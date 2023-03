Szétvert forint, zuhanó részvények - Csúnya esésből maradtunk ki, míg mi március 15-öt ünnepeltük

Nem állt meg az élet a világ tőzsdéin míg nálunk a március 15-i ünnepségek zajlottak, bár a magyar tőzsde zárva volt, az európai és az amerikai részvénypiacok masszív esésbe kapcsoltak, a forintot is megütötték. Ha az alapján kellene megmondani, mi lesz csütörtökön a magyar részvényekkel, az OTP-vel vagy a Mollal, hogy a régiónkban, mondjuk az osztrák és a lengyel piacon mi történt, akkor nem sok jót jósolnánk a magyar papíroknak. Az aggodalmakat valamelyest enyhítheti, hogy az amerikai részvénypiacokat valamennyire visszahúzták szerdán.

Csúnya esés a részvénypiacokon

Az európai tőzsdéken elég súlyos esés zajlott szerdán, a vezető nyugat-európai részvényindexek 3-4 százalékot estek, elsősorban a ciklikus szektorok papírjait ütötték, az esésben az élen a pénzügyi szektor és az autóipari vállalatok részvényei jártak. Az egyik legfontosabb európai tőzsdén, a németen is nagyon kevés kivételtől (defenzív szektorok: távközlés, közmű) eltekintve szinte mindent adtak, a legnagyobb német bank, a Deutsche bank papírjai több mint 9 százalékot zuhantak. A régiónk tőzsdéi sem úszták meg, itt a legnagyobb ütést az osztrák tőzsde kapta, a vezető benchmark, az ATX értéke több mint 6 százalékot zuhant, a cseh és a lengyel tőzsdén mérsékeltebb, 3 százalék körüli volt az esés.

Az amerikai benchmarkok végül egészen jól megúszták március 15-ét, a napi mélypontról visszahúzták az indexeket, a Dow Jones csak 0,9, az S&P 500 0,8 százalékot esett, a Nasdaq pedig a keddi záróérték közelében zárt.

Az osztrák tőzsdét érdemes külön is megnézni, mert sokszor a magyar is tandemben megy vele, az OTP sokszor hasonlóan mozog az Erstével és a Raiffeisennel, a Mol pedig az OMV-vel.

Ha csak az osztrák példából indulnánk ki, akkor nem sok jó vár a magyar tőzsdére csütörtökön.

Itt is a pénzügyi szektort bántották leginkább, a Bawag 9, az Erste 8, a Raiffeisen pedig közel 7 százalékot zuhant.

Az OTP és a Mol miatt a lengyel piaci mozgások is érdekesek lehetnek. A vezető lengyel bankrészvények közel 3, a Mol-szektortárs PKN részvényei pedig több mint 5 százalékot veszítettek az értékükből.

Mivel sokan attól tartanak, hogy a 2008-ashoz hasonló, pénzügyi válság alakul ki, és az elmúlt napokban az amerikai bankok, és azok részvényei álltak a befektetők fókuszában, ezért nem meglepetés, hogy szerdán is a pénzügyi szektor papírjait bántották, élen a Credit Suisse részvényeivel. A svájci nagybankkal kapcsolatban az a hír borzolta a kedélyeket, hogy a pénzintézet legnagyobb tulajdonosa, a Saudi National Bank azt mondta, hogy szabályozási korlátozásokra hivatkozva nem tud további pénzügyi támogatást nyújtani a svájci banknak, a befektetőket pedig az sem nyugtatta meg, hogy a Svájci Nemzeti Bank ígéretet tett arra, hogy szükség esetén likviditást biztosít a Credit Suisse számára.

A Credit Suisse grafikonját érdemes külön is megnézni, miközben a nagybank részvényeivel 2009-ben még 56 svájci frank felett is kereskedtek, jelenleg már csak az 1,7-es szinten áll a jegyzés, csak szerdán 24 százalékot zuhant az árfolyam, így az elmúlt egy évben már az értékük 77 százalékát veszítették el a vállalat részvényei.

De nem csak Európában, hanem az Egyesült Államokban is nagyot esett a bankrészvények árfolyama, itt a Citigroup vezette a sort.

Az elmúlt napokban a hírekben szereplő amerikai regionális bankok részvényárfolyama vegyesen mozgott szerdán, több bankrészvény árfolyama mérsékelten még emelkedni is tudott, de az aggodalmakat jól mutatja, hogy az egyik pénzintézet, a First Republic Bank árfolyama több mint 20 százalékot esett, miután az S&P hitelminősítő A-ról BB+-ra, vagyis bóvli kategóriába minősítette le, mivel aggályok merültek fel, hogy a betétesek kivonhatják a pénzüket a bankból.

Hogy mi jöhet a Molnál? Ha a szektortársak részvényárfolyamának szerdai mozgásából indulunk ki, akkor itt sem sok jó.

Hogy az olaj- és pénzügyi szektoron kívül mást is mutassunk, csúnya ütést kaptak szerdán a ciklikus szektorok, köztük az autóipar részvényei is, ahol főleg a beszállítók papírjai voltak gyengék.

De egy másik ciklikus szektor, a vegyipar is nagyot kapott.





A forintot is megütötték

Miközben a magyar részvénypiacon a március 15-i ünnepnap miatt nem folyt kereskedés, a forint piacán nem volt megállás, a magyar fizetőeszköz nagyot gyengült a vezető devizákkal szemben. Március 1-jén írtunk arról, hogy az RSI indikátor alapján túladottá vált az EURHUF, és ebből rendre 10 egység körüli gyors forintgyengülés szokott jönni. Nos, jött is, a 10 egységnyi gyengülés után azonban egy trendforduló is bekövetkezett, az árfolyam ugyanis áttörte a tavaly december közepe óta tartó csökkenő trendvonalat, és onnantól tovább folytatódott a forint gyengülése. Március 15-én már 402 közelében is álltak a jegyzések, onnan erősödött vissza nap végére 396 alá, utoljára február elején látott szintre a forint.

Mivel március 15-én a dollár is jelentősen erősödött az euróval szemben,

ezért a dollárral szemben még az euróhoz képest is nagyobb mértékben gyengült a forint.

Esik az olajár

A fentebb már bemutatott olajipari részvények esése mögött részben az olajár esése áll, itt a befektetők recessziót, az olaj iránti kereslet visszaesését árazzák. A Brent típusú olaj ára 4,2 százalékot esett március 15-én, de a 76 dollár körüli fontos technikai szint eleste után már több mint 7 százalék mínuszban is állt a jegyzés.

A WTI típusú olaj árfolyama még nagyobbat, 4,8 százalékot esett, itt is akkor gyorsult be az esés, amikor egy technikai szempontból fontos zóna esett el.

Címlapkép: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images