Új funkciók érkeztek a Google Chrome-ra: ha lassúnak érzed a böngészőt, érdemes őket aktiválni

A Google két új funkcióval bővítette a Google Chrome böngészőjét. A világ legnépszerűbb böngészőjét gyakran éri a vád, hogy zabálja a memóriát, és jelentősen lelassítja a számítógépet. A Google most ezt problémát szeretné orvosolni az új verzióval, a Chrome 110-zel - írja az Android

A Google tavaly decemberben mutatta be először a Memory Saver Mode-ot. A funkció priorizálja az aktív lapokat, az inaktívokat pedig hátrasorolja. Ezek az oldalak később is elérhetők maradnak, de csak akkor, újratöltjük őket. A felhasználó ellenőrizheti azt is, hogy mennyi RAM-ot szabadított fel a Memory Saver más feladatokra.

Az Energy Saver Mode ehhez nagyon hasonló funkció, de beállíthatjuk, hogy csak akkor kapcsoljon be, amikor az eszközünk lemerül 20 százalékos töltöttségi szint alá. A funkciót egyébként bármikor bekapcsolhatjuk az ablak jobb felső sarkában elhelyezett levél ikon aktiválásával. A Chrome úgy próbál takarékoskodni az energiával, hogy lefojtja az futó animációkat, a kikapcsolja a „sima” görgetést funkciót, valamint csökkenti a videók képkockasebességét.

A Chrome 110-ben az új memóriakímélő és energiatakarékos funkciók alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva. Természetesen bármikor ki lehet ezeket kapcsolni, illetve korlátozható működésük. A funkció Windows, Chromebook és Mac eszközökön egyaránt elérhető.

