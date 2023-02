Feszült kivárás a tőzsdéken, nem jó a hangulat

Portfolio 2023. február 03. 09:14

Az EKB tegnapi, a várakozásoknak többnyire megfelelően alakuló kamatdöntése és az amerikai óriásvállalatok gyorsjelentése után a mai napra is maradtak izgalmak: az Eurostat a termelői árak friss adatát közli majd, Amerikában pedig jönnek a januári munkaerőpiaci statisztikák. Az Apple, az Amazon és az Alphabet is az amerikai tőzsdék zárását követően tette tegnap közzé negyedik negyedéves számait, amik többnyire rosszul sikerültek, ez rossz hír lehet a mai kereskedési hangulatra vonatkozóan is. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszott, ugyancsak kedvezőtlen hangulatban zajlik a kereskedés az európai tőzsdéken.