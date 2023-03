Megszólaltak a biztosítóvezérek: rengeteg idén a kihívás, de van remény

Az infláció, az egyre magasabb tulajdonosi megtérülési elvárásoknak való megfelelés, a szabályozási bizonytalanságok és a HR-kihívások is megoldandó problémát jelnetenek a biztosítási szektorban - derült ki Biztosítás konferenciánk vezérpaneljén, amelyen Czene Árpád (NN), Dinsdale Julianna (UNIQA), Nyilasy Bence (Wáberer) és Alexander Viktor Protsenko (Allianz Hungária) beszélgetett a szektor jövőjéről.

Czene Árpád (NN Biztosító) a kérdésre, hogy mi lesz a három legnagyobb kihívás idén a biztosítási szektorban, azt felelte, „végre van kihívás, az elmúlt években arról beszéltünk, hogy a láthatatlan fintech insurtech fenyegetéssel kell szembenézni, vagy mi lesz, ha az egészség szektort megreformálja az állam. De most helyzet van, „time to shine!”, a legnagyobb kihívás a különadón túl, hogyan tudjuk az ügyfélállományt növelni, az inflációt meghaladó mértékben növelni a díjbevételt, így maradhatunk talpon. Emellett az, hogy a Z-generációt miként tudjuk megszólítani, szintén nagy kérdés. Az igény megvan, a Z-generáció sokkal tudatosabb, sokkal jobban figyel a környezetére: nem hagy ételt az asztalon, és csak second hand ruhát hord. Az 50+-os értékesítők nem tudják őket jól elérni, ebben hatalmas potenciál van.

A különadókról szólva elmondta, az adó az adó, ezen lehet sopánkodni, reménykedünk benne, hogy egyszer kisebb lesz a mértéke. „Nehéz piaci helyzetben vagyunk, de nem a költségek csökkentésére megyünk, hanem a bevételeket akarjuk növelni” – mondja Czene.

Az élet oldalon azt látni, hogy aktuálisan a válsághelyzetben a tőke- és hozamgarantált euró alapú termékekre fókuszálnak az ügyfelek. A másik fontos probléma, az alulbiztosítottság kérdése, a korábban kötött életbiztosítások 2-3-5 millió forintra szóltak, ennek azt kell fedezni, hogyan tudjuk a kieső jövedelmet pótolni egy két évig, amíg egy család talpra áll. A meglévő portfólión ugyanezt az értékkövetést kellene végrehajtani. Nem csak a lakásárak emelkedtek háromszorosára, hanem a kiadások is.

Dinsdale Julianna (UNIQA Biztosító) szerint viszonylag kiszámíthatatlan volt a külső környezet, a szabályozói környezet plusz tervezhetetlenséget hoz a biztosítók életébe. Az innovációk terén az ökoszisztéma innovációval foglalkoznak, de ezt most elhalasztotték idén. Úgy vélt, a HR-kihívások nagyok, egy nemrégiben publikált kutatás szerint a megkérdezettek 57 százaléka tervez munkát váltani idén, ez hatalmas kihívás, extra költségterhei vannak a szektornak. Nem a kompenzáció az első tényező a váltások esetében, de limitált a béremelkedés, amit biztosítani tudnak, ezért más eszközökhöz kell nyúlni, hogyan tartják meg az embereket. A fenntarthatóság terén operatív munkacsoportokat indítottak, a fiatalok bevonása szempontjából ez fontos, nem bértípusú fejlesztéseket kell behozni a biztosítóknak.

Más szektorokban sokkal jobban erősödött a digitalizáció, ez nem annyira vált be a biztosítási szektorban, a digitális ügyfélélményt erősíteni kell. A személyes értékesítési csatornák digitalizációja nem történt még meg, abban kell gondolkozni, milyen digitális megoldást lehet adni a személyi tanácsadók kezébe. A távértékesítési folyamatot is szeretik a tanácsadók, több ügyfelet tudnak kiszolgálni egy nap alatt, és nem kell annyit utazni.

Vannak olyan termékek, ahol az egyszerűség fog dominálni, de ez az értékesítési folyamat szempontjából fontos elsősorban. De az egyénre szabott árazás is egy olyan trend, ami ebben a környezetben, amikor egyre erősebb az árérzékenység, személyre szabott érzést ad az ügyfélnek. Nagy költségvágásokba nem kezdtek az Uniqánál, de a költségek optimalizálására szükség van, például a hibrid munkavégzés miatt valószínűleg az üzemeltetési költségeken is lehet faragni. A szektornak a legnagyobb kihívásai a penetrációnövelésről szólnak.

Nyilasy Bence (Wáberer Hungária Biztosító) elmondta, hogy az infláció, a különadók mellett 10-15 százalékos díjemelést prognosztizálnak, ez hatalmas probléma lesz. Ma is elhangzott, hogy a magas kamatkörnyezetben jó évek jönnek, mert a tartalékokon lehet keresni, ám a szakember szerint ez kockázatos üzlet. Most magyar állampapírral lehet 18 százalékot elérni, a biztosítókkal szembeni megtérülési elvárás is magasabb lett, a tulajdonosok magasabb eredményeket várnak el.

Ma ráadásul sokkal jobban odafigyelnek az ügyfelek a díjemelésekre, az indexálásokra. Amikor alacsony volt az infláció, és az emberek otthon voltak, sokkal könnyebben elviselték az emeléseket. „A KGFB reméljük, hogy nyereséges lesz nálunk, a többieknél nem tudom” mondta. A lakáspiacba való állami belenyúlás szerinte indokolt volt.

Alexander Viktor Protsenko (Allianz Hungária) kifejtette, hogy az elsődleges kihívások a rövidebb távon az infláció, a természeti katasztrófák, de a hosszabb távú strukturális kihívások között szerepel a változó, öregedő ügyfélkör, és az életbiztosítási üzlet maga is változik. Az ügyféloldalon nagyon válságtűrő képességet tapasztalnak, mint a korábbi válságokban láttak, de változik az ügyfelek viselkedése: a digitális megoldások velünk maradtak a covid után, a digitális eszközöket használják.

A munkavégzés rugalmas maradt, a 8-17 órás munkavégzés nem működik már. A biztosítók öregednek, de nem mindenhol, van, ahol szexi a biztosítási szektor: nincs probléma abban, hogy az elemzései területen vagy ahol új technológiát próbálnak ki, jó munkaerőt találjanak, ám a back office-ban persze gondot jelent embereket találni.

A hiperperszonalizáció és a könnyen érthető termékek sokat segítenek a biztosításban, illetve fontos, hogy egyre többen egyszerű termékeket akarnak, ebbe az irányba tart a biztosító termékfejlesztése. Ha megveszed a mobiltelefont, nem akarod a chiped megaherz-paraméterét is kiválasztani, hanem a színét, a kamerát és a kijelző méretét. Ezt a fajta transzformációt láthatjuk most a szektorban. „Nem vagyok nagy rajongója az állami beavatkozásoknak, a penetráció növelésére lenne szükség több területen” -szögezte le Protsenko.