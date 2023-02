Most születik meg egy teljesen új piac Magyarországon – Százezrek érintettek

Január elsejétől elméletben új világ van a távszerencsejáték piacán, miután a kormány idén életbe lépett törvénymódosítása megszüntette az online sportfogadás esetében az állami szereplő, a Szerencsejáték Zrt. monopóliumát. A liberalizált online sportfogadásban ezzel beindulhat a legális verseny, a szürkezónában működő szereplők döntés előtt állnak, és közben gőzerővel készül az új helyzetre az állami nagypályás is.

Újraírt játékszabályok

Eddig még nem kapott nagy figyelmet idehaza egy január elsején életbe lépett törvénymódosítás, amely gyakorlatilag liberalizálta az online sportfogadást. Az idei évtől ugyanis távszerencsejáték szervezésére már nemcsak a 100%-ban a magyar állam tulajdonában álló Szerencsejáték Zrt. jogosult, hanem minden olyan piaci szereplő (magyar és Magyarországon kívüli EGT-állami gazdasági társaság) is, amely a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. Vagyis ezáltal megszűnik az állami játékszervező távszerencsejáték szervezésére vonatkozó jelenlegi monopóliuma. Mivel a szerencsejáték felügyeletét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság látja el, ezért az online sportfogadási piacon is központi szerepet játszik a felügyelet. A hatóság is arra számít, hogy ennek nyomán Magyarországon kiszélesedik a jogszerűen távszerencsejáték szolgáltatást nyújtó piaci szereplők köre.

A parlament tavaly júliusban fogadta el a kormány törvényjavaslatát (2022. évi XIX. törvény), amely az Európai Unió Bíróságának korábbi ítéletének megfelelően módosította a hazai online szerencsejáték szervezésével kapcsolatos szabályokat. Akkor a törvényjavaslat indoklása felidézte, hogy miért is kényszerült a kormány változtatásra. Ezek szerint ugyanis „bizonyos multinacionális külföldi konglomerátumok sikerrel támadták meg az Európai Unió Bírósága előtt a magyarországi szerencsejáték szervezésre vonatkozó szabályozást, amelynek eredményeként a luxemburgi székhelyű testület megállapította, hogy az állami monopóliumot tartalmazó online játékszervezési szabályozás sérti a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát”. A bírósági döntés azt is eredményezte a gyakorlatban, hogy a magyar hatóság nem tudta érvényesíteni az illegális online szerencsejáték szervezőkkel szemben a korábbiakban használt, a jogszabályi előírások betartását kikényszerítő intézkedéseit és eszközeit. A törvénymódosítással az volt tehát a cél, hogy a kormány megfeleljen az Európai Unió Bírósága rendelkezéseinek. A törvény indoklása arra is kitért, hogy liberalizált online fogadási piacon ugyanakkor több magánvállalkozás egymással versengve lép fel, így a felelős játékszervezés elvének maximális érvényesítése helyett fennáll a túlzott játékra ösztönzés veszélye. A törvénytervezet ezért a liberalizálásra a játékosvédelmi szempontok hangsúlyozott érvényesítésével, a játékosok érdekeit védő garanciális szabályozási elemek bevezetésével kíván sort keríteni.

Tíz évvel a piacot érő deliberalizált lépést követően (pénznyerő automata piac megszüntetése) tehát a kormány most a liberalizálás felé tehet egy nagy lépést, a jogszabályok ugyanis lehetőséget adnak arra, hogy új szervezők lépjenek be a szerencsejáték piacára, igaz a törvényalkotók szigorú szabályokat hoztak, az engedélyezési folyamat el is húzódhat és kérdés, hogy a hatóság az egyes pályázó piaci szereplőkről végül majd hogyan dönt. A piaci szereplők most kíváncsian várják, hogy az elméletben lehetséges liberalizáció a gyakorlatban is megvalósul-e és ha igen, milyen piaci szereplők számára.

A legfeljebb 7 évre megszerezhető, távszerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt a hatóság egy sor feltétel teljesítéséhez köti: számtalan dokumentumot kell előteremteni, a személyi megfelelőségre is külön szabályokat állított fel és természetesen pénzügyi feltételei is vannak az engedély megszerzésének. A távszerencsejátékot szervező gazdasági társaságnak legalább 1 milliárd forint alap-(törzs-)tőkével kell rendelkeznie, a biztosíték legalacsonyabb mértéke 250 millió forint, emellett 10 millió forint az igazgatási-szolgáltatási díj, a felügyeleti díj, ami a negyedévi tiszta játékbevétel 2,5%-a, de legalább 100 ezer forint és legfeljebb 10 millió forint, valamint az engedély teljes időtartamára 600 millió forint távszerencsejáték-szervezési díj megfizetése is kötelező.

