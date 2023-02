Alacsonyan szállnak ma a fontos adatok, óvatos emelkedés a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,73 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,03 százalékot esett.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,51 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,36 százalékkal kerülhet lejjebb.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,11 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma a statisztikai hivatal a negyedik negyedéves GDP előzetes adatát közli. A magyar gazdaság már a harmadik negyedévben visszaesett, vagyis a friss adat szinte biztosan megerősíti a recessziót, hiszen zsinórban a második negatív negyedév lehetett az év végén. A nagy kérdés igazából az, mennyire volt mély a recesszió, illetve milyen gyorsan lábalhat ki belőle a gazdaság. Érkezik az MNB előzetes statisztikai mérlege is, melyből többek között kiderül, hogy a januári jelentős devizakötvény-kibocsátás mennyivel emelte meg a kormány likvid tartalékait. A magyar mellett érkezik az Eurostat GDP-statisztikája is, melyből kiderül, hogy a kontinensen hol helyezkedik el a magyar gazdaság teljesítménye. Amerikában pedig kora délután inflációs adat érkezik, ami akár a dollár árfolyamára is hatással lehet, így a forint szempontjából sem lesz mellékes.

2023. február 13-19. makronaptár Magyar makrogazdaság február 13. hétfő 8:30 KSH Építőipar dec. február 13. hétfő 8:30 KSH Ipar (második becslés) dec. február 14. kedd 8:30 KSH GDP (előzetes) Q4 február 14. kedd 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg jan. február 14. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 16. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció február 17. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jan. Nemzetközi makrogazdaság február 14. kedd 0:50 Japán GDP (előzetes) Q4 február 14. kedd 11:00 EU GDP (előzetes) Q4 február 14. kedd 14:30 USA Infláció jan. február 15. szerda 8:00 UK Infláció jan. február 15. szerda 11:00 EU Ipar dec. február 15. szerda 11:00 EU Külkereskedelem dec. február 15. szerda 14:30 USA Kiskereskedelem jan. február 16. csütörtök 14:30 USA Termelői árak jan. február 17. péntek 8:00 Németo. Termelői árak jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,3 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 3,3 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 10,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 4,3 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,1 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 245,93 1,1% 1,0% -0,2% 3,3% -1,4% 39,0% S&P 500 4 137,29 1,1% 0,6% 3,5% 7,8% -6,4% 55,4% Nasdaq 12 502,31 1,6% 0,3% 8,3% 14,3% -12,3% 90,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 427,32 -0,9% -1,0% 5,0% 5,1% -1,0% 29,1% Hang Seng 21 164,42 -0,1% -0,3% -2,6% 7,0% -15,0% -29,1% CSI 300 4 143,57 0,9% 1,4% 1,7% 7,0% -9,9% 5,3% Európai részvényindexek DAX 15 397,34 0,6% 0,3% 2,1% 10,6% -0,2% 26,2% CAC 7 208,59 1,1% 1,0% 2,6% 11,4% 2,8% 41,1% FTSE 7 947,6 0,8% 1,4% 1,3% 6,7% 3,7% 10,9% FTSE MIB 27 438,61 0,6% 1,5% 6,4% 15,7% 1,8% 24,5% IBEX 9 210,3 1,0% 0,6% 3,7% 11,9% 4,7% -4,6% Régiós részvényindexek BUX 46 233,47 0,5% 3,2% 0,3% 5,6% -11,3% 20,4% ATX 3 437,88 -0,2% 2,5% 4,5% 10,0% -14,4% 1,5% PX 1 398,1 1,3% 3,3% 10,1% 16,3% -4,8% 25,8% WIG20 60 106,84 0,2% -0,4% -2,4% 4,6% -11,1% -4,6% Magyar blue chipek OTP 11 200 0,8% 6,0% 1,8% 10,8% -37,1% -3,4% Mol 2 820 0,9% 5,1% 4,9% 8,4% 5,6% -2,6% Richter 7 945 0,1% -1,5% -6,1% -4,3% -1,4% 44,5% Magyar Telekom 366 0,0% -1,2% 0,5% 8,0% -15,9% -20,3% Nyersanyagok WTI 79,7 0,0% 7,5% -0,2% -0,7% -14,4% 34,4% Brent 86,66 0,2% 6,8% 1,6% 2,0% -8,4% 39,2% Arany 1 852,97 -0,4% -0,8% -3,0% 2,1% 1,1% 39,4% Ezüst 21,89 -0,3% -1,6% -9,2% -7,8% -5,9% 32,3% Devizák EURHUF 381,8750 -1,3% -3,3% -3,6% -4,6% 8,0% 22,3% USDHUF 356,2434 -1,7% -3,2% -2,6% -5,1% 14,9% 41,0% GBPHUF 433,3501 -0,8% -2,0% -3,2% -4,1% 1,7% 23,5% EURUSD 1,0720 0,4% -0,1% -1,0% 0,4% -6,0% -13,2% USDJPY 131,3500 0,0% -1,1% 3,0% -0,3% 13,4% 22,2% GBPUSD 1,2136 0,5% 1,0% -0,6% 0,9% -10,8% -12,6% Kriptovaluták Bitcoin 21 790 0,7% -4,3% 9,3% 31,2% -48,6% 155,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,73 -0,9% 2,5% 6,2% -2,7% 90,5% 30,6% 10 éves német állampapírhozam 2,34 0,3% 4,1% 10,0% -8,8% 785,6% 234,5% 10 éves magyar állampapírhozam 8,27 1,8% 1,7% 13,3% -10,6% 71,6% 223,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: xPACIFICA