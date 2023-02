Az OpenAI mesterséges intelligenciával ellátott chatbotját, a ChatGPT-t több tudományos és társadalmi-gazdasági témában is leteszteltük, most pedig megkérdeztük tőle, hogyan reagálna az emberiség, ha holnap megjelenne egy földönkívüli faj a bolygónkon.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

A ChatGPT tesztelése

Az elmúlt időszakban folyamatosan beszámoltunk az OpenAI által fejlesztett, forradalmi ChatGPT-vel kapcsolatos hírekről; emellett pedig leteszteltük, miket válaszol olyan tudományos jellegű társadalmi-gazdasági témákban, mint a klímaváltozás, a népességfogyás hatásai, vagy hogy milyen tényezők jelenhetnek veszélyt a civilizációra, illetve olyan elvont kérdésekben, mint az élet értelme. Legutóbb a legokosabb kutyafajtákról, valamint a klímaapokalipszisről kérdeztük a ChatGPT-t.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi válaszok nem a mesterséges intelligencia véleményét, illetve szubjektív meglátásait tükrözik. A chatbot ugyanis nem gondol semmit, ilyesmire nem képes. A chatbot a válaszait nem egy ellenőrzött tényekből álló adatbázis lekérdezésével állítja össze. A nyelvi modelleket hatalmas szövegeken tanítják be, vagyis mintákat elemeztetnek velük, amelyek alapján a rendszer eldönti, hogy melyik szó következik egy adott mondatban. Egyszóval valószínűségi és nem determinisztikus rendszerekről van szó.

Hogy reagálna az emberiség, ha holnap megjelennének a földönkívüliek?

Kérdés: Szerinted hogy reagálna az emberiség, ha holnap megjelennének a földönkívüliek?

ChatGPT: Az emberiség reakciója a földönkívüliek megjelenésére eltérő lehet kulturális, politikai és egyéni szinten. Vannak olyanok, akik örülnének a felfedezésnek és kíváncsiak lennének az idegen életre, mások pedig félnének az ismeretlentől és a változástól.

Az emberiség reakciója egyben függhet a földönkívüliek megjelenésének körülményeitől is. Ha például a földönkívüliek békés szándékkal jönnek, és nyitottak a kommunikációra, akkor a fogadtatásuk valószínűleg pozitívabb lenne, mint ha agresszívan közelednének.

Összességében az emberiség reakciója a földönkívüliek megjelenésére bizonytalannak mondható, mivel az emberi viselkedés jelentősen függ a helyzettől és az egyén attitűdjétől. Az biztos, hogy egy ilyen esemény jelentős hatással lenne a világunkra, és örökre megváltoztatná a gondolkodásunkat a világunkról.

Kérdés: Hogyan változna meg a világról alkotott képünk?

ChatGPT: A földönkívüliek megjelenése jelentős mértékben megváltoztathatná a világról alkotott képünket. Eddig azt hittük, hogy a Föld a Naprendszer egyetlen élő bolygója, és hogy mi, emberek, a világegyetem egyetlen értelmes lényei vagyunk.

Ha azonban megjelennének a földönkívüliek, ez a gondolatunk megtörne, és új kérdések merülnének fel a világegyetemről, az életről, és a mi helyünkről benne.

Bővülnének ismereteink az univerzumról és a földi életről is a földönkívüliekkel való kommunikáció révén, ami végső soron azt jelentené, hogy a világról alkotott képünk is megváltozik. Az is lehetséges, hogy a földönkívülieknek olyan technológiáik vannak, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a világunkat, és ez is alakíthatja a világról alkotott képünket.

Összességében, a földönkívüliek megjelenése jelentős kihívásokat jelentene a világról alkotott képünk szempontjából, ugyanakkor viszont új lehetőségeket is teremthetne az ismeretek bővítésére és a világ megértésére.

Kérdés: Hogyan reagálnának a vallások és a filozófia a földönkívüliek megjelenésére?

ChatGPT: A vallások és a filozófia reakciója a földönkívüliekre nagymértékben függne az adott vallás vagy filozófia hiedelmeitől. Néhány vallás szerint a földönkívüliek megjelenése ellentmondana a vallási tanításoknak, és a hívek kételkednének hitükben.

Más vallások viszont elfogadhatják a más égitesteken jelenlévő életet, és a földönkívüliek megjelenését új lehetőségnek tekinthetik az isteni lényekkel való kapcsolat megteremtésére.

A filozófia esetében is hasonló a helyzet. Néhány filozófiai irányzat ellentmondásban kerülhet a földönkívüliek megjelenésével, míg mások egy újabb bizonyítékot láthatnak a világ végtelenségére és az élet egyetemességére.

Kérdés: Melyik vallás alkalmazkodna legkönnyebben a földönkívüliek jelenlétéhez?

