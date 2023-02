Újabb népszerű alkalmazásba költözik be a ChatGPT

A Bing után a ChatGPT bekerül a Snapchatbe is, de egyelőre csak a fizetős felhasználók érhetik el. A cég vezérigazgatója, Evan Spiegel elmondta, a jövőben még több olyan fejlesztést terveznek, amely generatív mesterséges intelligencián alapul majd - írja a The Verge

A ChatGPT által működtetett "My AI-t" az alkalmazás csevegőfüléhez rögzítették, amely a barátokkal folytatott beszélgetések felett található. Bár a szolgáltatást eleinte csak azok az előfizetők érik el, akik havonta 3,99 dollárt fizetnek a Snapchat Plusért, a távlati cél az, hogy hamarosan az alkalmazás mind a 750 millió felhasználója igénybe tudja venni a chatbotot - mondták el a cég képviselői a The Verge-nek.

A "My AI" csak abban különbözik idősebb testvérétől, a ChatGPT-től, hogy gyorsabb, mobilbarátabb felületet kapott, és a Snapchat irányelveinek megfelelően lekorlátozták azt is, milyen válaszokat adhat. A chatbot nem válaszolhat olyan témákban, amelyek erőszakot, szexualitást vagy politikát tartalmaznak. Ezen kívül a "My AI-t" nem lehet megkérni arra sem, hogy fogalmazzon esszét vagy hosszabb szövegeket egy adott témáról.

Az AI profiloldala úgy néz ki, mint bármely más Snapchat-felhasználó profilja, bár saját avatart kapott, amely egy idegen, humanoid lényre hasonlít. Mindez azt mutatja, hogy a chatbotot nem keresőmotornak, vagy "szöveggenerátornak" szánják, hanem egy olyan digitális személyiségnek, akivel a felhasználó a kedve szerint cseveghet.

A Snap az OpenAI Foundry nevű új vállalati lábának egyik első ügyfele. A cég abban támogatja a vállalatokat, hogy képesek legyenek a legújabb GPT-3,5 modellt a nagy munkaterheléshez tervezett számítógépes kapacitásokon futtatni. Spiegel szerint a Snap idővel az OpenAI-n kívül más gyártók nyelvi modelljeit is integrálja majd, a chatbotokkal gyűjtött adatokat pedig más mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekhez is fel fogják használni. Nem kizárt, hogy a Snapnak azért is kellett annyira a ChatGPT, mert a nehéz üzleti helyzetbe került vállalat, így próbálja feltornázni az fizetős felhasználóinak a számát.

