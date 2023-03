Vadonatúj funkcióval bővült a Bing - Parancsszóra festi meg a gondolatainkat

A Bing Image Creator az OpenAI DALL-E modelljének "továbbfejlesztett változatát" használja, és lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy csupán szöveges utasítás alapján hozzanak létre képeket. A chatbotnak elég megadni a kép leírását, illetve a kontextust, amely a helyszínt, a tevékenységet vagy a művészeti stílust jelenti.

Festegető törpe. Forrás: Bing

"A Binget tesztelők számára a Bing Image Creator teljesen integrálva lesz a Bing chat-élménybe, és kezdetben Creative módban fog bevezetésre kerülni" - magyarázza Yusuf Mehdi, a Microsoft fogyasztói marketingért felelős vezetője.

A Microsoft a Bing Image Creatort az Edge böngészőjébe is beköltözteti. Az Edge oldalsávjában egy új ikon jelenik majd meg, amely lehetővé teszi a képek létrehozását egy szöveges utasítás alapján. Ha nem jelenik meg a Bing előnézetben, akkor a Bing Image Creator-t külön is el lehet érni a bing.com/create oldalon. A Microsoft azt ígéri, hogy a képgenerátor az angol mellett hamarosan több nyelven is elérhető lesz majd - írja a The Verge.

Az új képkészítő mellett a Microsoft a Bing Stories és Knowledge Cards 2.0 funkcióit is elindította. A Stories képekkel és rövid videókkal kiegészítve kínál információtöredékeket, míg a Bing legújabb, AI-alapú Knowledge Cards funkciója a legfontosabb információkat emeli ki.