ChatGPT: Azt nem lehet pontosan megmondani, melyik vallás alkalmazkodna legkönnyebben a földönkívüliek jelenlétéhez, mivel a vallások reakciója a földönkívüliekre nagymértékben függne az adott vallás hiedelmeitől.

Azt azonban ki lehet jelenteni, hogy olyan vallások, amelyek szélesebb értelemben fogalmazzák meg a lét és az élet kérdéseit, valamint az isteni létezést, könnyebben alkalmazkodnának a földönkívüliek jelenlétéhez, mint olyan vallások, amelyek szigorúbb, részletesebb tanításokat fogalmaznak meg az életről és a világról.

Az is fontos szempont, hogy a vallás milyen mértékben nyitott más nézetrendszerek és világnézetek felé.

Kérdés: Elképzelhető, hogy már most is itt vannak köztünk a földönkívüliek?

A földönkívüliek jelenléte eddig nem nyert bizonyítást, és jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan hiteles bizonyítékok, amelyek ezt igazolnák. Az űrkutatás és a tudomány jelen állása szerint, a földönkívüliek jelenléte még nem bizonyított, és ez a kérdés még mindig nyitott a tudomány számára. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Földön élő emberek évszázadok óta keresik a bizonyítékokat a földönkívüliek jelenlétére, és ha valóban jelen lennének köztünk, akkor nagyon valószínű, hogy már rég felfedezték volna őket.

Azonban, mivel a világűr nagyon nagy terület, és a jelenlegi tudásunk még csak csekély részét fedi le, elképzelhető, hogy a földönkívüliek jelenléte eddig rejtve marad a szemünk elől.

Az űrkutatás és a tudomány folyamatos fejlődése miatt ez a kérdés továbbra is nyitott, és az emberek folyamatosan keresik a választ a földönkívüliek létezésére.

Kérdés: Mit tartanak sokan a legmeggyőzőbb bizonyítéknak a földönkívüliek létezésére vonatkozóan?

ChatGPT: Sokan a következő dolgokat tartják a legmeggyőzőbb bizonyítéknak a földönkívüliek létezésére vonatkozóan:

UFO-észlelések : Az emberek számos esetben jelentettek UFO-król. Azonban, az UFO-észleléseket gyakran magyarázzák meg más, természetes jelenségekkel, mint például a műholdak, meteorok, stb.

Eltűnt idő és emlékek : Néhány ember azt állítja, hogy kimaradt időt és emlékeket tapasztaltak, ami a földönkívüliekkel való találkozásukra utal. Azonban ezeket az állításokat általában nem lehet bizonyítani, és sok esetben pszichológiai vagy lelki problémákkal magyarázhatók.

"Alien artifacts" : Néhány ember azt állítja, hogy a földönkívüliek jelenlétére utaló tárgyakat talált. Azonban ezeknek a tárgyaknak a hitelességét általában nem lehet bizonyítani, és más magyarázatok is adhatók rájuk.

Kormányzati dokumentumok: Néhány ember azt állítja, hogy kormányzati dokumentumok bizonyítják a földönkívüliek jelenlétét. Azonban, ezeknek a dokumentumoknak a valóságtartalmát általában nem lehet bizonyítani, és azt is lehet, hogy hamisak, vagy félreértették őket.

A fentieket sokan meggyőzőnek tartják, de a tudomány jelenleg nem fogadja el őket bizonyítékként, mivel kielégítő magyarázatot nem adnak. A tudományos közösség továbbra is folytatja a kutatást, hogy megértsék a világegyetemet, és bizonyítékot nyerjenek a földöntúli élet létezésére.

Mi az a ChatGPT?

2022. november végén vált elérhetővé az OpenAI mesterséges intelligenciával megtámogatott nyelvi modellje, a ChatGPT 3.5, amely forradalmi áttörést jelent, hiszen a chatbot az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás.

A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták.

Az OpenAI és a ChatGPT sikerére egyébként a riválisok is felkapták a fejüket, a Google hamarosan elindíthatja az ChatGPT kihívójának szánt Sparrow nevű mesterséges intelligencia béta verzióját.

Mik a ChatGPT gyengeségei?

A ChatGPT sokszor ad vissza elsőre igaznak tűnő, ám tényszerűen hamis vagy képtelen állításokat. Ennek több oka is lehet, például az, hogy a modell betanításkor még nem volt elérhető a keresett információ, a chatbotnak ugyanis nincs aktív kapcsolata az internettel.

A chatbotot az internetről származó adatbázisokon tanítottak be, így minden óvatosság ellenére könnyen fel tudja venni az ott uralkodó sztereotípiákat, részrehajlásokat. Ez abból derül ki, hogy néha általánosító megjegyzésekkel, közszájon forgó viccekkel válaszol bizonyos kérdésekre. A modell általában visszautasít bizonyos kockázatosnak ítélt kéréseket, de még így is előfordul, hogy káros utasításokat ad, vagy elfogultan válaszol egyes kérdésekre.

Címlapkép forrása: Getty Images