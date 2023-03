MVM-vezér: rengetegen nem értik a rezsiszámlát, országos ügyfélszolgálattal segítünk az embereknek

Az energiaválság nyomán mára rengeteg energetikai „szakértő” lett az országban, saját 85 éves édesapám is elképesztő profizmussal csavargatja a radiátort, amihez előtte valószínűleg 20 évig nem nyúlt – árulta el az MVM Zrt. vezérigazgatója a Magyar Energiakereskedők Szövetsége csütörtöki konferenciáján.

Mátrai Károly egy panelbeszélgetésben többek között azt jegyezte meg, hogy a rezsicsökkentési rendszer tavaly nyári átalakítása óta valószínűleg

Olvasgatja mindenki számláját, de szerintem senki se érti.

Éppen ezért azt is hangsúlyozta, hogy az MVM elkezdett kiépíteni egy országos ügyfélszolgálatot, hogy minden ügyfelük „ügyes-bajos problémáit megoldjunk, kezeljünk”, hiszen a rezsicsökkentési rendszer átalakítása gyorsan történt meg tavaly nyáron.

Az MVM Csoportnak van egy gázszolgáltató leányvállalata, amely komoly szerelő a cseh piacon és ezen tapasztalatok alapján megjegyezte, hogy a cseh piacon „a nemfizetési kockázat egészen más”, ott merev német mentalitás jellemző, míg itthon „nem feltétlenül ilyen a fizetési fegyelem”.

Nemcsak erre, hanem a piaci energiaárak elszállásából adódó pénzügyi következményekre is utalva megjegyezte, hogy a likviditási kockázatok az egész cégcsoport számára fontosak, és ezért elkezdték fedezni a kitettségüket, akár a jövő évre tekintettel is. Ez csökkenti a kockázatokat, de közben a magas piaci volatilitás továbbra is kihívás számukra, mert emiatt „az elég jelentős likviditási keretek elég könnyen tudnak párologni”, ha ide-oda ugrálnak az árak.

Ezzel együtt is azt hangsúlyozta a pénzügyi helyzetre utalva, hogy „az MVM Csoport rendkívül stabil alapon nyugszik” és a tavalyi eredményei is „messze a várakozások felett alakultak”, és azon dolgozik személyesen is, hogy az MVM még erősebben jöjjön ki a mostani piaci környezetből, és még stabilabb pozíciókkal rendelkezzen.