De feltételezhetően nem a pénzügyi kondíciók lesznek azok, amelyek elgondolkodtatják, vagy visszatartják az új szereplőket a legális piacra történő belépéstől, ugyanis egyes piaci szereplők meglátása szerint ezek kedvező pénzügyi feltételek az online sportfogadási piacon (az engedélyezési díj havi 7 millió forintra jön ki például).

Lesznek új kihívók?

Ezek után logikusnak tűnhet, hogy új piaci szereplők jelenjenek meg a legális sportfogadási piacon. Ezek a vállalkozások jellemzően a hazai tulajdonban lévő kaszinóüzemeltetők, vagy az eddig a szürke zónában működő külföldi tulajdonú sportfogadó cégek közül kerülhetnek ki.

A Bódi Ferenc, a NOVOMATIC Hungária Kft. cégvezetője azt emelte ki a várható piaci folyamatokkal kapcsolatban, hogy a külföldi szereplők legális piacon történő megjelenése függ attól is, hogy a hatóság az új törvényi felhatalmazásával mennyire fogja ellehetetleníteni az illegális működést, mennyire lesz erős a gyakorlatban a tiltás: itt az oldalak blokkolására, a befizetések korlátozására (például a kártyás tranzakciók ellehetetlenítésére lehet gondolni), a szervező büntetésére kell gondolni.

A cégvezető azt is hozzátette, hogy társaságcsoportjuk örömmel fogadta, hogy liberalizált területté válik az online sportfogadás. „A hozzánk hasonló, eddig is csak szabályozott környezetben, legálisan szolgáltató cégek számára ez egy lehetőség portfoliójuk bővítésére. Annak ellenére, hogy a Szerencsejáték Zrt.-nek hatalmas előnye van ezen a területen más piaci szereplőkkel szemben, a versenyhelyzet a többi piacra lépő új cég számára is hosszú távon sikert hozhat, a játékosok pedig egyre jobb, biztonságosabb feltételek mellett fogadhatnak, hiszen erősödnek a játékosvédelmi intézkedések. Mindezek mellett fontos következmény, hogy az állam bevételei növekednek, felélénkül a reklámpiac és a sporttámogatási rendszer” – fejtette ki megkeresésünkre Bódi Ferenc.

A fogadásokra szakosodott ittapiros.hu portál épp a napokban írt arról, hogy sok nemzetközi cég még mindig illegálisan működik, és egyelőre a törvényben felsorolt retorziók, szankciók egyike sem működik. A Hatóság egyelőre nem blokkolja a szolgáltatókat (még azokat sem, amelyeknek nincsen európai engedélye sem), a bankok nem blokkolják a be- illetve kifizetéseket, a magyar állam nem vet ki bírságot az illegális szolgáltatókra. A lap arra is kitér, hogy mostanra 6 komoly cég van, akik teljesen, illetve legalább részlegesen kivonultak a magyar szerencsejáték piacról.

A Betvictor, a Betsson és a Bet-at-Home minden tevékenységet bezárt a magyar piacon.

A BWIN, a William Hill és a 888sport a sportfogadást szüntette meg, kaszinót és a pókert továbbra is ajánlja a magyar játékosoknak.

A közép-európai régióban van két nagyon komoly sportfogadó vállalat, akik szintén nem fogadnak játékost itthonról, de ők eddig sem tették. Ők az előző szabályozást sem vitatták, elfogadták a SzZrt. monopóliumát – emlékeztet az ittapiros. Ez a 2 cég a Fortuna (Cseh sportfogadó cég) és az Admiral (Osztrák sportfogadó cég, a NOVOMATIC leányvállalata). Nagy kérdés, hogy ez a 2 óriáscég akar-e pályázni, és ha igen, akkor figyelembe veszi-e a hatóság, hogy ők minden esetben tiszteletben tartották a magyar jogszabályokat, függetlenül attól, hogy mennyire vitatható vagy nem.

Ha a tiltó eszközök végül effektívvé válnak, akkor jöhet szóba az a külföldi szereplők esetében, hogy legális sportfogadási tevékenységre váltsanak. Ebben az esetben várhatóan több szempontot is mérlegelni fognak: a szigorú szabályok és pénzügyi feltételek mellett az általános jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot (lásd rendeleti kormányzás, különadók). Nem mellékes szempont a jelenleg szürkezónában működő külföldi cégek számára, hogy most jellemzően többfajta szolgáltatást is nyújtanak online, nem csak sportfogadást, hanem például kaszinójátékokat, viszont ha legális tevékenységre váltanak Magyarországon, akkor a sportfogadáson túli játékokat meg kell szüntetniük, ugyanis például online kaszinót csakis kaszinókoncesszió tulajdonos vihet idehaza. Ezek konkrétan húsbavágó üzleti, pénzügyi döntések, amelyeket a külföldi hálózatok mérlegre tesznek. De akár azt is mérlegelhetik, hogy az esetleges engedélyelutasítás más, nagyobb piacot jelentő országokban hátrányos helyzetbe hozza-e őket. Feltehetően az sem mellékes szempont, hogy az online játákszervezés műszaki-informatikai rendszerének működtetéséhez szükséges szervert Magyarországon kell tartani.

