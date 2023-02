Háborút indított a Tesla, de nem sok ellenfelének van ilyen fegyvere

Jól indult az év azok számára, akik mindig is Teslát akartak venni, hiszen a vállalat világszerte visszavágta az autói árát. Kezdetben sokan szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy ez a lépés valóban árháborúhoz vezethet-e, de az elmúlt hetek eseményei abba az irányban mutatnak, hogy azért a versenytársak egy része felhúzta a kesztyűt és válaszolt a Tesla árcsökkentéseire. Elon Musk cégének viszont a legtöbb gyártóhoz képest jóval nagyobb mozgástere van ebben az árháborúban, hiszen a közeli versenytársaknál jóval többet keres az autóin. Ráadásul az érkező új járműplaform miatt könnyen lehet, hogy nem ez a mostani fogja a padlót jelenteni a Teslák ára számára.

Árháborút indított a Tesla

Az év elején jelentős árcsökkentő kampányt indított a Tesla, melyek keretében többek között Magyarországon is akár 20 százalékkal visszavágta egyes modellek árát, hogy élénkítse a keresletet. Bár maga a lépés egyáltalán nem idegen az autógyártóktól, a Teslától mégsem ezt szokhattuk meg. A riválisokhoz hasonlóan a tavalyi év nagy részében a Tesla is emelte legnépszerűbb járműveinek, például a Model Y SUV-nak az árát. A félvezető- és egyéb anyaghiány miatt az autóipari termelés visszafogott volt, így a gyártók inkább a magasabb árrésű modellekre koncentráltak, ami komoly nyereséget is hozott a volumencsökkenés ellenére.

A Tesla döntése, hogy a gyártási költségelőnyét árcsökkentésre fordítja, egy 180 fokos fordulatot jelent ahhoz a hozzáálláshoz képest, amelyet a hagyományos autógyártók, például a General Motors követtek a pénzügyi válság óta, vagyis a profitorientáltságot helyezve a volumennövekedés elé - ami egyébként a pandémia alatt még több teret nyert.

A Tesla korábban képtelen volt lépést tartani az erős kereslettel, viszont a 2022. júliusi 476 000 darabos rendelésállománya 2022 decemberére 74 000 darabra zsugorodott. Ezt nem feltétlenül a gyengébb kereslet magyarázza, hiszen a Tesla termelése jelentősen nőtt tavaly, az egy évvel korábbi 930 422 autóhoz képest 41 százalékkal több, összesen 1 313 851 darabot gyártott 2022-ben.

Ez méretgazdaságossági előnyöket hozott a vállalat számára, melynek köszönhetően továbbra is a globális élmezőnyben található az autóipari bruttó profitmarzsokat nézve, amelyek lényegében a termelékenység hatékonyságát mutatják meg, vagyis hogy az értékesített áruk vagy szolgáltatások előállításának vagy beszerzésének közvetlen költségeinek levonása után mennyi pénz marad a cégnél.

A termelési folyamaton felül természetesen számos egyéb költség is felmerül, és ha a változó költségeket is levonjuk, akkor a megkapott üzemi eredmény az árbevétel arányában kiadja az operatív marzsot, vagy üzemi marzsot. Ha a 2023-as várakozást nézzük a Tesla esetében, ez a 14,4 százalék azt fejezi ki, hogy a teljes bevételnek hány százalékát tudja a vállalat működési eredménnyé alakítani. Ebből az látszik, hogy a Tesla üzemi eredményességi szinten ott van a legfelső ligában az olyan luxusgyártók mögött, mint a Ferrari vagy a Porsche, annak ellenére, hogy azért egy relatíve fiatal cégről van szó, amely prémium, és nem luxuskategóriás autókat gyárt.

Persze nem a Tesla a legfiatalabb a listán, a kínai startupok üzemi szinten veszteségesek és még a következő években is várhatóan azok maradnak, így a lista végére kerültek. A középmezőny felső részét az európai gyártók, alsó részét pedig az amerikaiak alkotják, a japán cégek eredményessége pedig változóan oszlik meg.

A mélyből a csúcsra

Egy időben a Tesla az autóipar legnagyobb pénzégetőjének számított, amióta viszont nyereségessé vált a vállalat, nincs megállás a növekedésben. De hogyan jutottunk el odáig, hogy az éveken át tartó veszteséges működés után az iparágban az egyik legnagyobb egy járműre jutó profitot vágja zsebre a cég, és ezt az előnyt most fegyverként használja a riválisok ellen?

Erre a választ a hatékonyság növelésében és a költségek csökkentésében kell keresni. A gyártási költségek kordában tartása érdekében a Tesla nagy összegeket fektetett be új gyártási technológiákba - például a nagyméretű öntvények használatába a kis fémalkatrészek helyett -, ezen felül pedig az akkumulátorgyártást és az ellátási lánc más elemeit sorra elkezdte házon belülre emelni, továbbá a méretgazdaságosság javítása érdekében szabványosította a járműtervezést.

Részben ezeknek köszönhető, hogy a Tesla egy járműre jutó nettó profitja az elmúlt években kilőtt, és messze meghaladja a versenytársakét a tavalyi harmadik negyedévre vonatkozó tényadatok alapján, derült ki a Reuters által összegyűjtött adatokból. Ezek azt mutatják, hogy a 2020 végén a Tesla 1 495 dollárt keresett egy autón, míg a tavalyi harmadik negyedévben (21 hónappal később) már 9 574 dollárt.

