Egyre jobb a hangulat, emelkednek a tőzsdék

Töretlen népszerűségnek örvend napjainkban az ázsiai K-pop zenei műfaj, az olyan népszerű fiú és lánybandák, mint a BTS, a Blackpink, vagy a Twice pedig az ázsiai kontinens után már sorra hódítják meg a világot több száz milliós, olykor pedig bőven egy milliárd feletti megtekintéseikkel a legnagyobb videómegosztó portálokon. A műfaj körül kialakult hype érthető módon nem mindennapi lehetőségeket tartogat a különböző kiadócégek számára is, akik egymással versengenek a minél nagyobb piaci részesedésért, az elmúlt hetekben pedig különösen nagy figyelem övezte a K-pop világát, miután a két legnagyobb dél-koreai zenei vállalat, a világhírű BTS-t is menedzselő Hybe versengésbe kezdett a Kakao Corporationnal az egyik leghíresebb dél-koreai kiadó, az SM Entertainment feletti irányítás megszerzéséről. A konfliktus végül valóságos családi háborúvá torkollott, a szembenálló felek között pedig olyan vádak is előkerültek, mint az offshore ügyletek, vagy a Hybe esetleges monopolhelyzetének az iparra gyakorolt káros hatásai.