Jelentett a KBC, szép lassan elhagyják Írországot

818 millió eurós nyereséget ért el a negyedik negyedévben KBC belga pénzügyi csoport.

A csütörtökön reggel közöttett gyorsjelentés szerint a társaság nettó kamatbevétele negyedéves szinten 9%-kal, éves szinten pedig 20%-kal emelkedett, utóbbi a megvásárolt Raiffeisenbank Bulgaria nélkül 17% lett volna, a nettó kamatmarzs 2,10%-ot tett ki, ami 20, illetve 25 bázispontos növekedést jelent, a hitelállomány 7%-kal emelkedett egy év alatt, a betétek pedig 8%-kal organikus módon.

A csoport bankadók nélkül számolt költségszintje 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit 2022 utolsó negyedévében, és 9%-kal az új bolgár érdekeltséget figyelmen kívül hagyva, a költség/bevétel arány pedig 48% volt. Az év utolsó negyedévében 82 millió eurós nettó hitelezési értékvesztést számolt el a bank, szemben az egy évvel korábbi nettó 62 millió eurós értékvesztés-feloldással.

A nem-életbiztosítási tevékenységből származó biztosítástechnikai bevételek 4%-kal nőttek a magasabb díjbevételeknek és az alacsonyabb költségszintnek köszönhetően, a kombinált mutató 2022-ben kiváló, 89% volt.

Az életbiztosítási termékek értékesítése 34%-kal nőtt az előző év negyedik negyedévéhez képest, a nettó díj- és jutalékbevételek így is 6%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest.

"Tovább növeltük a geopolitikai és újonnan felmerülő kockázatokra elkülönített tartalékunkat, amely a vizsgált negyedév végére 429 millió euróra emelkedett. E fejlemények mellett az elmúlt hónapokban jelentős előrelépést értünk el stratégiánk megvalósításában is." - nyilatkozta Johan Thijs vezérigazgató, megemlítve a Raiffeisenbank Bulgaria felvásárlásának lezárását és a KBC Bank Ireland teljesítő hitelköveteléseinek és -kötelezettségeinek a Bank of Ireland Group részére történő átadását. Ezen kívül egy kisebb portfólió nem teljesítő jelzáloghitel és hitelkártya-portfólió egy kisebb részét is megvásárolta a Bank of Ireland. "Az ügylet jelentős lépést jelent a KBC rendezett és fokozatos kivonulásában az ír piacról." - fogalmazott.

Címlapép: Getty Images