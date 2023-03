Itt a nap sztárja a magyar tőzsdén, 20 százalékos rali a nyitás után

Valósággal kilőtt a Duna House árfolyama a mai piacnyitás után, miután tegnap este a társaság közzétette negyedik negyedéves számait. A ralit viszont nem is az eredmények, hanem sokkal inkább az indokolta, hogy az igazgatóság jelentősen megemelné az osztalékot.

Ahogy tegnap este a Portfolio is beszámolt róla, a Duna House számai mind árbevétel, mind pedig EBITDA soron jelentős növekedést mutattak az egy évvel korábbihoz képest. A tavalyi második negyedévi rekord eredményeket követő harmadik negyedévi visszaesésből az olasz leányvállalatok erős évvégi teljesítménye és a Forest Hill projekt lakásainak folytatódó átadása rántotta ki a csoportot.

Viszont a jelentés igazán izgalmas része az volt, hogy az igazgatóság osztalékra vonatkozó döntésében megerősítette korábbi kommunikációját, és a csoport osztalékpolitikája szerinti osztalékon felül további tételek kifizetését javasolja:

A MyCity Residence project lezárásához kapcsolódó, 194,5 millió forint, 2022. évben megkapott osztalékbevétel,

A Forest Hill projektből a cégcsoport részére befolyt 1,7 milliárd forint cash flow,

A leépítés alatt álló ingatlanportfólióból befolyt összesen 868,9 millió forint.

Így az igazgatóság 3,7 milliárd forint, azaz részvényenként 107,3 forint osztalékot tervez előterjeszteni a társaság 2023. április 27-re tervezett közgyűlése részére.

Összehasonlításképp, egy évvel ezelőtt a részvényenként bruttó 32 forintos osztalékot fizetett a társaság, tehát ennek a háromszorosát fizethetik ki a tavalyi eredmény után.

A tervezett 107,3 forint tehát masszív ugrásnak felel meg, és a tegnapi záróáfolyamon számolva közel 26 százalékos osztalékhozamot jelent.

Nem véletlen tehát, hogy a befektetők ma reggel rögtön rávetették magukat a részvényre. A Duna House árfolyama 20 százalékos pluszban is járt, jelenleg pedig 489 forinton áll, ami 17,9 százalékos emelkedésnek felel meg. Ekkora emelkedésre 2016. november 14. óta nem volt példa. Így persze az osztalékhozam is elkezdett csökkenni, de ha a mostani 489 forintos árfolyamon számoljuk, még úgy is 21,9 százalékos osztalékhozamot kapunk, ami kifejezetten magas.

Mindeközben a magyar benchmark BUX-index 0,7 százalékot emelkedett.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 28. Masszív osztalékfizetésre készül a Duna House

Címlapkép: BÉT