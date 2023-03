Felejtsd el, amit eddig hallottál erről - A pénz tényleg boldogít

A pénz valóban boldogságot ad, és ez az összefüggés jóval túlmutat az évi 75 000 dolláros bérhatáron, amelyet eddig a hatás elérésének felső határának tekintettek, írja a Bloomberg.

Az elégedettség a jövedelmek növekedésével párhuzamosan folyamatosan növekszik, sőt, az évi 100 000 dollár feletti fizetés emelkedésével felgyorsul - feltéve, hogy az illetőnek már kezdetben is van egy bizonyos alapszintű boldogsága. Ez derül ki a szerzők 33 391, az Egyesült Államokban élő emberen végzett tanulmányából, amelyet a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban tettek közzé.

Szerintük a hatás 500 000 dollárig terjedő fizetéseknél is megfigyelhető.

Az eredmények ellentmondanak Daniel Kahneman pszichológus és Angus Deaton közgazdász 2010-es híres tanulmányának, amely arról számolt be, hogy a boldogság a jövedelemmel együtt nő, amíg az összefüggés évi 60 000 és 90 000 dollár között ellaposodik.

Most Kahneman újraelemezte munkáját a Harvard Egyetem pszichológia doktori hallgatójával és egykori szoftvertermék-menedzserével, Matthew Killingsworth-szel együttműködve, aki egy 2021-es, ugyanezt a témát kutató tanulmányában egyáltalán nem talált boldogsági platót.

Az új tanulmányuk, amelyet "ellentmondásos együttműködésként" jellemeznek, valóban talált egy platót, de csak az emberek legboldogtalanabb 20 százalékának körében, és csak akkor, ha azok 100 000 dollár felett kezdenek keresni. De még ennek a boldogtalan csoportnak a tagjai is boldogabbak lettek, ahogy a jövedelmük hat számjegyűre nőtt.

A nagyon szegény embereknek a pénz egyértelműen sokat segít, de ha tisztességes jövedelmed van, és még mindig nem érzed magad boldognak, akkor a boldogtalanságod forrását valószínűleg nem a pénz tudja orvosolni

- mondta Killingsworth a New Scientistnek.

A megkérdezettek 18 és 65 év közötti, az Egyesült Államokban élő, dolgozó felnőttek voltak, akiknek átlagéletkora 33 év volt, a háztartások átlagjövedelme pedig évi 85 000 dollár. A résztvevőket naponta többször is megkérdezték boldogságukról egy Killingsworth által kifejlesztett alkalmazás segítségével.Bár a felmérésbe 500 ezer dollár feletti jövedelemmel rendelkező résztvevők is bekerültek, a kutatók szerint nem lehet biztosan kijelenteni, hogy a hatás az ennél többet keresők esetében is jelen van.

Címlapkép: yuji sakai, Getty Images