Lemondott a Samsung akkumulátorgyárának bővítése ellen küzdő gödi polgármester

Balogh Csaba tavaly május óta függetlenként vezette a 20 ezer fős Pest megyei várost azt követően, hogy az ellenzéki összefogás szétesését követően kilépett a Momentumból. Lemondását követően, alig egy évvel az önkormányzati választás előtt időközi polgármester-választás lesz Gödön.

A polgármester az elmúlt években a Samsung akkumulátorgyárának terjeszkedése ellen is küzdött.

Gödön évek óta megy a harc, ugyanis a Samsung a lakosság tiltakozása ellenére is bővítené üzemét a városban. A gyár miatt ki kellett vágni az egyik erdőt, a folyamatos bővülés miatt az üzem épületei már elérték a lakóövezet határát és a gépek egy része olyan hangos, hogy a környéken élők nem tudnak tőle aludni. Rendszeresen felmerülő probléma az is, hogy a Samsung nem tartja be a munkavédelmi, a katasztrófavédelmi, iparbiztonsági és építési szabályokat és hiába bírságolják meg rendszeresen a gyárat, a szabálysértéseket nem számolják fel. 2021 novemberében egy munkás meg is halt a gyárban. A helyiek szerint az egykor pihenőövezetnek számító Göd Újtelep élhetetlenné vált – írja a Telex.

A kormány a Samsung terjeszkedését segítendő a gyár környezetét különleges gazdasági övezetté minősítette, amivel elvonta Göd iparűzési adóját. A város és a polgármester mozgásköre így beszűkölt, a Telex szerint részben ez is vezetett Balogh Csaba lemondásához.

Címlapkép: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt