A szemünk előtt hullik szét a világ egyik leggazdagabb emberének birodalma, mekkora baj lehet ebből?

Két hét alatt közel 113 milliárd dollárt veszített értékéből a világ egyik leggazdagabb emberének cégbirodalma, miután a Hindenburg Research jelentését követően a vállalatcsoport részvényeinek mélyrepülése a hét elején tovább folytatódott. Fordulat jelét továbbra sem látni, emellett pedig a helyzetet tovább nehezíti az indiai hatóságok meglehetősen egyedi részvénypiaci szabályozása is. Azt követően pedig, hogy múlt hét pénteken egy sor hitelminősítői figyelmeztetés is érkezett az Adani-birodalom vállalataira, már az emberek is utcára vonultak, akik egyre aggasztóbbnak találják a kialakult helyzetet, különösen azért, mert számos indiai vállalatnak van kitettsége az Adani-cégek valamelyikében, így érthetően tartanak egy szélesebb körű összeomlástól.

Összeomlóban az Adani-birodalom

Amíg 2023. január 27-én csak találgatni lehetett, hogy kire is gondolhatott a Hindenburg Research elemző cég sejtelmes Twitter-bejegyzésben, addig közel két héttel később már a történelem egyik legszéleskörűbb vállalati összeomlásának lehetünk szemtanúi. A Nikola csalásairól is leplet lerántó Hindenburg közel két évnyi vizsgálat után egy 106 oldalas jelentésében mutatta be, hogyan is hízott mintegy 218 milliárd dollár értékűre az indiai konglomerátum. Azon kívül pedig , hogy a Hindenburg számviteli és tőzsdei manipulációval, valamint a hatósággal való összejátszással vádolja Adaniékat, bőven találhatóak további, említésre méltó vádak a jelentésben:

Gautam Adani , az Adani Group alapítója és elnöke nagyjából 120 milliárd dolláros nettó vagyont halmozott fel, amelyhez az elmúlt 3 évben több mint 100 milliárd dollárt tett hozzá, főként a csoport 7 kulcsfontosságú tőzsdén jegyzett vállalatának részvényárfolyam-emelkedése révén, amelyek átlagosan 819 százalékkal emelkedtek ezen időszak során.

, az Adani Group alapítója és elnöke nagyjából 120 milliárd dolláros nettó vagyont halmozott fel, amelyhez tett hozzá, főként a csoport 7 kulcsfontosságú tőzsdén jegyzett vállalatának részvényárfolyam-emelkedése révén, amelyek ezen időszak során. A tőzsdén jegyzett kulcsfontosságú Adani vállalatok jelentős adósságot is felvettek, beleértve a felduzzadt részvényeik részvényeinek elzálogosítását a hitelekért, ami az egész csoportot bizonytalan pénzügyi helyzetbe hozza. A 7 legfontosabb tőzsdén jegyzett vállalat közül 5 1 alatti "folyószámlákról" számolt be, ami rövid távú likviditási nyomást jelez.

A csoport legfelsőbb vezetői és 22 kulcsfontosságú vezetőből 8 az Adani család tagjai , így a csoporttal kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseket, kérdéseket is az ő kezükben kezében tartja.

, így a csoporttal kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseket, kérdéseket is az ő kezükben kezében tartja. Az Adani-csoport korábban 4 nagyszabású kormányzati csalási vizsgálat középpontjában is állt már, amelyek pénzmosást, az adófizetők pénzének ellopását és korrupciót feltételeztek, mintegy 17 milliárd dollár értékben.

amelyek pénzmosást, az adófizetők pénzének ellopását és korrupciót feltételeztek, mintegy 17 milliárd dollár értékben. Illetve, a családtagok állítólag együttműködtek offshore fedőszervezetek létrehozásában olyan adóparadicsomokban, mint Mauritius, az Egyesült Arab Emírségek és a Karib-szigetek, hamis import/export dokumentációt készítettek, azért, hogy hamis forgalmat generáljanak a tőzsdén jegyzett vállalatok mérlegére, ezzel fenntartva a pénzügyi egészség látszatát.

