Itt a fordulat, nagyot emelkedett az OTP

Az európai piacokon határozott hanguljavulás látszik ma, a felpattanást pedig a bankrészvények vezetik a szektor stabilizálását célzó intézkedéseket követően. Igaz ez a magyar piacra is, ahol az elsődleges húzónév az OTP, amely jelentős pluszba lendült délelőtt.

Nagyot ugrott az OTP árfolyama, 2,8 százalékos pluszban van a mai kereskedésben, de 9 900 forinton is járt a jegyzés, ami 4,4 százalékos emelkedésnek felel meg.

Az OTP forgalma az elmúlt 30 naphoz viszonyítva átlag felettinek számít ma, így szokás szerint a bankpapír a legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén.

Nem OTP-specifikus mozgásról van szó, hiszen az elmúlt hetekben megütött bankszektor hajtja az emelkedést ma a tőzsdéken, a régiós szektortársak közül például a Raiffeisen árfolyama 2,6 százalékos pluszban áll, míg az Erste árfolyama 4,1 százalékkal került feljebb.

Ha az európai szektortársakat nézzük, akkor is egyértelműen pozitív hangulatról beszélhetünk ma.

Végül pedig a technikai képet is érdemes megnézni, a tegnapi gyertya is azt mutatta, hogy 9 500 forint alatt megérkeztek a vevők, részben a túladottság miatt is, hiszen az RSI napok óta 30 alatt volt. A következő ellenállás 10 000 forintnál található, míg a 9500 forintos szint a továbbiakban is fontos támasz lehet, egyrészt a lokális mélypont, másrészt a 200 napos mozgóátlag miatt.

Címlapkép: Portfolio