Teljes fordulat érte el a magyar autópiacot

A magyar autókereskedésekben lerövidültek a várólisták, miután a koronavírus-járvány okozta leállások miatt a gyártók készleteit teljesen elkapkodták és gondot jelentett a kereslet kielégítése. Mostanra viszont a népszerű modelleket akár 2-3 hónapos határidővel is le tudják szállítani - tudta meg a Pénzcentrum a hazai importőröktől.

Lényegesen lerövidültek a szállítási határidők a magyar autókereskedésekben az utóbbi hónapokban - számolt be a Pénzcentrum, amely szerint bár sok típust már néhány hónap alatt leszállítanak, de nagyban függ attól is a várakozási idő, hogy pontosan milyen modellt és felszereltséget választanak a vevők.

A hosszú várólisták azért alakultak ki az újautópiacon, mert a koronavírus-járvány elején az autógyártók is leálltak a termeléssel, a felgyűlt készleteiket értékesítették, majd az alkatrészhiány bénította meg a termelés újraindulását. A portál néhány példát is említ, hogy mely típusoknál voltak a leghosszabbak a késések: a Volkswagennél volt olyan 8-as Golf variáns, amire másfél éves (több mint 84 hetes) szállítási időt tudtak vállalni, de a Touareget 66 hetes, új Passat kombit pedig 52 hetes határidővel szállították akkoriban. Németh Balázs, a Porsche Hungária ügyvezető igazgatója egy éve arról beszélt, hogy van olyan modell, aminél 12-13 hónap a szállítási határidő.

A helyzet viszont mostanra javult: a hazai autóimportőrök szerint több népszerű autót is pár hónap alatt leszállítanak a vevőknek. A Suzuki a Pénzcentrummal közölte, hogy az elmúlt hónapokban alapvetően csökkent az autók szállítási ideje. Az esztergomi gyártású, 1,4-es motorral szerelt, lágy hibrid Vitara és S-CROSS modellek felszereltségtől függően akár azonnal elérhetők. A teljesen hibrid modellekre átlagosan 2-5 hónap a várakozási idő, míg az Ignis, Swift, Swace, Across esetén pedig egységesen 4-6 hónap, a legtovább pedig a Jimnykre kell várni: 1 év is eltelhet a szállításig.

A Peugeot arról számolt be, hogy a tavalyi év második felében jelentősen rövidültek a szállítási idők, jelenleg több volumenmodell elérhető 3-4 hónapos szállítással, amely alig több, mint a korábban megszokott átfutási idő.

A Szlovákiában gyártott KIA-k esetében is javult a helyzet, például bár hónapokig nem is lehetett rendelni a Sorento, EV6 modelleket, de most már újra meghirdetik őket a márkakereskedések. A várakozási idő nagyban függ attól, hogy Zsolnán (Ceed- és Sportage-család) vagy Koreában (a többi modell) készülő autót rendel az ügyfél. A szomszédból szállított típusoknál 3-4 hónap már csak a várakozási idő, sőt a Ceed ötajtós, Ceed SW, XCeed modellek azonban akár 2 hónapon belül átvehetők.

A Hyundainál a teljesen elektromos és PHEV modellek esetén hosszabb várakozási idő volt jellemző, viszont már jelenleg is vannak készleten lévő EV, PHEV modellek is, amelyek azonnal átvehetőek, amennyiben az a felszereltség, szín megfelel a vásárlóknak.

A Lexusokból minden fontosabb modell esetében vannak olyan - jellemzően alacsonyabb - felszereltségi szintű autók, amelyet akár 6 hónapon belül szállítani tudnak. Sok esetben inkább 1 év feletti intervallumot tudnak megadni.

A Porsche Hungáriánál minden márkájuk esetében azt tapasztalják, hogy lassan ugyan, de javul a szállítási helyzet, rövidülnek a szállítási idők. Összességében csak a legrövidebb határidőket közölték, mert minden modell esetében az adott márkakereskedés tudja megmondani a pontosabb szállítási határidőt egy adott konfiguráció alapján, így az alábbiak is csak tájékoztató jellegű, átlagos adatok - tudta meg a Pénzcentrum, amely részletes listát is közöl az egyes új autók szállítási idejéről.

