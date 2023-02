Nagyot fékeztek a hazai naperőmű-telepítések, 2011 óta nem láttunk ilyet

Szinte teljesen leállt a hazai napelempark-kapacitás növekedése: januárban mindössze 20 MW-tal bővült a nagy naperőművek kapacitása, míg a háztartási méretű naperőművek piacának januári teljesítménye egyelőre nem ismert. A vizsgált időszakban a gázerőmű-kapacitás nagyobb mértékben nőtt, mint a nagy naperőműveké, amire legutóbb a napenergia-boom előtt, 2011-ben volt példa.

Az országban működő 169 387 darab háztartási méretű naperőmű (HMKE) beépített teljesítőképessége a legutóbb január elején frissült adatok szerint 1531 MW, míg a nagy, 50 kW feletti napelemparkok darabszáma a tavaly év végi 3017-ről 3045-re emelkedett, kapacitásuk pedig összességében 20 MW-tal 2545 MW-ra bővült 2023. február elsejéig.

A rendkívül szerény növekedés valószínűleg elsősorban szezonális okokkal magyarázható, ez ugyanis az ünnepek, illetve az időjárási körülmények miatt a telepítések szempontjából jellemzően kedvezőtlen időszaknak számít, de a következő hónapokban várhatóan ismét gyorsul a növekedés, mindkét szegmensben.

A Mavir által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), illetve az elosztóhálózat-üzemeltető cégek nyomán közölt adatok szerint az összesített fotovoltaikus kapacitás így legalább 4076 MW volt 2023. február elsején, a HMKE-piac egyelőre nem ismert januári teljesítményét nem beleszámítva.

Ezalatt a teljes magyarországi villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképessége 10 981 MW-ról 11 062 MW-ra bővült (az érték nem tartalmazza a HMKE-k, csak a nagy, ipari méretű naperőművek adatait), vagyis a napelemparkoknál látott 20 MW-os növekedésén felül valahol máshol, más technológiának köszönhetően is emelkedett a teljes hazai erőművi kapacitás.

A Mavir egy másik adatbázisából kiderül, hogy a szóban forgó jó 60 MW-os bővülés a gázerőművi termelő kapacitásban ment végbe, amely így a tavaly év végi 4059 MW-ról 4119 MW-ra gyarapodott idén február elejére. Ilyen magas szinten legutóbb 2018-ban állt a hazai gázerőművi kapacitás, amely már az azt megelőző években is csökkenő trendet mutatott (2015-től 2022 végéig több mint 200 MW-tal zsugorodott a beépített teljesítőképességük).

A mostani 60 MW-os bővülés egyben azt is jelenti, hogy a vizsgált időszakban, 2022 végétől a magyar gázerőmű-kapacitás nagyobb mértékben nőtt, mint a fotovoltaikus, amire legutóbb a napenergia-boom előtt volt példa.

Forrás: Mavir

Legutóbb ugyanis 2011-ben épült új gázerőmű Magyarországon, igaz, akkor kettő is: a 433 MW bruttó beépített teljesítőképességű Gönyűi Erőmű, majd a Dunamenti Erőmű G3 erőműrészének fejlesztése eredményeképpen egy 408 megawattos kombinált ciklusú gázturbinás blokkal bővült az erőműpark. Abban az évben még a jóval a hazai fotovoltaikus kapacitás érdemi felfutása előtt jártunk, így mindössze alig 2 MW-tal bővült a kapacitás.

A Mavir adatközléséből az is kiderül, hogy a nagy napelemparkok 2023 januárjában 5,35 százalékos kihasználtsággal termeltek, ami jelentős csökkenés a 2022 januári 8,71 százalékhoz képest, és amit szintén időjárási okokkal lehet magyarázni elsősorban.

Forrás: Mavir

A rövid nappalok és a Nap pályájának téli ellaposodása miatt a naperőművek kihasználtsága éven belül január-decemberben szokta elérni mélypontját (éves átlagos kihasználtságuk 2022-ben 17,14 százalékos rekordot ért el), ebből következően termelésük, illetve az ezáltal a bruttó felhasználásban betöltött részarányuk is ilyenkor a legalacsonyabb. Januárban a nagy naperőművek termelése a teljes hazai bruttó villamosenergia-felhasználásnak összességében csupán a 2,47 százalékát fedezte (2022 egészében a 6,73 százalékát, ami szintén rekord), míg az alig több, mint nyolcadakkora kapacitást képviselő szélerőművek az 1,59 százalékát.

A napenergia-termelés körülményei már februárban jóval kedvezőbbé váltak, amely rögtön új rekordot is eredményezett. A rendkívüli hideg ellenére, február 10-én pénteken jelentősen megdőlt az eddigi napenergia-termelési csúcs, szokásosan a déli órákban 1953 MW értékkel. Ez 94 MW-tal volt magasabb, mint a korábbi országos rekord, amelyet tavaly július 13-án regisztrált a Mavir.

Gyorsulnia kell a növekedésnek

A fotovoltaikus kapacitás bővülésének következő hónapokban várható felgyorsulását több tényező is előrevetíti. A HMKE-knél a rezsicsökkentés csökkentése, majd az átmeneti betáplálási stop meghirdetését követően több tízezer új háztartási méretű naperőmű létesítésére irányuló igény érkezett be a szolgáltatókhoz. Bár ezek egy része várhatóan nem valósul meg a például a szaldóelszámolás átalakítása körüli bizonytalanság miatt, a többi beruházás biztosíthatja a piac további bővülését az év első felében.

A nagyerőművi szegmensben pedig a hivatalosan tavaly májusban bejelentett hálózati csatlakozási stop előtt befogadott és még nem megvalósított mintegy 4500 MW csatlakozási igény realizálása tarthatja lendületben a kapacitásbővülést, akkor is, ha ezen állomány közel fele az eredetileg tervezetthez képest később csatlakozhat a hálózathoz.

A telepítések újbóli felpörgetése szükséges is a nagyrészt hálózati problémák miatt bevezetett szabályozási korlátozások ellenére is. Az Európai Bizottság által elfogadott helyreállítási tervben a kormány azt is vállalta, hogy 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra bővíti a hazai nap- és szélerőmű-kapacitást, vagyis a következő bő másfél évben több mint 3500 MW új megújulós kapacitást kell rendszerbe illeszteni. Ez több ok miatt sem ígérkezik könnyűnek: a hálózati nehézségek, adóemelések és a szabályozás bizonytalanságai lassítják a bővülést, miközben a tempót jelentősen okozni kellene, az első új szélerőművek pedig várhatóan csak 2025 körül épülhetnek meg az évtizedes szélenergia-stop kormány által megígért megszüntetése után.

Címlapkép: Getty Images