A jelentést követően Adaniék azonnal jelezték, hogy a hatóságokhoz fordulnak, és igyekeznek minél előbb tisztázni magukat.

Ezt követően pedig egy 413 oldalas jelentés is közzétettek Adaniék, a Hindenburg pedig ugyan üdvözölte a lépést, de ezzel együtt jelezték, hogy továbbra is kiállnak saját állításaik mellett.

Kicsoda Gautam Adani?



A 60 éves indiai üzletember egy elsőgenerációs vállalkozó, aki a Hindenburg jelentését megelőzően nagyjából 119 milliárdos vagyonnal rendelkezett, amellyel világszinten a harmadik, Ázsiában pedig a leggazdagabb embernek számított.



Vállalata, amely 1988-ban egy kis agrárkereskedő cégként indult, mára már 7 különböző cégből álló konglomerátummá nőtte ki magát, amely a szénkereskedelem, a bányászat, a logisztika, az energiatermelés és -elosztás, újabban pedig a zöld energia, a repülőterek, az adatközpontok, valamint a betonozás területén tevékenykedik.



Tavaly a Portfolio is beszámolt róla, hogy a híres üzletember 60. születésnapja alkalmából mintegy 7,7 milliárd dollárnak megfelelő rúpiát adományozott olyan társadalmi célokra, mint az egészségügy, az oktatás, és a készségfejlesztés.

Az Adani-cégek részvényeinek közel két hete tartó esése pedig ma is folytatódott, melynek következtében Gautam Adani nem csak, hogy a világ leggazdagabb embereinek listáján csúszott le a 3. helyről egészen a 16. pozícióba, de a leggazdagabb ázsiai ember címet is elvesztette.

Nincs megállás

Az Adani cégek tőzsdei vesszőfutását múlt hét pénteken egy sor hitelminősítői figyelmeztetés követte: a Moody's szerint az Adani csoportnak nehézséget okozhat a tőkebevonás, a Standard and Poor's pedig csökkentette a csoport két vállalatának kilátását.

Az indiai jegybank még pénteken közölte, hogy az ország bankrendszere továbbra is stabil, az indiai piacfelügyelet pedig szombaton igyekezett tovább nyugtatni a piaci szereplőket azzal, hogy szombaton kijelentették: India pénzügyi piacai stabilak, és továbbra is átláthatóan, hatékonyan működnek.

Tuhin Kanta Pandey indiai elidegenítési titkár pénteken a Reutersnek elmondta, hogy az indiai Life Insurance Corporation részvényeseinek és ügyfeleinek nem kell aggódniuk az Adani-csoportnak való kitettség miatt, a LIC jelenleg 4,23 százalékos részesedéssel rendelkezik a zászlóshajó Adani Enterprisesban, míg egyéb kitettségei közé tartozik egy 9,14 százalékos részesedés az Adani Portsban.

A nyugtatás ellenére az eladási hullám tovább folytatódott a hét első két napján, emellett pedig indiai ellenzéki képviselők már tüntetéseket is szerveztek azon vállalatok helyszínére, melyeknek kitettsége van az Adani cégekben, ilyenek például az említett Life Insurance Corporation és State Bank of India állami biztosító is.

Úgy tűnik tehát, hogy a szabályozó hatóságok és a kormány szavai sem képesek megnyugtatni az egyre szkeptikusabb befektetőket, miután a hét elején tovább folytatódott a részvények esése.

Legnagyobb mértékben az Adani Total Gas részvényei estek, de az anyacég Adani Enerprises részvényei is értéküknek több mint felét vesztették el az elmúlt két hétben.

A kereskedési idő végére pedig már közel 113 milliárd dollárra hízott az Adani csoport vállalatainak tőzsdei vesztesége.

