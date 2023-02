Fizetett menstruációs szabadság – Itt a lista az országokról, ahol már van ilyen

Portfolio 2023. február 26. 13:30

Pár napja jött a hír, hogy Európában elsőként Spanyolország fizetett menstruációs szabadságot vezet be. Ennek apropóján kutakodtunk és kiderült, hogy a világ más országaiban is van már erre példa, sőt, Magyarországon is akadnak ilyen kezdeményezések.