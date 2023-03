Meglepő felfedezés: szokatlan módszerrel választhatják ki az új munkavállalókat

Nem ez az első tanulmány, amely kimutatta már, hogy a videojátékok jelezhetik, sőt segíthetik az intellektuális és kognitív képességek fejlődését. Mivel ezekkel a jellemzőkkel a várható munkahelyi teljesítmény is megbecsülhető, a videojátékok a humánerőforrás-menedzsment számára is érdekesek lehetnek. Bár számos vállalat egyre gyakrabban alkalmazza a VR-technológiát a jelöltek toborzásakor, csak kevés tanulmány vizsgálta kifejezetten azt, hogy a VR-játékok ténylegesen felhasználhatók-e valahogy a jelöltek intelligenciájának mérésére. A Virtual Reality című folyóiratban most megjelent "Intelligence at play: game-based assessment using a virtual-reality application" című tanulmány az elmélet és a gyakorlati alkalmazás közötti szakadékot próbálja áthidalni.

A kutatók 103 résztvevővel, ellenőrzött laboratóriumi körülmények között játszatták a "Job Simulator" nevű kereskedelmi VR-játékot, és kitöltették velük a BIS-4 intelligenciateszt rövid változatát is. A kutatók elemzése szerint azok a résztvevők, akik a többieknél gyorsabban fejezték be a játékot, magasabb általános intelligenciahányadossal és információfeldolgozási kapacitással rendelkeztek. A magasabb, 17 százalékos feldolgozási képesség korrelált a játékkal töltött kevesebb idővel (átlagosan 3,7 perccel). Az eredmények arra utalnak, hogy a VR-játékok hasznos kiegészítő eszközök lehetnek a vállalatoknál a munkateljesítmény előrejelzésében.

Az eredmények tudományos újdonságnak számítanak, mivel a VR-vizsgálatokat eddig aligha lehetett a legmodernebb VR-eszközökkel elvégezni. Így kevés olyan tanulmány született, amely a virtuális valóságban tanúsított viselkedés és az intelligencia közötti összefüggést vizsgálta.

Vannak már olyan vállalatok, amelyek játékokat, úgynevezett 'komoly játékokat' használnak a toborzáshoz. Az új eredmények összhangban vannak a VR-játékok ezen speciális alkalmazásával, és azt mutatják, hogy a VR-játékok felhasználhatók a toborzásban

