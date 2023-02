Itt az egyik leghasznosabb mesterséges intelligencia: életek millióit mentheti meg

A Brown Egyetem és a Massachusetts Institute of Technology kutatócsapata létrehozott egy mesterséges intelligenciát, amely képes megjósolni a ritka és pusztító természeti katasztrófákat. Ezek az események hirtelen következnek be, és kevés jelet adnak magukról, így a modellnek nagyon kicsi adathalmazon kell dolgoznia. A mesterséges intelligencia ehhez egy aktív tanulásnak nevezett rendszert használ, amely folyamatosan gyűjti az adatokat a bekövetkező eseményekről, hogy az érintetteknek legalább idejük legyen elmenekülni - írja a BigThink

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

Az aktív tanulásos rendszerek dinamikusan lépnek kapcsolatba az eseményekkel, pl.: szökőár, hurrikán, földrengés, és folyamatosan új adatokat gyűjtenek ezekről a rendszerekről. A modell még extrém ritkán előforduló eseményeknél, ahol nagyon kevés adat áll rendelkezésre, is képes kiválasztani a legfontosabb adatokat és alkalmazkodik a rendszerek változásához. A hurrikán bekövetkezésének előjelei például a következők lehetnek: óceánfelszíni hőmérséklet, vízáramlatok, légáramlatok és látszólag kisebb csapadékesemények. A mesterséges intelligencia minden új megszerzett adatponttal hatékonyabban tudja előrejelezni az esemény valószínűségét.

A rendszer képes megjósolni, mikor és hol következnek be a ritka események, és olyanokra is tud előrejelzést végezni, amelyek szélsőségesebbek annál, mint amit korábban már „látott.” Fontos megjegyezni, hogy a modell nem mindentudó, és önmagától nem is képes értelmes előrejelzést végezni. Az eszközt kutatók használják, ők azok, akik betáplálják az adatokat, és a rendszert az eseményeket valóban befolyásoló paraméterek elemzésére irányítják. A modellnek számos alkalmazási területe van a járványoktól az erdőtüzeken át a szökőárak előrejelzéséig.

Digital Transformation 2023 Aki kimarad, lemarad! Hogyan szerezz versenyelőnyt a mesterséges intelligencia használatával? Erről is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján!

Címlapkép forrása: Getty Images