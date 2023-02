Nagy veszteség érte a magyar vállalkozásokat

A Niveus Consulting Group által készített felmérés alapján Magyarországon a gazdasági válság hatására 2020-2022 között közel 50 százalékkal is csökkenhetett a magyarországi kis- és középvállalkozások értéke. Ez régiós szinten is komoly veszteséget jelent: a lengyel kis- és középvállalkozásoknál csak 40 százalékos ez az arány, a cseheknél pusztán 34 százalék.

A magyarországi kis- és középvállalkozások értéke 2020. december 31. és 2021. december 31. között 15 százalékkal, míg 2021. december 31. és 2022. december 31. között 38 százalékkal csökkent a gazdaságban bekövetkezett változások hatására - derül ki a Niveus Consulting Group makrokörnyezeti adatok alapján készült felméréséből, amely a magyarországi kis- és középvállalkozások cégértékének lehetséges alakulását vizsgálta.

Azt kutatták, hogy a makrogazdaságban bekövetkezett változások (kamatkörnyezet alakulása, befektetési lehetőségek kockázata) milyen hatást gyakoroltak a vállalkozások értékére vonatkozóan a 2020. december 31. és 2021.december 31., valamint a 2021. december 31. és 2022. december 31. időpontok között.

A két év tekintetében bekövetkezett értékcsökkenés összesen 47 százaléknak felel meg, ami azt jelenti, hogy a vállalkozások értéke ezen idő alatt akár felére is csökkenhetett, amennyiben a tulajdonosok és a cégvezetők nem tették meg a kellő intézkedéseket a válság kezelésére.

A lengyelországi kis – és középvállalkozások esetében minimálisan jobb gazdasági környezetről beszélhetünk, cégértékükben 2020-ról 2021-re 14 százalékos, míg 2021-ről 2022-re 30 százalékos csökkenés figyelhető meg. A legmérsékeltebb változás a csehországi kis- és középvállalkozásoknál mutatkozik, a vizsgált időpontok között 9 és 28 százalékos mértékben csökkentek a cégértékek" - kommentálta az eredményeket Németh Balázs, a Niveus Consulting Group tranzakciós tanácsadási üzletágának szenior tanácsadója.

Mint ismertetik a kutatásban úgy határozták meg a módszertant, hogy a vállalatértékelés során a potenciális befektető elvárt hozama kerül összehasonlításra a befektetés, azaz a vállalat jövőben várható hozamával. A befektető az elvárt hozamát egyéb, értékpapírpiaci befektetési lehetőségek alapján képes megállapítani. Az évről évre megfigyelhető kamatnövekedés, valamint a tőzsdei befektetések fokozódó kockázatossága magasabb elvárásokkal ruházza fel a befektetőket, így a vállalkozásoknak is arányosan magasabb éves hozamot kell elérnie ahhoz, hogy cégértékük ne csökkenjen.

A felmérés során a Niveus azt az állapotot vizsgálta, hogy mennyivel csökken a vállalkozások értéke, amennyiben a szokásos üzletmenetet folytatva nem törekednek az említett hozamkompenzációra.

Van menekvés, de időben kell lépni

A cég szerint a gazdasági válság cégérték-csökkentő hatását a vállalkozások tulajdonosai és vezetői a megfelelő intézkedésekkel képesek lehetnek ellensúlyozni. Bár sok az iparágspecifikus lépés, amely segíthet, de a Niveus szerint általánosan elmondható, hogy a gazdasági válság esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő üzleti tervezésre. Fontos ezek gyakori felülvizsgálata is a rendkívüli körülmények mellett.

Ugyanígy általános védekezési lehetőség, hogy míg a válság során begyűrűző energiaár-növekedés jelentős mértékben megnövelte a vállalkozások költségeit, ezzel a cégek értékének csökkenéséhez is, az energiahatékonysági fejlesztések még javíthattak is a kkv-k besorolásán.

Az elmúlt években a vállalkozásoknak meg kellett ismerkedniük az ESG (Environmental, social, and corporate governance), azaz a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási hatások összegző fogalmával is. A vállalkozások megfelelő környezettudatossága, kapcsolatrendszere, vallott elvei kimutatottan értéknövelő hatással rendelkezhetnek, amennyiben kellő figyelmet fordítanak ezen pontokra a cégvezetők. A vállalatértékelési szakembereket megfigyelhetően egyre jobban foglalkoztatja az ESG hatásának számszerűsítése, mely a jövőben kiemelt fontosságú paramétere lehet a cégérték megállapításának is - teszik hozzá a közleményben.

