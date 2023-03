Szintugrás a fizetéseknél Magyarországon: robbannak a mobilok, tarolnak a kártyák

Nagy változások zajlanak a hazai pénzforgalomban, a digitális fizetések szélsebesen terjednek: már közel minden ötödik kártyás fizetést mobillal hajtunk végre; több mint másfélszer többet költünk kártyával, mint amennyi készpénzt felveszünk velük; az azonnali fizetések száma gyorsan nő; a fizetési kérelmek száma alacsony bázisról hatalmasat ugrott - derül ki a friss jegybanki statisztikából. Az MNB beavatkozása a bankautomaták piacán nem volt véletlen, ugyanis az ATM-hálózat a tavalyi negyedik negyedévben is tovább zsugordott, ezt a trendet fékeznék meg. Az adatokból az is látszik, hogy az elektronikus pénzforgalom élénkülésével a bankok bevétele is jelentősen emelkedett.

A hazai bankkártyákkal belföldön és külföldön bonyolított teljes fizetési forgalom 2022 egészét tekintve több mint 37 százalékkal nőtt 2021-hez képest, a negyedik negyedévben csaknem 33 százalékos volt a növekedés az egy évvel korábbi negyedévhez képest. Az év egészét tekintve a netes kártyás forgalom közel 45 százalékkal, a fizikai kártyás forgalom közel 27 százalékkal emelkedett. Mindeközben a kártyás készpénzfelvételek értéke szerényen, mindössze 7,6 százalékkal emelkedett, a tranzakciók száma pedig 1 százalékkal csökkent is. Az egy készpénzfelvételre jutó összeg az elmúlt években látványosan emelkedett, közel 108 ezer forintra nőtt, a trendet a havi legfeljebb kétszeri, maximum 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel is erősíthette. Ma már több mint 1,6-szor több pénzt költünk a bankkártyákkal, mint amennyi készpénzt felveszünk a segítségükkel. A POS-terminálokról szóló MNB-statisztika az utóbbi időszakban jelentős eltérést mutathat a tényleges piaci viszonyokhoz képest, ugyanis a külföldi szolgáltatók POS-termináljai nem szerepelnek ebben. Ugyanakkor a hazai szolgáltatók adatközlése is szolgál információval, ám ezt érdemes ebben a kontextusban értékelni. Az MNB adatai szerint tehát közel 10 ezer POS-terminál tűnt el a piacról (4 százalékos csökkenés) és kicsit több mint 15 ezerrel csökkent a fizikai kártyaelfogadó helyek száma az egy évvel korábbi azonos negyedévhez képest, az internetes elfogadóhelyek száma viszont közel 8 ezerrel, 22 százalékkal emelkedett. Száguld a mobilfizetés A mobiltelefonos fizetés szárnyakat kapott az utóbbi durván 2 évben, a mobiltárcás fizetések már jelentős szeletet képviselnek a teljes kártyás fizetési forgalmon belül, az MNB adatai szerint: a kártyás fizetések közel ötöde már mobiltárcába regisztrált kártyával történik A mobiltárcás fizetések száma pedig éves alapon 77 százalékkal 77 millióra emelkedett a negyedévben, a mobilos fizetések értéke duplázódott, 540 milliárd forintot tett ki. Mindeközben az egy tranzakcióra jutó érték az egy évvel korábbi 6177 forintról 7016 forintra emelkedett. A mobiltárcába regisztrált bankkártyák száma az előző negyedév végéhez képest több mint 7 százalékos növekedés után meghaladta az 1,7 milliót. Tovább csökkent az ATM-ek száma A tavalyi negyedik negyedévben folytatódott a trend a bankautomatáknál: tovább zsugorodott a hazai ATM-hálózat, az egy évvel korábbi negyedévhez képest 213-mal kevesebb ATM üzemelt 2022 végén. Mint arról korábban beszámoltunk, több banknak is bővítenie, finomhangolnia kell az ATM-hálózatát az MNB által meghatározott új szabályok nyomán. A jegybank becslései szerint szektorszinten 200-250 új ATM-et helyezhetnek ki a bankok, ennek összességében körülbelül 1-3,7 milliárd forintos költsége lehet. Mint megtudtuk, egyes bankoknak 30-50 bankautomatát kell telepíteniük, van, ahol csak az ATM-ek átcsoportosítására lesz szükség, és lesz olyan pénzintézet is, amely változtatás nélkül teljesíti az új elvárásokat. AFR és átutalások A hazai pénzforgalmi szolgáltatóknál indított egyedi forint átutalások darabszáma 3, értéke majdnem 22 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában látott forgalmat. Ezen belül az azonnali fizetések darabszáma közel 9, értéke pedig több mint 26 százalékkal nőtt, ezzel meghaladta a 48 millió darabot és a 12 517 milliárd forintot. Folytatódott a fizetési kérelmek térnyerése is, alacsony bázisról, de egyetlen év alatt több mint 10-szeresére, 8176-ra emelkedett a fizetési kérelem típusú tranzakciók száma, a tranzakciók értéke pedig több mint háromszorosára, 210 millió forintra emelkedett. A fizetési kérelem lényege röviden, hogy a küldő fél - például egy közműszolgáltató - egy üzenetet küld egy előre kitöltött átutalással, a fogadó fél pedig, ha jóváhagyja a kérelmet, akkor egy azonnali átutalást indít válaszul a kérelem küldőjének. Az MNB tervei szerint a fizetési kérelmek fogadása nemsokára minden banknak kötelező lesz. Ugrott a bankok bevétele Az elektronikus fizetések terjedésével a bankok pénzforgalmi bevétele ismét nagyot ugrott: 2022-ben több mint 21 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi átlagos 14,5%-os inflációhoz képest a banki pénzforgalmi bevételek jobban nőttek, vagyis reálértéken bővültek. A tranzakciók értékével arányos bevételek nőttek a legnagyobb mértékben, közel 28 százalékkal, míg a fix díjak 14,5 a tranzakciószámmal arányos díjak bő 11 százalékkal emelkedtek.