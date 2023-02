Mennyi vízre lesz majd szüksége a debreceni akkumulátorgyárnak?

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal honlapján közzétett tanulmány szerint naponta átlagosan 42 500 köbméter lesz a vízfogyasztás, ami a nehezebb napokon felmehet akár 60 ezer köbméterig is, írja a 24.hu. A déli ipari park (DIP I-II-III.) teljes ivóvízigénye a felfutást követően megrendelői adatszolgáltatás alapján ~1770 m3/h (~42 500 m3/nap), melyet egyenlőtlenségi tényezővel számolva a reális vízigény 40 000-60 000 m3/nap intervallumon belül lesz, állt a tanulmányban.

Ez alapján, amikor az ipari park cégeinek 60 ezer köbméteres fogyasztási csúcsai hozzáadódnak a város lakossági fogyasztásához, a kettő összege már közel kerülhet a debreceni kutak maximális teljesítményéhez, írja a 24.hu, hozzátéve, hogy az ipari park szennyvíztermelése miatt előbb-utóbb új szennyvíztisztító-telep létrehozására is szükség lesz, és a dokumentum szerint az ipari park ivóvíz-ellátásához egy közel 7 kilométer hosszúságú távvezetékre lesz szükség.

A Debreceni Vízmű Zrt. adatai szerint a városi szennyvíztisztító-telep hatóságilag engedélyezett napi kapacitása 60 ezer köbméter, miközben a város szennyvíztermelése 2021-2022-ben 40 és 60 ezer között mozgott. A szakértők a rendelkezésükre bocsátott információk alapján úgy kalkuláltak, hogy az ipari park várható szennyvízhozama a felfutását követően 18-28 ezer köbméter között mozog majd, ami a „kritikusabb napokon átlépi a szennyvíztisztító telep kapacitását még száraz időben is”.

A tanulmány két nap után, szerdán délben eltűnt a kormányhivatal honlapjáról, írja a 24.hu. A sajtóosztály a lap kérdésére azt írta, azért távolították el a teljes „hirdetményi dokumentációt”, mert a kérelmező az előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmét visszavonta, így a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal az eljárást február 1-jén megszüntette.

A polgármesteri hivataltól kapott levélben azt írják, hogy a 42 500 köbméter/nap vízmennyiség Debrecen déli és délkeleti városrészének teljes – mind az ipari övezetet, mind pedig a lakóterületeket magában foglaló –, évtizedekre előre tervezett ellátására, a várható csúcsigények kiszolgálására vonatkozik. Hozzátették azt is, hogy a Déli Gazdasági Övezet a jövőben is maximum napi 24 ezer köbmétert használhat fel, azaz az ott már most működő gyárak, a jelenleg épülő, illetve a jövőben várható további beruházások együttes vízigénye sem haladhatja meg ezt az értéket.

Címlapkép: Martin Schutt/picture alliance via Getty Images