Hol vannak a shortosok?

A Hindenburg Research döntése, hogy csak Indián kívül shortolja az Adani Group értékpapírjait, rávilágított a shortolás országon belüli korlátaira és az egész indiai üzleti birodalom a sajátosságaira.

Az indiai hatóságok számos korlátozást vezettek be a shortolásra, többek között megkövetelik az intézményi befektetőktől, hogy tervezett ügyleteiket már a végrehajtás előtt jelentsék be, a lakossági befektetőket pedig arra kötelezik, hogy minden kereskedési nap végéig zárják le short pozícióikat, és a „naked short” ügyletek is be van tiltva az országban.

A felsorolt előírások mellett az is nehezíti az Adani-részvények shortolását, hogy alacsony a közkézhányaduk, és kevés bennük az intézményi befektető, így a shortolók számára kevés a kölcsönözhető részvény, és ezért jóval költségesebbek is ezek az ügyletek.

A Bloomberg elemzése szerint 10 részvényből mintegy 9 esetében rendelkeznek legalább 60 százalékos részesedéssel az alapítók.

Elméletben a shortosok potenciális nyeresége óriási lenne, tekintve az Adani Group részvényeinek közel 113 milliárd dolláros összeomlását. A Bloomberg számításai szerint az a befektető, aki február 1-jén piacnyitást követően 1 millió dollár értékben adta el az Adani Enterprises részvényeit, és az aznapi rekord zuhanás után még aznap nap végén visszavásárolta azokat, körülbelül 280 000 dollárt keresett volna, a díjak és a tranzakciós költségek nélkül.

Az a tény, hogy az Adani részvények shortolása nehéz, azt is jelentheti, hogy a shortpozíciók zárása sem lehet katalizátora a részvényárfolyamok emelkedésének.

Ironikus, hogy az Adani vállalatok részvényei részben azért esnek ilyen mértékben, mert az indiai hatóságok megnehezítik a shortolást, így nem volt senki, aki a másik oldalról beléphetett volna.

- mondta a Scorpion Capital Partners egyik elemzője a múlt héten.

Nagy hullámokat vetett az Adani-sztori

Az Adani cégek esésével a Bloomberg adatai szerint India súlya az MSCI feltörekvő piaci benchmarkjában is csökkent, és Tajvannak adta át második helyét, azt követően, hogy január végére Tajvan súlya az MSCI feltörekvő piaci indexében már 14,2 százalékra emelkedett Kína 31,2 százalékos súlya mögött, míg India 13 százalékkal a harmadik helyre esett vissza, azt követően, hogy India még tavaly augusztusban foglalta el Tajvantól a második helyet.

Az Adani cégek részvényárfolyamának zuhanása, az eladási hullám pedig átterjedt más szektorokra is, köztük a bankrészvényekre, miután számos indiai pénzintézet is komolyabb kitettséggel rendelkezik a cégbirodalomban.

Míg az MSCI India index idén 4,2 százalékot veszített értékéből, addig a tajvani index mintegy 11 százalékos emelkedésen van túl a széles körű észak-ázsiai ralit követően, amelyet főként a kínai gazdaság újraindításával kapcsolatos optimizmus vezérelt.

Ami pedig az indiai piac kilátásait illeti, Venugopal Garre, a Bernstein vezető elemzője hétfői elemzésében elmondta, hogy megnövekedett volatilitásra lehet számítani az idei évben, emellett pedig a történtek ellenére a Goldman elemzői sem voltak igazán pesszimisták:

Úgy véljük, hogy a hitelezéssel kapcsolatos aggodalmak sajátos jellegűek, és kevésbé valószínű, hogy szélesebb körű, vagy akár rendszerszintű problémákat okoznának az indiai offshore hitelpiac számára

- írták még egy pénteki elemzésükben Kenneth Ho és Chakki Ting, a Goldman Sachs elemzői.

