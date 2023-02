Létfontosságú gyógyszerek hiányoznak a polcokról Európában, és még rosszabb lehet a helyzet

Súlyos gyógyszerhiánnyal küzd Európa, hiányoznak a polcokról a generikus gyártók antibiotikumai, többek között a gyermekeknél alkalmazott készítmények. A koronavírus-korlátozások megszüntetésével a légúti fertőzések új lendülettel támadtak idén télen, ami a gyógyszerkereslet megugrását eredményezte, miközben a kínálat nem bővült. A probléma különösen akut Európában, a kapacitáshiányok enyhülése pedig nem látszik, sőt, a helyzet még rosszabbra fordulhat a Reuters összefoglalója szerint.

A hírügynökség az okokat keresve megszólaltatta az antibiotikumokat előállító spanyol gyógyszergyártó, a Reig Jofre vezérigazgatóját, aki elmondta, hogy azon túl, hogy extra műszakokat vezettek be a gyáraikban, nem sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy gyártást komolyan növeljék. A cégek gyártási költségei meredeken emelkednek, így a jelenlegi árak mellett nem éri meg sokmillió eurós bővítéseket eszközölni. Sok más európai országhoz hasonlóan Spanyolország is szabályozza az árat, amit a gyártók az antibiotikumokért kaphatnak. Az árat akkor határozták meg, amikor megjelent a gyógyszer generikus verziója, ennek két évtizede, és azóta nem változtattak rajta. A gyógyszercég vezetője szerint akarnak reagálni a piacon kialakult hiányra, de problémákba ütköznek, ugyanis miközben a költségek emelkednek, az árakban ezt nem tudják érvényesíteni.

A generikus gyógyszerek árának szabályozása mellett az európai gyógyszergyártók nem szívesen bővítik kapacitásait egy olyan időszakban, amikor minden drágul, a gyárakban használt energiájától kezdve az alapanyagokon keresztül a csomagolóanyagokig.

A gyártási, a logisztikai és a szabályozói költségek is kétszámjegyű ütemben növekedtek – mondta el az európai generikus gyógyszergyártók érdekképviseleti szervezete, a Medicines for Europe vezetője. A Reutersnek nyilatkozó 13 európai gyártó, valamint hat gyógyszeripari szövetség és kereskedelmi csoport szerint sok cég azzal küzd, hogy egyáltalán indokot találjon az antibiotikumok gyártására, mivel pénzügyileg nem éri meg, a termelés növeléséről pedig már ne is beszéljünk. Ez pedig további hiányt vetít előre a piacokon.

A megkérdezett gyártók a piaci versennyel indokolva nem közölték pontosan, hogy milyen marzsokat érnek el az egyes generikus gyógyszereken, de ha abból indulunk ki, hogy az originális gyógyszergyártóknál nagymértékben összezuhannak a profitráták a szabadalmak elvesztésen után, feltételezhetően nem túlságosan magasak.

Aki tudja, az igyekszik növelni a kapacitásait, a Sandoz közölte, hogy extra műszakot vezet be osztrák gyárában és kétszámjegyű ütemben növelné a termelését idén a tavalyi évhez képest, valamint 2024-től már a gyárbővítése is segíteni fog. A GSK dolgozókat vett fel és extra műszakokat indított a brit és francia gyárában. De ezek a lépések az idei téli hiányt nem tudták érdemben enyhíteni.

A generikus gyógyszerek az Európában értékesített készítmények 70 százalékát teszik ki. A készítmények árának megállapításához az európai kormányok rendszerint megvizsgálják, hogy a hasonló gyógyszerek milyen árakon mennek a régióban, ami egy referenciaérték lehet a beszállítókkal való tárgyalások során. Tipikusan az a gyártó nyeri meg a tendert, amelyik a legalacsonyabb árat kínálja, ez pedig további nyomást helyez a gyógyszerárakra – mondták el a gyógyszergyártók, hozzátéve, hogy a helyzeten ront, hogy az ázsiai cégek még inkább alákínálnak az európai gyógyszergyártóknak.

Az elmúlt évtizedben jellemző volt, hogy az árverseny közepette az európai gyártók visszavágták a gyártásukat, vagy áttelepítették Indiába és Kínába, ahol jóval alacsonyabbak a költségek.

