Már ketyeg az újabb időzített bomba a tőzsdéken - Mikor robbanhat?

Van a piacnak egy olyan szegmense, amelyik egyre nagyobbra nő, és amelyik sokak szerint komoly turbulenciákat hozhat. Azokról az opciókról van szó, amelyek lejárata egy napon belüli, és amelyeknek az értéke éppen ezért rendkívül gyorsan emelkedhet. A 0DTE-nek nevezett opciókban egyelőre nagyrészt intézményi befektetők pörögnek, de a gyors meggazdagodás reményét kínálva könnyen a kisbefektetők vadászterepévé is válhat, nem nehéz belelátni egy újabb Gamestop őrületet.

Esemény előtti tabletta

Az elmúlt hónapokban új kedvenc tőzsdei termékeket találtak a nagy- és kisbefektetők, ezek pedig nem mások, mint a 0DTE-nek nevezett opciók.

Az elnevezés a Zero Days to Expiration kifejezésből jön, és olyan opciókat jelöl, amelyek kifutás előtt állnak és kevesebb mint egy nap van hátra a lejáratukig.

Ezek a tőzsdei termékek azért különösen népszerűek, mert a közeli lejárat miatt az értékük rendkívül gyorsan változik, ha a befektető eltalálja a helyes irányt, akkor közel nulláról akár több ezer dollárra is ugorhat az opció értéke, akár néhány perc alatt.

Különösen népszerűek ezek a termékek azokban az időszakokban, amikor nagy volatilitás várható a piacon, például kiemelt amerikai makroadatok közlésekor, mint amilyen az elmúlt hónapokban az inflációs adat is volt, vagy akár az amerikai jegybanki kamatdöntés napján, de akár technikai események által kiváltott nagyobb napon belüli részvénypiaci esés vagy emelkedés idején. Arról, hogy például az amerikai inflációs adatközlés hogy mozgatja meg a piacokat, több alkalommal írtunk már, itt egy táblázat arról, hogy a fontosabb részvényindexek hogyan mozognak az adatközlés napján, érdemes megnézni például a tavaly szeptember közepi és a november közepi adatközlésre adott tőzsdei reakciókat, előbbinél a vártnál magasabb infláció miatt zuhanás, utóbbinál a várakozásoknál kedvezőbb inflációs adat miatt komoly rali jött.

A 2020 márciusában indult rali tavaly januárig tartott, azóta nagy csapkodás, heves irányváltások mellett ingadozik a piac, a nagy volatilitás pedig jót tesz az opciós piacnak, ilyen környezetben lehet sokat keresni a közel értéktelen, de lejárathoz közeli termékeken, ha az alaptermék a befektető által vágyott irányba mozdul.

Ez veszélyes!

Egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy az egyre népszerűbb 0DTE opciók még komoly turbulenciákat okozhatnak a tőkepiacokon, a szokásosnál is nagyobb volatilitást, napon belüli heves esést és emelkedést okozhatnak, ráadásul nem kisebb részpiacokon, kevésbé fontos indexekben, hanem a világ legfontosabb részvényindexeiben, amilyen például az S&P 500, a Nasdaq vagy a Dow Jones., egyesek már attól is tartanak, hogy a tőkepiacok egészét fenyegető destabilizáló hatást is kifejthet az ezekkel az opciókkal történő kereskedés.

A Cboe Global Markets adatai szerint az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett a 0DTE opciók kereskedett volumene, miközben a tavalyi első negyedévben az egyik vezető amerikai opciós piac üzemeltető cég, a Cboe piacain az S&P 500-hoz köthető opciók piacán a 0DTE aránya a teljes volumenből 22,5 százalék volt, addig tavaly év végén már 44 százalék, ráadásul a Cboe adatai szerint a volumenek idén tovább nőttek. Az emelkedő keresletet persze igyekeznek kielégíteni a szolgáltatók, egyre több az elérhető 0DTE termék a piacon, amelyek egyre több alaptermékre érhetők el.

A 0DTE opciókkal kapcsolatos kockázatokra figyelmeztetett nemrég a JP Morgan stratégája, Marko Kolanovic is, aki a 2018 februári események megismétlődésétől tart, akkor a félelemindexnek is nevezett VIX megugrását követően jött rendszerszintű eladási hullám több derivatív termékben.

