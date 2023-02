Tovább esnek a tőzsdék, Amerika egész jól megúszta

Vegyesen zártak a tengerentúli tőzsdék a mai kereskedésben. A Dow 0,26%-os, az S&P 0,16%-os, vagyis viszonylag mérsékelt eséssel fejezték be a napot, a Nasdaq minimálisan, 0,13%-kal emelkedett. A visszafogott elmozdulás tulajdonképpen nem is olyan csúnya, ha azt nézzük, hogy a Fed ma megjelent jegyzőkönyvébe akár bele is lehetett látni a piac mostani félelmének, a szigorú(bb) kamatpolitikának a lehetőségét.