Ha minden szempontot mérlegelve végül a külföldi cégek úgy döntenek, hogy belevágnak az üzletbe, akkor is több hónap fog eltelni, mire ténylegesen megjelenhetnek a piacon és versenyre kelhetnek a játékosokért a Szerencsejáték Zrt-vel szemben. Siba László szerencsejáték tanácsadó a Portfolio-nak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy az engedélyezési eljárás során számtalan törvénynek kell megfelelni (pénzmosási, szerencsejáték, adatkezelési, GDPR, stb), a fejlesztési folyamatok is több hónapot vesznek igénybe, majd az auditori eljárás is felemészthet több hónapot. Ezért várakozása szerint nem lesz olyan cég, amelyek augusztus vége előtt hivatalosan is a piacra tudna lépni.

Mindezek fényében ha a hatóság hatékonyan tud fellépni a jelenleg szürkezónában tevékenykedő cégekkel szemben, és az új legális piaci szereplők belépésére várni kell, akkor a következő néhány hónapban még tovább erősítheti piaci pozícióját a Szerencsejáték Zrt. és új játékosokat csalogathat magához, főleg ha fejlesztésbe fog és kampányokat indít. A legutóbbi hírek pedig épp arra utalnak, hogy az állami cég nagy dolgokra készül.

Mindez nem meglepő, mert az államnak is az az érdeke, hogy az új versenyhelyzetben az állami szereplő helytálljon. A Szerencsejáték Zrt. az egyik legnagyobb adófizető, és az osztalék ágon is jut tőle az állami költségvetésbe. Az árbevételük 55%-át a sportfogadás és a távszerencsejáték adja, ezért nem mindegy, hogyan teljesít. De közben azt is érdemes észben tartani, hogy a sportfogadási piac kifehérítése is plusz adóbevételeket generál az államnak: bejelentett munkahelyek, adó és járulékfizető cégek, és új, játékadót fizető még több szereplő.

Siba László érdeklődésünkre arról is beszélt, hogy az új, tisztább piacot eredményező helyzet a játékosoknak is kedvezőbb, hiszen ha a magyar hatóság által felügyelt oldalon játszunk, akkor szükség esetén a magyar hatósághoz lehet fordulni. A játékosok oldaláról nem mellékes szempont az sem, hogy milyen minőségű lesz a legális szereplők szolgáltatása és mindezt milyen áron teszik: mennyire lesz széles a választék a sportesemények tekintetében, mennyiben lesznek új megoldások, lehet itt gondolni akár a live fogadási lehetőségekre, bónuszokra, és egyáltalán mennyire lesz felhasználóbarát például a mobilos felület (a játékosok túlnyomó többsége ugyanis a mobilján játszik). Mert ha ebben a tekintetben nem lesznek előremutatóak a legális lehetőségek, akkor a játékosok ösztönözve lesznek, hogy megkerüljék a szabályozást és továbbra is a szürkezónában működő cégeknél játszanak, akár a befizetési korlátozás kijátszásával (alternatív fizetési módok, mint a Revolut, a Neteller vagy éppen a Wise). A szakember szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy a játékosok árérzékenyek, nem mindegy, hogy 1-1 fogadás esetén milyen kifizetési feltételekkel találkozik. De amint beindul idehaza is a verseny, annál jobb oddsokkal, ajánlatokkal találkozhatnak majd a játékosok.

Nemcsak a játékosokra, az államra és az eddigi állami monopóliumot élvező társaságra lesz hatással az új piaci helyzet, hanem a piaci megfigyelők szerint a verseny jót tesz majd a sportszervezeteknek is, mert új szponzorációk érkezhetnek a sportágakhoz, és a szereplők számának növekedésével felértékelődnek a reklámfelületek. Az újonnan belépő és piacszerzésben érdekelt sportfogadó oldalak számára azok a szervezetek lesznek értékesek, amelyek eredményesen működnek. Az újfajta együttműködések így tehát alapvetően rázhatják fel a rendszert, amelynek a pénzügyi lehetőségeit eddig leginkább a TAO támogatási rendszer határozta meg.

Mit mond a Szerencsejáték Zrt.?