A gyártási költségelőnyök felhasználása az árcsökkentések finanszírozására hosszú múltra tekint vissza az autóiparban. Henry Ford a 20. század elején csökkentette a T-modell árait, amikor innovatív tömeggyártási rendszere felpörgött. Később, az 1980-as és 1990-es években a Toyota kihasználta a lean termelési rendszere által biztosított költségelőnyt, hogy olyan árakon kínálja az autókat, amelyekkel a detroiti autógyártók nehezen tudtak versenyezni.

Vannak, akik felveszik a kesztyűt

Az elektromos járművek iránti kereslet növekedése 2022-ben meghaladta a teljes piac növekedését az Egyesült Államokban és világszerte. Ez felbátorította az autógyártókat, hogy magasabbra emeljék az EV-árakat.

A Ford 2022-ben 40 százalékkal emelte az elektromos F-150 pickup árait.

Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy a globális EV-piac hamarosan több termelési kapacitással rendelkezhet, mint amekkora a kereslet. Az észak-amerikai EV-kereslet 2026-ra eléri az évi 2,8 millió járművet, az észak-amerikai EV-gyárak azonban több mint 4,5 millió jármű összeszerelésére lesznek képesek, így a teljes kapacitáskihasználtság alig 60 százalék alatt- mondta Warren Browne iparági elemző.

Kínában a kormányzati támogatások megszűnése felgyorsítja a riválisok közötti piaci részesedési háborút a világ legnagyobb EV-piacán.

A Tesla a nukleáris opciót választotta, hogy a gyengébb, alacsony marzsú szereplőket megfélemlítse Kínában. Nagy torta, kevesebb szelet, több ennivaló azoknak, akik maradnak

- mondta Bill Russo, az Automobility, egy sanghaji ipari tanácsadó cég munkatársa.

Az olyan startupok, mint a kínai Xpeng profitáltak a Tesla korábbi áremeléseiból. Most a Xpeng csökkenti az árakat Kínában - de kevesebb pénzügyi mozgástérrel, mint a Tesla. A Xpeng a harmadik negyedévben 4565 dolláros bruttó nyereségről, és 11 735 dolláros nettó veszteségről számolt be járművenként.

A vietnami EV startup, a Vinfast is közölte, hogy árpromóciókkal fog visszavágni a Teslának. A kínai EV-piacvezető BYD január 1-jei hatállyal áremelést jelentett be, miután Peking fokozatosan megszüntette az EV-támogatásokat, de a cég eddig nem reagált a Tesla legutóbbi kínai árcsökkentéseire.

Ami a Teslát illeti, a kínai média arról számolt be, hogy az árcsökkenésről szóló bejelentést követő három napon belül 30 000 megrendelést kapott, ami arra utal, hogy sikerült elérni a kívánt hatást – bár azért érdemes megjegyezni, hogy ezt a hírt hivatalosan nem erősítették meg.

Vannak még olyanok, akik felveszik a versenyt a Teslával. A Ford nemrég azzal került a címlapokra, hogy a Mustang Mach-E elektromos SUV-ra árcsökkentést jelentett be, és ugyan nem említette konkrétan a Teslát, mégis az erősödő versennyel indokolta a lépést a cég. Az említett Mach-E egyébként a Tesla Model Y közvetlen versenytársa, annak a járműnek, amelynek a legnagyobb mértékben csökkentette az árát a Tesla. A Chevrolet és a Hyundai is módosított néhány EV-árat az elmúlt hónapokban, ahogyan az Observer által a hónap elején összegyűjtött adatokból látszik.

Figyelemre méltó, hogy a Volkswagen hiányzik ebből a táblázatból. A vállalat egyre nagyobb teret hódít a Teslával szemben, különösen az európai piacon. A vállalat vezérét korábban kérdezték arról, hogy fog-e válaszolni a Tesla árcsökkentéseire, de a válasz határozott nem volt:

Egyértelmű árstratégiával rendelkezünk, és a megbízhatóságra összpontosítunk. Bízunk termékeink és márkáink erejében

– mondta Oliver Blume, a Volkswagen Csoport vezérigazgatója.

Nem mindenki örül

Akik nemrég vásároltak Teslát, felháborodtak, mikor a vállalat bejelentette, hogy csökkenti az autók árait. Kínában a vásárlók még tüntetéseket is rendeztek a Tesla üzleteinél és kiszállítási központjainál. A friss vásárlók nemcsak az alacsonyabb árakról maradtak el, de gyakorlatilag a vágás összegével értékelődött le az autójuk. Ehhez képest érdemes visszaemlékezni 2019-re amikor Elon Musk az állította, hogy egy Tesla felértékelődő eszköz lesz.

Szerintem, ha ma veszel egy Teslát, akkor egy felértékelődő eszközt veszel - nem pedig egy leértékelődő eszközt

– mondta Musk. A mondta egyébként a Tesla fejlett vezetéstámogató rendszerére (Full Self-Driving, FSD) utalt, amellyel Musk állítása szerint a tulajdonosok robotaxivá alakíthatják autóikat. Ettől azért egyelőre úgy tűnik, hogy messze vagyunk.

Mindenesetre könnyen előfordulhat, hogy nem ezek a mostani árak lesznek a legalacsonyabbak a Teslák számára, ugyanis a vállalat március 1-én tartja meg az idei befektetői napját, amelynek keretében bemutatja a harmadik generációs járműplatformját. Az új platformról eddig nem sokat lehet tudni, de az Electrek szerint várhatóan a költségek további csökkenését és a gyárthatóság javulását fogja elhozni, ami méretgazdaságossági előnyöket jelenthet majd a gyártó számára.

Címlapkép: VCG/VCG via Getty Images