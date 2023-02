Ráncfelvarrást kapott a WhatsApp - új funkciókkal bővült az alkalmazás

A frissítéseknek köszönhetően a felhasználók emojival reagálhatnak mások eltűnő képeire, korlátozhatják státuszuk elérhetőségét, illetve eltűnő hangüzeneteket is közzétehetnek. Az előre megadott beállítások lesznek az alapértelmezettek az összes következő státusz posztolásakor, de a korábbi státuszok láthatóságának megváltoztatása nélkül is lehet módosítani az újakat. A weboldalakra irányító státuszok vizuális ráncfelvarrást is kapnak, ezentúl egy előnézeti képben jelenik meg, hogy milyen oldalra vezetnek a megadott linkek.

További változtatás, hogy az állapotfrissítések ezentúl több helyről is látszanak: a csevegési listákon, a csoportrészvevők listáin és a kapcsolati információk képernyőn is megjelenik a gyűrű a profilkép körül. A WhatsApp ezentúl azt is megengedi, hogy egy 30 másodperces hangfelvételt posztoljunk eltűnő üzenetként. A állapotfrissítés funkciók a Meta más szolgáltatásainál, az Instagramnál és a Facebooknál is elérhetők. Ezek segítségével a felhasználók olyan tartalmakat - képeket, videókat, szövegeket - oszthatnak meg, amelyek 24 óra leforgása alatt eltűnnek.

Címlapkép forrása: Getty Images