNEK LEGNAGYOBB ÉVES VESZTESÉGÉT IS JELENTHETI.

A dollár szerepe

A legfontosabb különbség általánosságban az elmúlt egy év felpattanásai, és a 2022 októberétől tartó emelkedés között a dollár erősségében mutatkozik meg, amíg előbbi esetekben az emelkedő trendben lévő korrekciók hagytak néhány napnyi, lélegzetvételnyi időt a tőzsdék számára, addig utóbbi esetben egyértelműen fordulatról beszélhetünk, ezt jól mutatja a Dollár-index alakulása is, az októberi 114 pont körüli csúcsokról egészen a 100 pontos lélektani szintig jött vissza a jegyzés.

Amellett pedig, hogy az említett 100 pontos zóna erős lélektani határ, a dollár túladottságára is fontos felhívni a figyelmet, így az emelkedő trendben tapasztalt tendenciák alapján az RSI ezúttal is megbízható iránymutatásként szolgálhat az elkövetkezendő időszakban.

Európa is rákapcsolt

A vezető európai börzék is rakéta üzemmódba kapcsoltak, a német DAX esetében azonban fontos kiemelni, hogy a csökkenő trendvonalat már jóval hamarabb, november elején sikerült áttörni, az emelkedésben azonban nagy szerepe van az időjárásnak is, miután a kontinens energiaellátásával kapcsolatos aggodalmai viszonylag hamar szertefoszlottak a meglehetősen enyhe téli időjárás következtében.

Az idei évben a német benchmark már 10,8 százalékos pluszban van, a technikai képet figyelembe véve azonban ebben az esetben is fontos kiemelni a mostani rali sérülékenységét, hiszen napos idősíkon az RSI már a rendkívül magas, túlvettséget jelző 73-as szinten van.

Alulteljesít a BUX

Ami a hazai piacokat illeti, a BUX esetében a fordulatot az októberi hónap hozta el, a mostani emelkedésből azonban nem igazán veszik ki részüket a hazai eszközök, melynek oka főként az Strandard & Poor's múlt hét pénteki leminősítésében keresendő, a kedvezőtlen hírek ellenére a BUX 4,8 százalékos pluszban van az idei évben, ami kevesebb mint fele a DAX esetében említett 10,8 százaléknak.

Az október óta tartó tartó emelkedő trend alsó vonalát másodszorra érintette a BUX, az RSI semleges jelzése alapján pedig mutatkozhat további tér az emelkedésre.

Ha pedig már leminősítés, és blue chipek: a külföldi befektetők jellemzően az OTP részvényein keresnek kitettséget a hazai részvénypiacon, rossz hírek esetén pedig automatikusan az OTP részvényeit adják, ahogy ez történt az előző napokban is.

Az október óta tartó emelkedő trend nem sérült az elmúlt napok esése során, azonban ahogy azt az RSI is mutatja, gyorsan váltak az OTP papírjai túlvettből túladottá, így amennyiben a nemzetközi hangulat továbbra is kedvező marad, elképzelhető egy felpattanás, amelyben segítségül lehet a forint ereje is, miután tovább folytatódik a hazai fizetőeszköz erősödése a vezető devizákkal szemben.