A piaci változások fényében megkerestük az állami játékszervezőt, hogy mire is készül az új helyzetben. Érdeklődésünkre a társaság közölte, hogy miután 2023 január 1-jétől szabályozott körülmények között léphetnek be versenytársak a távszerencsejátékok piacára várakozása szerint több professzionális és tőkeerős szereplő folyamodhat hazai engedélyért akár az első napokban is. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy az új szereplőknek szigorú feltételrendszernek kell megfelelnie, ezt követően kezdhetik meg működésüket, a szektor felügyeletét pedig egy erős jogosítványokkal felruházott hatóság látja el.

A piacnyitás ugyanakkor azt is jelenti, hogy illegális formában várhatóan többé nem lehet jelen online sportfogadási szereplő a magyar piacon, illetve a hatóság a jogellenesen működő oldalakat blokkolhatja, hamarosan pedig az ezen keresztül nyert nyeremények kifizetése, illetve a játékban való részvételhez szükséges egyenlegek feltöltése is ellehetetlenül a magyar bankrendszeren keresztül – részletezte a cég a saját várakozásait. Majd azt is hozzátették: arra számítunk, hogy az erős versenyhelyzet hozta szélesebb, és a játékosok számára vonzóbb kínálat növekvő aktivitást hoz a távszerencsejáték világába.

Emlékeztetett arra is a Szerencsejáték Zrt., hogy az elmúlt években a nemzeti lottótársaság éles versennyel nézett szembe ebben a szegmensben a hazánkban engedéllyel nem rendelkező, globális szereplők jelenléte miatt, amelyek magyar nyelven érték el a fogadókat, és többek között nem a Szerencsejáték Zrt. által képviselt legmagasabb szintű felelős játékszervezési elvek szerint működtek. 2023 folyamán egy szabályozott, erősen versenyzői piac valósulhat meg az online sportfogadás és online virtuális fogadás területén, amely mind a magyar játékosok, mind a Szerencsejáték Zrt számára egy transzparensen működő piacot teremthet meg – vetítik előre.

A sportfogadási tevékenységre rátérve a társaság válaszában kiemelte, hogy egy évtizede indította el online sportfogadási termékét, a TippmixPro-t, amely jelenleg az árbevétel 20%-át teszi ki és a legdinamikusabban növekvő szegmens a globális trendeknek megfelelően. 2021-ben vezették be a virtuális fogadást a portfóliójukba, amelyet elmondása szerint rendkívül pozitívan fogadtak a játékosok mind a lottózókban, mind digitális csatornákon. „Az elmúlt tíz évnek köszönhetően a távszerencsejáték területén a Szerencsejáték Zrt. otthonosan mozog a megfelelő szakmai tudással felvértezve. Az eltelt időszakban folyamatosan fejlesztette online platformját, az új évben pedig kiemelt figyelmet fordít a sportfogadókra” – ígéri a cég, amely konkrét cselekvési tervvel készül a nagyobb versenyre.

Célkitűzésünk, hogy a liberalizált piacon megőrizzük domináns szerepünket, ennek megfelelő cselekvési tervvel készülünk a következő két évre a játékfejlesztés, a kereskedelem és a marketing területén. Az online sportfogadási szegmensben három kiemelt terület áll fókuszban 2023-ban: Tippmixpro oldalunk teljes megújítása, egy versenyképes applikáció bevezetése, illetve az adatvezérelten működő integrált ügyfélkezelési (CRM) és hirdetési megközelítésünk erősítése.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 19. Megjött a végeredmény a Szerencsejáték Zrt. tenderén

A Szerencsejáték Zrt. számokat is megosztott lapunkkal. Sportfogadási termékeik közül a Tippmix és a TippmixPro folyamatos forgalombővülést mutat. A 2022-es katari futball VB tovább növelte a sportfogadási bevételeket mind a lottózókban, mind az online értékesítési csatornákon. A 2021-es futball EB összárbevételéhez képest közel 60 százalékkal magasabb növekedést produkált az online sportfogadási szegmensben, ezzel több heti árbevétel rekord is megdőlt ebben az időszakban.

Arra is kitért a cég a válaszában, hogy bevételének több mint felét a sportfogadás adja jelenleg, a maradékon pedig nagyjából fele-fele arányban osztozik a számsorsjáték és a sorsjegy szegmense, utóbbiakban megőrizték monopol helyzetüket. Stratégiai céljai között szerepel új számsorsjátékok bevezetése és digitális lottó-, és sorsjegy csatornáik megújítása. Szintén tervezik lottózóik és földi hálózatuk modernizációját, hiszen árbevételük 75%-át földi hálózatuk generálja, és ezek az üzletek, illetve az ott dolgozók testesítik meg a Szerencsejáték Zrt-t a játékosok számára.

Címlapkép forrása: Getty Images