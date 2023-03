Nevet és logót vált a Foodpanda Magyarországon

Nevet változtat a Foodpanda ételfutárcég – jelezte a Telexnek a társaság egyik futárja.

A lap olvasója, aki futárként dolgozik a Foodpandának, csütörtök este kapott tájékoztatást a szolgáltatótól.

Eszerint az új név Foodora lesz. A futároknak küldött tájékoztatás szerint nemcsak Magyarországon lesznek változások, több más országban is hasonló lépést tesz a társaság. A portál arra is emlékeztet, hogy a skandináv országokban egyébként már ma is Foodorának hívják a céget.

A Mandiner közben azt írja, hogy május 1-től használja új nevét az ország egyik legismertebb ételrendelő applikációja. A portál úgy tudja, hogy az Foodpanda anyacége, a Delivery Hero ezzel a lépéssel vonja egységes ernyőmárka alá európai márkáit.

A Mandiner arra is emlékeztet, hogy a Foodpanda is viszonylag friss név a hazai piacon, ugyanis a Netpincért két éve cserélték le erre.

Címlapkép forrása: Getty Images