A Magyar Telekom ralija és a Mol húzta ma a magyar tőzsdét

Portfolio 2023. február 23. 17:16

A hét első felében látott esést követően ma visszapattantak a tőzsdék, és a javuló nemzetközi hangulattal együtt a magyar tőzsde is emelkedéssel tudott zárni. Itthon a Magyar Telekom volt főleg a fókuszban, hiszen a részvény a tegnapi gyorsjelentés után ma 7 százalékos pluszban is járt, miután a várakozásokat meghaladó számokat közölt a cég, illetve erős növekedési előrejelzést adott az idei évre, ráadásul a menedzsment az osztalék jelentős felemelésére is javaslatot tett, tehát volt minek örüljenek a befektetők.