Az iparági vezetők szerint az árképzési rendszerek felülvizsgálata az egyetlen módja az európai gyártás újjáélesztésének, egyrészt a jövőbeni gyógyszerhiány elkerülése érdekében, másrészt megakadályozandó, hogy a kontinens még inkább függővé váljon Ázsiától az alapvető gyógyszerekből.

Az európai gyógyszerügynökség (EMA) és az EU tisztában van vele, hogy problémák vannak, és többször szerveztek találkozókat gyógyszergyártókkal és szervezetekkel amióta először érkeztek jelentések októberben gyógyszerhiányról, de lépések egyelőre nem történtek. Az EMA vezető orvosa a Reutersnek elmondta, hogy szokatlan, amit idén látunk, vagyis hogy ugyanazokból a termékekből ennyi országban hiány van, de prognózisai szerint enyhülni fog a feszültség a piacokon, ahogy megérkezik a jobb idő. Hozzáteszi, hogy az amoxicilin hiánycikk, de rendelkezésre állnak alternatív készítmények. Emiatt azonban a helyettesítő termékek készletei is megcsappantak – figyelmeztetnek piaci szereplők.

Az Európai Bizottság a tervek szerint márciusban terjeszti elő a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályainak felülvizsgálatát.

A Bizottság olyan intézkedéseket javasol, amelyek többek között előírják, hogy a gyártóknak nagyobb készleteket kell tartaniuk, és a hiányról időben figyelmeztetést kell küldeni. Az iparági vezetők és érdekképviseleti szervezetek szerint az egyik probléma, hogy gyakran későn derül ki, hogy hiány van egyes termékekből, miután nincs egy olyan központi rendszer, amely az EU-ban követné a gyógyszerkészleteket, sem a generikus, sem az originális termékeknél.

A gyógyszeripari vezetők azt szeretnék elérni, hogy Brüsszel támogassa a pályázati és árképzési rendszerek megváltoztatására irányuló kéréseket is.

A hosszú távú megoldás kulcsa nem csak a gyártási költségekben rejlik, hanem az egész európai szabályozási keretrendszerben, ami jelen formájában nem ad kellő rugalmasságot a gyártóknak, hogy a költségek növekedésére reagáljanak, különösen a létfontosságú gyógyszerek esetén

– mondta el a Novartis generikus gyógyszergyártó leányvállalata, a Sandoz vezetője. A spanyol Medichem egyik vezetője hozzátette, hogy a legtöbb európai országban nincs olyan mechanizmus, ami az árakat felülvizsgálná a költségek fényében, vagy akár az inflációhoz kötné.

Ha EU-s szinten nincs is még döntés, az egyes országok terveznek lépéseket. A német parlament a generikus gyógyszereket érintő tenderek rendszerén változtatna, a spanyol egészségügyi miniszter pedig változásokat tervez az árazási rendszeren, amivel átmenetileg drágulhatnak az olyan gyógyszerek, mint az amoxicilin.

A kisebb szereplők közül már sokan kiszálltak az árnyomás közepette és néhány gyártó kezében összpontosul a gyártás, az európai amoxicilin-piac 60 százalékát például 5 cég, a brit GSK, a svájci Sandoz, az amerikai Viatris, az indiai Aurobindo és a francia Serviera adja a piackutató IQVIA adatai szerint. Németországban például csak a Sandoz 70 százalékos részesedéssel rendelkezik az amoxicilin-értékesítésekből.

Miközben a generikus gyógyszergyártók a készítmények alacsony áraival küzdenek, az EU a szabadalommal védett készítmények árát is csökkentené. A Politico a napokban arról írt, hogy az EU a kifejlesztett hatóanyagok szabadalmi védettségét két évvel visszavágná, ezzel javítva a készítmények elérhetőségét és csökkentve az árakat, ami az originális gyógyszergyártóknak igen fájdalmas lenne. Ezt – érthető módon – hevesen támadták a nagy gyógyszercégek, amelyek azzal érvelnek, hogy Európa már most is lemaradásban van az Egyesült Államokkal és Kínával szemben a kutatás-fejlesztési versenyben, ahol a gyártók árazására vonatkozó szabályok sokkal lazábbak. Az Európai Unióban átlagosan 40 százalékkal olcsóbbak a gyógyszerek, mint a tengerentúlon és ha a generikus készítményekkel még lejjebb szorítják a nyereségüket, akkor az EU-s kutatás-fejlesztés kevésbé vonzó lesz a gyógyszeriparnak.