Kolanovic szerint most a 0DTE termékek azok, amik destabilizálhatják a piacokat, és hatalmas eladási hullámot okozhatnak. Ráadásul egyre nagyobb is bennük a forgalom, Kolanovic szerint jelenleg már napi ezermilliárd dollárról beszélünk.

Azon túl, hogy megemelkedhetnek a működési kockázatok egyes piaci szereplőknél, az opciós piaci turbulenciák akár a szélesebb tőkepiacokra is kihathatnak, igaz, az opciós piacokat működtető cégek egyelőre tagadják, hogy lenne ilyen összefüggés.

Az viszont egyértelmű, hogy az elmúlt években a korábbiakhoz képest jóval volatilisebbek lettek a piacok: a Dow Jones Market Data adatai szerint tavaly 122 olyan nap volt, amikor az S&P 500-ban 1 százaléknál nagyobb elmozdulás volt valamelyik irányba, ilyen magas értéket 2008 óta nem regisztráltak, ráadásul az ilyen volatilis napok száma közel duplája az elmúlt 20 év átlagának. Hogy a volatilitás idén sem ült le, jól mutatja, hogy 2023-ban már 15 olyan nap volt, amikor 1 százalék feletti volt az elmozdulás a részvélnyindexben, erre pedig 2016 óta nem volt példa.

Eltérő kockázatok

A befektetők azért vásárolják előszeretettel a 0DTE opciókat, mert számukra tervezhető kockázatot jelentenek, hiszen csak az opciós prémiumot kell kifizetniük, és ha rossz irányba változik az alaptermék értéke, akkor az opció lejáratkor értéktelenül kifut, cserébe viszont egy hevesebb, és kedvező irányú árfolyamelmozdulás esetén rendkívüli mértékben megnő az opció értéke.

A problémát az jelenti ezeknél a termékeknél, hogy nyilván a másik oldalon is áll egy piaci szereplő, vagyis amikor valaki megvesz egy opciót, akkor azt a másik oldalon valaki eladja, a market makerek vagy más piaci szereplők, akik eladják az opciókat adott esetben hatalmas kockázatot vállalnak.

Mivel ezek az opciók közeli lejáratúak, a kockázatkezelési modellek alapján kicsi a valószínűsége annak, hogy in the money-k legyenek, vagyis legyen belső értékük (call opciónál a mögöttes termék árfolyama magasabb, mint a kötési árfolyam, put opciónál alacsonyabb a kötési árfolyamnál), ez pedig összességében azzal jár, hogy a market makereknek rendkívül nehéz lefedezni ezeket a termékeket, így valójában a kockázatok kezelése sem könnyű. A korábban már említett napi ezermilliárd dolláros napi kitettségnek csak egy elenyészően kis részét fedezik azok, akik eladják ezeket az opciókat, mivel nem számítanak arra, hogy nagy volumenben kifizetésekre kerülne sor.

Egyre több piaci szereplő félelme most viszont az, hogy ha a tőzsdéken heves mozgások jönnek, és az alaptermékek, mint például az S&P 500 részvényindex értéke jelentősen elmozdul felfelé vagy lefelé, és hirtelen sok opció lesz in the money, annak a tőzsdei likviditásra és stabilitásra is komoly hatása lehet.

Megismétlődik a Gamestop őrület?

A 0DTE egyébként még mindig az intézményi befektetők vadászterepe, a JP Morgan adatai szerint a teljes forgalomnak csupán az 5,6 százalékát adják a lakossági befektetők, ez magasabb, mint az S&P 500 opciók 3,3 százalékos retail átlaga, de még mindig azt mutatja, hogy egyértelműen az intézmények dominálják ezt a piacot. Azt viszont az elmúlt hónapokban több alkalommal is láttuk, hogy ha valahol sztori van, akkor arra egész gyorsan rávetik magukat az online felületeken szerveződő kisbefektetők, elég csak a Gamestop őrületre gondolni, a mémrészvények szárnyalása és (sok esetben) bukása ráirányította a figyelmet a közösségi tradelés veszélyeire. Mindenesetre a Redditen számtalan poszt született már a 0DTE-ről, és persze többségében vannak azok, akik a gyors meggazdagodással kérkednek, mint ez a felhasználó, aki rövid időn belül több mint 6 ezer dollárt keresett.

Forrás: Reddit

Címlapkép: M-A-U, Getty Images