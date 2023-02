Itt a Microsoft nagy dobása: hatalmasat robbanhat a Google-gyilkos szuperfegyver

A Microsoft bemutatta a Bing keresőmotor legújabb verzióját, amelyet ugyanannak a nyelvi modellnek a továbbfejlesztett verziója működtet, ami a ChatGPT-t is meghajtja. A vállalat a megújult Binget az Edge böngésző új, mesterséges intelligencia alapú funkciókkal kibővített verziójával együtt dobja piacra - írja a The Verge

A Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella szerint az internetes keresés mögötti paradigma évtizedek óta változatlan, de az AI fordulatot hozhat, hiszen gyorsabban és gördülékenyebben képes információt szolgáltatni, mint más hagyományos módszerek. Az új funkciókat a GPT 3.5 frissített változata, a ChatGPT-t is működtető nyelvi modell teszi lehetővé. A Microsoft ezt "Prometheus modellnek" nevezi, és azt állítja, hogy a GPT 3.5-nál is erősebb.

Az Edge egyik új funkciója a hagyományos keresési eredmények mellett megjeleníti a chatbot megjegyzéseit, a másik pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül kérdezzenek tőle egy ChatGPT-hez hasonló csevegőfelületen. A Microsoft több példakeresést is bemutatott: receptekről, utazási tippekről és Ikea-bútorvásárlásról kérdezték a Bing-chatbotot. A bemutató során arra kérték a mesterséges intelligenciát, hogy készítsen útitervet egy 5 napos mexikóvárosi utazás minden egyes napjára. A chatbot összeállította a tervet, és a forrásokra mutató linkeket is csatolta hozzá.

A legnagyobb változás a ChatGPT-hez képes, hogy a Bing képes a közelmúlt híreit is kezelni.

A The Verge is kipróbálhatta a chatbotot, és arról számolt be, hogy a mesterséges intelligencia a saját indulásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt, mindezt úgy, hogy idézte az egy órával korábbi híreket is.

A fentieken kívül a Microsoft két új funkciót is bevezet a böngészőjébe. Az egyik a chat a másik a compos címszó alatt jelenik meg, és az Edge oldalsávjából lesznek elérhetők. A chat segítségével a felhasználók kérdéseket tehetnek fel egy éppen megnyitott dokumentummal kapcsolatban, illetve megkérhetik a nyelvi modellt, hogy foglalja össze annak tartalmát pár bekezdésben. A compose funkcióval pedig leveleket, illetve közösségi média posztokat generálhatnak a felhasználók.

A Bing egyelőre korlátozottan elérhető, és úgy tűnik, a felhasználók egyelőre csak előre megadott kérdéseken próbálhatják ki a chatbotot, amelyekre mindig ugyanazokat a válaszokat kapják. A Bing felületén fel lehet iratkozni egy várólistára a teljes hozzáférés megszerzéséhez

